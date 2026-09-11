Η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό & τον πρόεδρο της Βουλής / Βίντεο Mega

Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Βρετανίδα δικηγόρος με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα Αμάλ Κλούνεϊ.

Η διεθνούς κύρους δικηγόρος βρέθηκε στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εκτός της έδρας του Οργανισμού στο Παρίσι.

Κατά την παραμονή της στην Αθήνα, η Αμάλ Κλούνεϊ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ συμμετείχε σε συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τον πολιτισμό στους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Η Αμάλ Κλούνεϊ στην ετήσια συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO / Φωτογραφία Eurokinissi (Θοδωρής Μανολόπουλος)

Η Αμάλ Κλούνεϊ συμμετείχε στις εργασίες της ετήσιας συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα, έπειτα από πρωτοβουλία της Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζας Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου.

«Ως Βρετανή δικηγόρος που κοιτάζει αυτήν τη στιγμή τον Παρθενώνα, ευελπιστώ να δούμε σύντομα πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ελλάδας, και την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα – ελπίζω να μην περάσουν πάλι 12 χρόνια για να επιστρέψω στην Ελλάδα, κι όταν ξαναέρθω, τα Γλυπτά να βρίσκονται εδώ, σε κοινή θέα», δήλωσε στη συνάντηση.

Τη συζήτηση προλόγισαν ο γενικός διευθυντής της UNESCO Χαλέντ Ελ Ενάνι, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η διευθύντρια του Προγράμματος Δικτύων και Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, Νάντα Αλ Χασάν.

Η Αμάλ Κλούνεϊ σε δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης με Μητσοτάκη, Γκραμπόφσκι και Άννα Βίσση

Στο πλαίσιο της συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Σε αυτό παρευρέθηκαν εκτός από την Αμάλ Κλούνεϊ και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ενώ μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και η Άννα Βίσση.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ τα έσοδα του δείπνου προορίζονται για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Άννα Βίσση - Μαρέβα Γκραμπόφσκι στο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης / Φωτογραφίες NDP

Η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα και η γνωμοδότηση για τα Γλυπτά

Νωρίτερα, η Αμάλ Κλούνεϊ είχε η συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, καθώς οι δύο πλευρές είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν για το ζήτημα των Γλυπτών.

Το 2014, όταν ο Κωνσταντίνος Τασούλας ήταν υπουργός Πολιτισμού, είχε αναθέσει στο γραφείο της Αμάλ Κλούνεϊ τη σύνταξη γνωμοδότησης για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Κατά τη νέα τους συνάντηση, ο πρόεδρος της Βουλής της παρέδωσε την έντυπη έκδοση της γνωμοδότησης, η οποία τυπώθηκε από το τυπογραφείο της Βουλής.

Η Αμάλ Κλούνεϊ επισκέφθηκε επίσης το Προεδρικό Μέγαρο και έκανε βόλτα στον κήπο, ενώ συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.