Θάνατος Μαζωνάκη: Συνταγές της γιατρού σε φαρμακείο «εργοστάσιο αναβολικών»

Πανάκριβη η επίσκεψη στο ιατρείο - Το έκαναν «φύλλο και φτερό» οι αρχές

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εξετάζει τη δραστηριότητα γιατρού που εμπλέκεται σε παράνομες συνταγές αναβολικών.
  • Η γιατρός συνδέεται με άλλη υπόθεση στο Χαλάνδρι, όπου βρέθηκαν παράνομα σκευάσματα.
  • Η έρευνα στο ιατρείο του Κολωνακίου διήρκεσε πάνω από 9 ώρες, με συμμετοχή πολλών αστυνομικών.
  • Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και έγγραφα για να εξεταστεί η οικονομική διάσταση και οι θεραπείες.
  • Στο ιατρείο βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και δεν υπήρχε απινιδωτής.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται πλέον όχι μόνο τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο επίμαχο ιατρείο του Κολωνακίου, αλλά και η «δραστηριότητα» της γιατρού. Φαίνεται πως το όνομά της εμπλέκεται και σε άλλη υπόθεση που ήρθε στο φως πρόσφατα. 

Στην Ασφάλεια οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι συνταγές της γιατρού και η σύνδεση με άλλη υπόθεση

Θάνατος Μαζωνάκη: Συνταγές της γιατρού σε φαρμακείο «εργοστάσιο αναβολικών»

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεωην του Star και την Κατερίνα Ρίστα, το όνομά της εμφανίζεται και σε διαφορετική υπόθεση που είχε απασχολήσει τις αρχές.

Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε αποκαλυφθεί πριν από λίγους μήνες στο Χαλάνδρι, όπου είχε εντοπιστεί χώρος που συνδεόταν με παράνομα σκευάσματα και αναβολικές ουσίες. Η αποκάλυψη του Star αφορά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την παρουσία συνταγών με το όνομα της συγκεκριμένης γιατρού στο υλικό που είχε εντοπιστεί στην υπόθεση.

Η πληροφορία αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με τα ευρήματα από το ιατρείο του Κολωνακίου, καθώς οι αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στις δύο υποθέσεις.

Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: «Η γιατρός ήταν άνευ ειδικότητας»

Θάνατος Μαζωνάκη: «Φύλλο και φτερό» έκαναν το ιατρείο οι αρχές 

Θάνατος Μαζωνάκη: «Φύλλο και φτερό» έκαναν το ιατρείο οι αρχές 

Η έρευνα στο ιατρείο κράτησε περισσότερες από εννέα ώρες, με περισσότερα από δέκα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών να συμμετέχουν στις έρευνες, ενώ στο σημείο βρέθηκαν επίσης στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και λογιστής, καθώς οι αρχές εξετάζουν και την οικονομική διάσταση της υπόθεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κόστος των υπηρεσιών και των σκευασμάτων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα, η επίσκεψη στον συγκεκριμένο χώρο κόστιζε περίπου 300 ευρώ, ενώ στη συνέχεια οι ασθενείς φέρεται να κατέβαλλαν έως και 1.000 ευρώ για σκευάσματα που τους συνταγογραφούνταν.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές, αλλά και χάρτινες σακούλες με μεγάλο όγκο εγγράφων. Το υλικό αυτό αναμένεται να εξεταστεί από τις αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς περιλαμβανόταν στις θεραπείες που προτείνονταν στους πελάτες του χώρου.

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Οι αστυνομικοί αναμένεται να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά πειστήρια και τα έγγραφα που κατασχέθηκαν, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη δραστηριότητα του ιατρείου, τις οικονομικές συναλλαγές και τις σχέσεις με προμηθευτές ή άλλες δομές.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν υπήρχε σε λειτουργία απινιδωτής. 

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