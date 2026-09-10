Όπως αποκάλυψε ο Άρης Λάμπος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, στην Ασφάλεια Αθηνών βρέθηκαν σήμερα και οι αδελφές του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη - που έχασε χθες τη ζωή του μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο - και αποχώρησαν αργά το απόγευμα.

Η μία από τις αδελφές του Γ. Μαζωνάκη ενώ αποχωρεί από την Ασφάλεια

Οι αδερφές του Γ. Μαζωνάκη βρέθηκαν στη ΓΑΔΑ σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής.

Στην Ασφάλεια προσήλθαν οι αδελφές του Γ. Μαζωνάκη

Όπως επίσης ανέφερε ο δημοσιογράφος του Star η οικογένεια του εκλιπόντος τραγουδιστή έχει αποφασίσει να τους εκπροσωπήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης για όποιες ενέργειες απαιτηθούν ο γνωστός ποινικολόγος Χαράλαμπος Λυκούδης. Να σημειωθεί ότι τον ίδιο δικηγόρο εμπιστευόταν να τον εκπροσωπεί όσο βρισκόταν στη ζωή ο Γ. Μαζωνάκης.

Ένα από τα θέματα που αναμένεται να θέσει ο δικηγόρος πλέον της οικογένειας είναι πώς στον προέλεγχο που έγινε μια ημέρα πριν στον τραγουδιστή, δεν βρέθηκε κάτι ανησυχητικό.

