Στην Ασφάλεια οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη

Παράσταση πολιτικής αγωγής από τον δικηγόρο Χ. Λυκούδη

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Στην Ασφάλεια οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη επισκέφθηκαν την Ασφάλεια Αθηνών μετά τον θάνατό του.
  • Αποχώρησαν από τη ΓΑΔΑ αφού δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής.
  • Η οικογένεια θα εκπροσωπηθεί από τον ποινικολόγο Χαράλαμπο Λυκούδη, τον ίδιο δικηγόρο που είχε ο Μαζωνάκης.
  • Ο δικηγόρος θα εξετάσει τις συνθήκες του προελέγχου που δεν αποκάλυψε ανησυχητικά ευρήματα.

Όπως αποκάλυψε ο Άρης Λάμπος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, στην Ασφάλεια Αθηνών βρέθηκαν σήμερα και οι αδελφές του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη - που έχασε χθες τη ζωή του μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο  - και αποχώρησαν αργά το απόγευμα. 

Η μία από τις αδελφές του Γ. Μαζωνάκη ενώ αποχωρεί από την Ασφάλεια

Η μία από τις αδελφές του Γ. Μαζωνάκη ενώ αποχωρεί από την Ασφάλεια 

Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση

Οι αδερφές του Γ. Μαζωνάκη βρέθηκαν στη ΓΑΔΑ σύμφωνα  με πληροφορίες προκειμένου να δηλώσουν  παράσταση πολιτικής αγωγής.

Στην Ασφάλεια προσήλθαν οι αδελφές του Γ. Μαζωνάκη

Στην Ασφάλεια προσήλθαν οι αδελφές του Γ. Μαζωνάκη

Όπως επίσης ανέφερε ο δημοσιογράφος του Star η οικογένεια του εκλιπόντος τραγουδιστή έχει αποφασίσει να τους εκπροσωπήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης για όποιες ενέργειες απαιτηθούν ο γνωστός ποινικολόγος Χαράλαμπος Λυκούδης. Να σημειωθεί ότι τον ίδιο δικηγόρο εμπιστευόταν να τον εκπροσωπεί όσο βρισκόταν στη ζωή ο Γ. Μαζωνάκης. 

Ο δικηγόρος Χ. Λυκούδης που θα εκπροσωπεί την οικογένεια Μαζωνάκη

Λυκούδης: Τι λέει ο δικηγόρος του Μαζωνάκη που μίλησαν πριν 10 μέρες

Ένα από τα θέματα που αναμένεται να θέσει ο δικηγόρος πλέον της οικογένειας είναι πώς στον προέλεγχο που έγινε μια ημέρα πριν στον τραγουδιστή, δεν βρέθηκε κάτι ανησυχητικό.              
 

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