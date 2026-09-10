Όπως αποκάλυψε ο Άρης Λάμπος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, στην Ασφάλεια Αθηνών βρέθηκαν σήμερα και οι αδελφές του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη - που έχασε χθες τη ζωή του μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο - και αποχώρησαν αργά το απόγευμα.
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Οι αδερφές του Γ. Μαζωνάκη βρέθηκαν στη ΓΑΔΑ σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής.
Όπως επίσης ανέφερε ο δημοσιογράφος του Star η οικογένεια του εκλιπόντος τραγουδιστή έχει αποφασίσει να τους εκπροσωπήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης για όποιες ενέργειες απαιτηθούν ο γνωστός ποινικολόγος Χαράλαμπος Λυκούδης. Να σημειωθεί ότι τον ίδιο δικηγόρο εμπιστευόταν να τον εκπροσωπεί όσο βρισκόταν στη ζωή ο Γ. Μαζωνάκης.
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Ένα από τα θέματα που αναμένεται να θέσει ο δικηγόρος πλέον της οικογένειας είναι πώς στον προέλεγχο που έγινε μια ημέρα πριν στον τραγουδιστή, δεν βρέθηκε κάτι ανησυχητικό.