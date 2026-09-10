Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης εξετάζουν οι Αρχές στην Κέρκυρα, μετά την καταγγελία που αφορά έναν 51χρονο άνδρα και την 8χρονη εγγονή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το κορίτσι φέρεται να είχε υποστεί κακοποίηση κατ’ εξακολούθηση μέσα στο σπίτι της, σε χωριό του νησιού. Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η ανήλικη επισκέφθηκε γιατρό μαζί με τη μητέρα της. Κατά την εξέτασή της, ο γιατρός φέρεται να εντόπισε ενδείξεις που προκάλεσαν ανησυχία και ενημέρωσε άμεσα τη μητέρα.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε τον 51χρονο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ξεκινούν έρευνα για την υπόθεση. Από την αστυνομική διερεύνηση φέρεται να προέκυψαν στοιχεία σχετικά με επαναλαμβανόμενη δράση του κατηγορούμενου.

Ο 51χρονος, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας και έχει αλβανική υπηκοότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του Εισαγγελέα. Εκεί ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Παράλληλα, οι γονείς της 8χρονης υπέβαλαν και εκείνοι μήνυση σε βάρος του 51χρονου. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.