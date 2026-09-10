Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του

Πώς ήρθε στο φως η σοκαριστική υπόθεση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.26 , 22:01 Στην «πρίζα» το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου με γαλλική «σφραγίδα»
10.09.26 , 21:53 To δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της GPO για το STAR
10.09.26 , 21:47 Θάνατος Μαζωνάκη: Συνταγές της γιατρού σε φαρμακείο «εργοστάσιο αναβολικών»
10.09.26 , 21:24 Κραουνάκης στο Star: Απάντησε στο αν είχε προβλήματα υγείας ο Μαζωνάκης
10.09.26 , 20:55 Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του
10.09.26 , 20:33 Στην Ασφάλεια οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη
10.09.26 , 20:30 Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: «Η γιατρός ήταν άνευ ειδικότητας»
10.09.26 , 19:44 Μέλι: Τι αλλάζει στις προδιάγραφες και τι σημαίνει για τον καταναλωτή
10.09.26 , 19:27 Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση
10.09.26 , 19:23 Μαζωνάκης: Μιλάει στο star.gr ο άνθρωπος που τον κατέγραψε έφηβο στη σκηνή
10.09.26 , 19:11 Πόθεν Έσχες 2026: Μέχρι πότε υποβάλλονται οι δηλώσεις
10.09.26 , 19:07 Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο είχε ξεκινήσει
10.09.26 , 18:58 Η ΕΚΤ αύξησε κατά 0,25% τα επιτόκια του ευρώ
10.09.26 , 18:53 Η Heaven Music αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο Μαζωνάκη!
10.09.26 , 18:40 Σφοδρή επίθεση Ουκρανίας στη Ρωσία με 596 drones!
Στην Ασφάλεια οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη
Θάνατος Μαζωνάκη: Συνταγές της γιατρού σε φαρμακείο «εργοστάσιο αναβολικών»
Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο»
Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο είχε ξεκινήσει
Σμαράγδα Καρύδη: Η σκέψη να ζήσει μόνιμα στο σπίτι της στην Αίγινα
Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα
Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση
«Έτσι ένιωθε ο Μαζωνάκης» - Ο Κουϊνέλης στο star.gr για τις «Επιπτώσεις»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: pexels

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 51χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα.
  • Η κακοποίηση φέρεται να συνέβαινε κατ' εξακολούθηση στο σπίτι της ανήλικης.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ιατρική εξέταση του κοριτσιού.
  • Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, αρνείται τις κατηγορίες.
  • Οι γονείς της 8χρονης υπέβαλαν μήνυση κατά του 51χρονου, η προανάκριση συνεχίζεται.

Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης εξετάζουν οι Αρχές στην Κέρκυρα, μετά την καταγγελία που αφορά έναν 51χρονο άνδρα και την 8χρονη εγγονή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το κορίτσι φέρεται να είχε υποστεί κακοποίηση κατ’ εξακολούθηση μέσα στο σπίτι της, σε χωριό του νησιού. Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η ανήλικη επισκέφθηκε γιατρό μαζί με τη μητέρα της. Κατά την εξέτασή της, ο γιατρός φέρεται να εντόπισε ενδείξεις που προκάλεσαν ανησυχία και ενημέρωσε άμεσα τη μητέρα.

Κέρκυρα: Eλεύθερη η οδηγός που σκότωσε το σκυλάκι- Τι ισχυρίστηκε

Η γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε τον 51χρονο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ξεκινούν έρευνα για την υπόθεση. Από την αστυνομική διερεύνηση φέρεται να προέκυψαν στοιχεία σχετικά με επαναλαμβανόμενη δράση του κατηγορούμενου.

Ο 51χρονος, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας και έχει αλβανική υπηκοότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του Εισαγγελέα. Εκεί ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Μπουρίνι στην Κέρκυρα: Ξεριζώθηκαν δέντρα και σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος

Παράλληλα, οι γονείς της 8χρονης υπέβαλαν και εκείνοι μήνυση σε βάρος του 51χρονου. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΡΚΥΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος Μαζωνάκη: Συνταγές Της Γιατρού Σε Άλλη Υπόθεση
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Συνταγές της γιατρού σε φαρμακείο «εργοστάσιο αναβολικών»
αδελφή Γιώργου Μαζωνάκη
Ελλαδα
Στην Ασφάλεια οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη
Πατούλης Για Μαζωνάκη: Τι Είπε Για Γιατρούς & Πλασμαφαίρεση
Ελλαδα
Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: «Η γιατρός ήταν άνευ ειδικότητας»
Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθη Το Ζευγάρι Των Γιατρών
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση
Μαζωνάκης: Η Πλασμαφαίρεση Είχε Ξεκινήσει Στο Ιατρείο
Ελλαδα
Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο είχε ξεκινήσει
Πτώση Phantom: Συγκίνηση Στην Κηδεία Του Σμηναγού Πέτρου
Ελλαδα
Πτώση Phantom: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου
Μαζωνάκης: «Είχε Καταρρεύσει Σε Εστιατόριο 4 Μέρες Πριν»
Ελλαδα
Μαζωνάκης: «Είχε καταρρεύσει σε εστιατόριο 4 μέρες πριν τον θάνατό του»
Ποια Είναι Η Γιατρός Του Γιώργου Μαζωνάκη - Το Βιογραφικό
Ελλαδα
Ποια είναι η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη - Οι σπουδές και το βιογραφικό
Θάνατος Μαζωνάκη: Ήταν Περδίκι Λέει Ο Γιατρός Του
Ελλαδα
«Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του τραγουδιστή στο star.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top