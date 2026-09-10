Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο είχε ξεκινήσει

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθησαν οι γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
  • Η γιατρός παρουσίασε αντιφάσεις στην κατάθεσή της σχετικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο.
  • Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταδεικνύει ότι ο Μαζωνάκης μπήκε στο ιατρείο στις 13:00, αντί για 16:30 όπως δήλωσε η γιατρός.
  • Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτούργησε για 45 λεπτά, γεγονός που εξετάζεται από τις αρχές.
  • Οι αρχές ερευνούν όλα τα σενάρια για τις τελευταίες στιγμές του Μαζωνάκη.

Συνελήφθησαν οι γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στην Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή χθες (9/9/) ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. 

Οι αρχές φέρεται να έχουν εντοπίσει σημαντικές αντιφάσεις στην κατάθεση της γιατρού, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιήσει την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή. Μάλιστα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας «καίει» τους δύο γιατρούς. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός υποστήριξε κατά την κατάθεσή της στις αρχές ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο ιατρείο στο Κολωνάκι περίπου στις 16:30 το απόγευμα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ώρα φαίνεται να μην συμφωνεί με τα στοιχεία που προέκυψαν από το υλικό των καμερών ασφαλείας. Ο τραγουδιστής καταγράφηκε να μπαίνει στο ιατρείο στις 13:00. 

Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο είχε ξεκινήσει

Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Παράλληλα, ένα ακόμη εύρημα από την έρευνα στο ιατρείο φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να αποκτήσουν πρόσβαση στο μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την πλασμαφαίρεση και να ελέγξουν το λογισμικό του.

Μαζωνάκης: «Είχε καταρρεύσει σε εστιατόριο 4 μέρες πριν τον θάνατό του»

Θάνατος Μαζωνάκη: Το μηχάνημα φέρεται να λειτούργησε για 45 λεπτά

Από τα δεδομένα που εντοπίστηκαν στο σύστημα προέκυψε ότι το μηχάνημα είχε τεθεί σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά. Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της έρευνας, καθώς οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μάλιστα, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι ο 54χρονος τραγουδιστής να υπέστη το μοιραίο επεισόδιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης.

Τα νέα ευρήματα αξιολογούνται σε συνδυασμό με το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες αρχές.

 

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