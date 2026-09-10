Σμαράγδα Καρύδη: Η σκέψη να ζήσει μόνιμα στο σπίτι της στην Αίγινα

«Θα το κάνω κάποια στιγμή»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.26 , 19:44 Μέλι: Τι αλλάζει στις προδιάγραφες και τι σημαίνει για τον καταναλωτή
10.09.26 , 19:27 Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση
10.09.26 , 19:23 Μαζωνάκης: Μιλάει στο star.gr ο άνθρωπος που τον κατέγραψε έφηβο στη σκηνή
10.09.26 , 19:11 Πόθεν Έσχες 2026: Μέχρι πότε υποβάλλονται οι δηλώσεις
10.09.26 , 19:07 Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο είχε ξεκινήσει
10.09.26 , 18:58 Η ΕΚΤ αύξησε κατά 0,25% τα επιτόκια του ευρώ
10.09.26 , 18:53 Η Heaven Music αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο Μαζωνάκη!
10.09.26 , 18:40 Σφοδρή επίθεση Ουκρανίας στη Ρωσία με 596 drones!
10.09.26 , 18:30 Σμαράγδα Καρύδη: Η σκέψη να ζήσει μόνιμα στο σπίτι της στην Αίγινα
10.09.26 , 18:05 Hyundai: Μας προετοιμάζει για το μέλλον
10.09.26 , 18:01 Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο»
10.09.26 , 17:57 Όταν ο Μαζωνάκης έγινε «βασιλιάς των χαλιών»- Το «αντίο» της Μοιραράκη
10.09.26 , 17:52 Συνάντηση Μητσοτάκη με την Κλούνεϊ στο Μαξίμου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα
10.09.26 , 17:39 Το μήνυμα Τσίπρα από τη ΔΕΘ: Πρωτιά ΕΛΑΣ ή δεύτερες κάλπες
10.09.26 , 17:29 «Κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε»: Συγκινεί ο Αρναούτογλου για Μαζωνάκη
Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο είχε ξεκινήσει
Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα
Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση
Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου»
Μαζωνάκης: «Είχε καταρρεύσει σε εστιατόριο 4 μέρες πριν τον θάνατό του»
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
«Νονέ μας, φίλε μας και μέντορά μας»: Το συγκινητικό αντίο στον Μαζωνάκη
«Έτσι ένιωθε ο Μαζωνάκης» - Ο Κουϊνέλης στο star.gr για τις «Επιπτώσεις»
Ποια είναι η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη - Οι σπουδές και το βιογραφικό
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σμαράγδα Καρύδη: «Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σμαράγδα Καρύδη δήλωσε ότι σκοπεύει να ζήσει μόνιμα στην Αίγινα, όπου είναι γειτόνισσα με τον Γιώργο Καπουτζίδη.
  • Αναφέρθηκε στις δυσκολίες μετακίνησης από την Αίγινα στην Αθήνα λόγω των περιορισμένων δρομολογίων τη νύχτα.
  • Το εξοχικό της είναι σημείο συνάντησης για φίλους και συνεργάτες, διαθέτοντας πισίνα και vintage διακόσμηση.
  • Μίλησε για τις σχέσεις της, τις κόκκινες γραμμές της και την εμπειρία της με την απιστία.
  • Εξέφρασε την προτεραιότητα που έδινε στον έρωτα, ακόμα και εις βάρος της καριέρας της.

Μία συνέντευξη εφ'όλης της ύλης παραχώρησε η Σμαράγδα Καρύδη στη διαδικτυακή εκπομπή Rainbow Mermaids και κατά τη διάρκειά της, η ταλαντούχα ηθοποιός δέχτηκε μία ερώτηση για τον Γιώργο Καπουτζίδη με τον οποίο είναι γείτονες στην Αίγινα, καθώς μένουν σε διπλανά σπίτια.

«Εκείνος μένει μόνιμα αλλά και εγώ μόνιμα θα μείνω εκεί, σε κάποια στιγμή» δήλωσε η Σμαράγδα Καρύδη. Και πρόσθεσε: «Καταρχάς είναι ένα μέρος που μου αρέσει πολύ και είναι κοντά στην Αθήνα. Η δυσκολία του είναι ότι δεν έχει (δρομολόγιο) αργά τη νύχτα γιατί να παίζεις στο θέατρο και να γυρνάς στην Αίγινα δεν μπορείς. Δεν έχει τρόπο να γυρίσεις».

Το εξοχικό της Σμαράγδας Καρύδη αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο συνάντησης αγαπημένων φίλων και συνεργατών της. Δεν είναι λίγες οι φορές που η ίδια έχει φιλοξενήσει πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ συχνά περνά χρόνο στο νησί και με τον στενό της φίλο Γιώργο Καπουτζίδη.

καρυδη σπιτι αιγινα

Το σπίτι διαθέτει μια πισίνα και μεγάλο εξωτερικό χώρο, ενώ μια κίτρινη ντουλάπα σε vintage στιλ κλέβει την παράσταση στη διακόσμηση και δίνει μια ανάλαφρη πινελιά χρώματος στη μίνιμαλ διακόσμηση.

 

 

Στην ίδια συνέντευξη, η Σμαράγδα Καρύδη, μίλησε ανοιχτά για το πώς βλέπει τις σχέσεις, εξηγώντας τις δικές της κόκκινες γραμμές. Αναφέρθηκε σε όσα την τρομάζουν στην καθημερινότητα, αλλά και στις εσωτερικές της μάχες, στο πέρασμα του χρόνου. «Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου… Δεν το παίρνω προσωπικά όμως, ότι δεν είμαι εγώ επαρκής ή καλή γι’ αυτόν...» ανέφερε η Σμαράγδα Καρύδη.

Ενώ σε άλλο σημείο παραδέχτηκε: «Ο έρωτας είχε πολύ σημαντική θέση στη ζωή μου πάντα. Έχω νιώσει ότι έχω κάνει πίσω πράγματα άλλα, γιατί είχε προτεραιότητα να είμαι με τον άνθρωπο αυτόν. Τότε άξιζε. Τώρα εκ των υστέρων είναι και άσκοπο να σκέφτεσαι ότι ίσως δεν άξιζε… Έχω αφήσει και δουλειά για έναν έρωτα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
RAINBOW MERMAIDS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαζωνάκης: Έφηβος Ερμηνεύει Πάριο Στο Σχολείο
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Μιλάει στο star.gr ο άνθρωπος που τον κατέγραψε έφηβο στη σκηνή
Η Heaven Music αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο Μαζωνάκη!
Celebrities & Gossip Νεα
Η Heaven Music αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο Μαζωνάκη!
Χάρις Αλεξίου - Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο»
Γρηγόρης Αρναούτογλου
Celebrities & Gossip Νεα
«Κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε»: Συγκινεί ο Αρναούτογλου για Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
«Νονέ μας, φίλε μας και μέντορά μας»: Το συγκινητικό αντίο στον Μαζωνάκη
Γιάννης Κότσιρας: Ο Άγνωστος Διάλογος Με Τον Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Κότσιρας: Ο άγνωστος διάλογος που είχε κάνει με τον Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης - Μαρία Δελόγκα
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η επιθυμία του για ένα παιδί- Τι είχε πει το 2003
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Η επιθυμία του για ένα παιδί - Τι είχε πει το 2003 στο Star
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top