Μία συνέντευξη εφ'όλης της ύλης παραχώρησε η Σμαράγδα Καρύδη στη διαδικτυακή εκπομπή Rainbow Mermaids και κατά τη διάρκειά της, η ταλαντούχα ηθοποιός δέχτηκε μία ερώτηση για τον Γιώργο Καπουτζίδη με τον οποίο είναι γείτονες στην Αίγινα, καθώς μένουν σε διπλανά σπίτια.

«Εκείνος μένει μόνιμα αλλά και εγώ μόνιμα θα μείνω εκεί, σε κάποια στιγμή» δήλωσε η Σμαράγδα Καρύδη. Και πρόσθεσε: «Καταρχάς είναι ένα μέρος που μου αρέσει πολύ και είναι κοντά στην Αθήνα. Η δυσκολία του είναι ότι δεν έχει (δρομολόγιο) αργά τη νύχτα γιατί να παίζεις στο θέατρο και να γυρνάς στην Αίγινα δεν μπορείς. Δεν έχει τρόπο να γυρίσεις».

Το εξοχικό της Σμαράγδας Καρύδη αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο συνάντησης αγαπημένων φίλων και συνεργατών της. Δεν είναι λίγες οι φορές που η ίδια έχει φιλοξενήσει πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ συχνά περνά χρόνο στο νησί και με τον στενό της φίλο Γιώργο Καπουτζίδη.

Το σπίτι διαθέτει μια πισίνα και μεγάλο εξωτερικό χώρο, ενώ μια κίτρινη ντουλάπα σε vintage στιλ κλέβει την παράσταση στη διακόσμηση και δίνει μια ανάλαφρη πινελιά χρώματος στη μίνιμαλ διακόσμηση.

Στην ίδια συνέντευξη, η Σμαράγδα Καρύδη, μίλησε ανοιχτά για το πώς βλέπει τις σχέσεις, εξηγώντας τις δικές της κόκκινες γραμμές. Αναφέρθηκε σε όσα την τρομάζουν στην καθημερινότητα, αλλά και στις εσωτερικές της μάχες, στο πέρασμα του χρόνου. «Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου… Δεν το παίρνω προσωπικά όμως, ότι δεν είμαι εγώ επαρκής ή καλή γι’ αυτόν...» ανέφερε η Σμαράγδα Καρύδη.

Ενώ σε άλλο σημείο παραδέχτηκε: «Ο έρωτας είχε πολύ σημαντική θέση στη ζωή μου πάντα. Έχω νιώσει ότι έχω κάνει πίσω πράγματα άλλα, γιατί είχε προτεραιότητα να είμαι με τον άνθρωπο αυτόν. Τότε άξιζε. Τώρα εκ των υστέρων είναι και άσκοπο να σκέφτεσαι ότι ίσως δεν άξιζε… Έχω αφήσει και δουλειά για έναν έρωτα».