Ήταν τον Ιανουάριο του 2003, όποτε ο 31χρονος τότε Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Star «Gala» με τη Μαρία Σταματέρη. Στην εκπομπή προβλήθηκαν εικόνες από το ταξίδι του με την εκπομπή στο Μιλάνο και την επίσκεψή του στον οίκο Αrmani. Εκεί τον υποδέχτηκε η ανιψιά του Ιταλού σχεδιαστή που ήθελε να γνωρίσει τον Έλληνα καλλιτέχνη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής δε δίστασε να απαντήσει σε «καυτές» ερωτήσεις για το εκκεντρικό στιλ του, τις συνεργασίες του ακόμη κα τις φήμες ότι δεν ήθελε να του πετούν λουλούδια. Στην ίδια συνέντευξη, είχε επαναλάβει και την επιθυμία του να αποκτήσει ένα παιδί.

«Θεωρώ το ντύσιμό μου φυσιολογικό. Νομίζω και στο εξωτερικό, αν έχετε προσέξει, οι περισσότεροι καλλιτέχνες αλλάζουν πάρα πολύ. Για την Ελλάδα, ίσως όχι, αλλά δε θα το έλεγα ακραίο. Θα έλεγα ότι βαριέμαι εύκολα και όποτε… καταλαβαίνεις ότι είναι καλό να αλλάζεις. Νομίζω και ο κόσμος βαριέται να μας βλέπει έτσι. Μ’ αρέσει ν’ ανανεώνομαι και να εξελίσσομαι», είχε πει για τις εμφανίσεις του, το 2003.

Για τη συνεργασία του με τον Νότη Σφακιανάκη είχε πει μετά από σχετική ερώτηση πως «Εγώ έχω να σας πω τα καλύτερα λόγια γιατί έχω συνεργαστεί άψογα με αυτόν τον άνθρωπο φέτος και… έχει γίνει και πολύς ντόρος για το τίποτα. Δεν έχουμε τσακωθεί καμία φορά, ούτε μισή»

Το αν προκαλώ είναι θέμα των άλλων, αυτών που με βλέπουν. Όχι δικό μου. Εγώ δε νομίζω ότι προκαλώ. Εγώ πορεύομαι κι από εκεί και μετά θα δείξει

Ακόμη, απάντησε για το αν ήθελε να του πετούν λουλούδια ή αν ενοχλείτο. «Είναι δυνατόν να μη θέλω να μου πετάνε λουλούδια; Τότε, θα πήγαινα να τραγουδήσω σε άλλο χώρο. Θα πήγαινα σε ένα θέατρο, θα πήγαινα σε κάποιους χώρους που δεν έχει λουλούδια», είχε πει και είχε αναφέρει κι ένα περιστατικό που χρειάστηκε να πάει σε νοσοκομείο εξαιτίας ενός λουλουδιού που πήγε στο μάτι του. «Μ’ αρέσουν πολύ τα λουλούδια, από τον λαιμό και κάτω», είχε προσθέσει με χιούμορ.

Τότε, είχε εξομολογηθεί και την επιθυμία του να αποκτήσει παιδί. «Είμαι πολύ ερωτευμένος. Δεν έχω σκοπό ακόμα να παντρευτώ, είμαι μικρός ακόμα για παντρειές. Την επιθυμία να κάνω ένα παιδί την εκφράζω ξανά. Τώρα, αυτά τα πράγματα βέβαια έρχονται», είχε αποκαλύψει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Νομίζω πως θα είμαι καλός μπαμπάς, λίγο “αυστηρός”. Συνήθως τα παιδιά που βγαίνουν από γονείς που είναι γνωστοί κτλ, είσαι τις περισσότερες φορές υπερπροστατευτικός αν θέλεις, όχι αυστηρός. Αλλά νομίζω ότι με τον καιρό θα το αποβάλλω», είχε προσθέσει.

«Είμαι πολύ αυστηρός στον εαυτό μου. Μ’ αρέσει κάθε μέρα να σκέφτομαι πώς πέρασα τη μέρα μου, γιατί μίλησα έτσι στον εαυτό μου, να μιλάω με τον εαυτό μου γενικώς. Και συνήθως τον εαυτό μου τον μαστιγώνω. Έχω κάνει αρκετά λάθη, που δε θα ήθελα να πω γιατί νομίζω ότι είναι τα μυστικά μου», είχε παραδεχτεί.

