Το άγνωστο ντουέτο Μαζωνάκη - Παντελίδη, 12 χρόνια πριν

Βίντεο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από το Κεντρικό Δελτίο του STAR (9/9)

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους θαυμαστές του να ανατρέχουν σε στιγμές από την πολυετή και ξεχωριστή διαδρομή του στο ελληνικό τραγούδι.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε τη θλίψη σε ολόκληρη την Ελλάδα και τα social media έχουν «κατακλυστεί» από τραγούδια και στιγμές του.

Η στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε το μικρόφωνο στον Παντελή Παντελίδη

Ανάμεσα στα βίντεο που επανήλθαν στο προσκήνιο είναι και ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο του Γιώργου Μαζωνάκη με τον αείμνηστο Παντελή Παντελίδη.

Το βίντεο, που είχε καταγραφεί 12 χρόνια πριν και συγκεκριμένα, στις 14 Ιουνίου 2014, δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη να βρίσκεται στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν και να δίνει το μικρόφωνο στον Παντελή Παντελίδη, ο οποίος είχε βρεθεί εκεί για να τον απολαύσει από κοντά.

Μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, το συγκεκριμένο απόσπασμα άρχισε να αναδημοσιεύεται μαζικά στα social media, προκαλώντας συγκίνηση στους χρήστες που θυμήθηκαν τους δύο αγαπημένους τραγουδιστές.

Δες το βίντεο:

«Ας τραγουδήσουν μαζί στη γειτονιά των αγγέλων», «Αυτό το σχήμα θα το δούμε όλοι από ψηλά… RIP» και «Απίστευτο ότι και οι δύο είναι στον ουρανό πλέον… καλό παράδεισο Γιώργο» ήταν μερικά από τα μηνύματα που συνόδευσαν το βίντεο.