Το άγνωστο ντουέτο Μαζωνάκη - Παντελίδη, 12 χρόνια πριν

«Ας τραγουδήσουν μαζί στη γειτονιά των αγγέλων»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.26 , 13:28 Γιώργος Μαζωνάκης: «Είμαστε συντετριμμένοι» - Τα πρώτα λόγια της γιατρού
10.09.26 , 13:24 7 χρόνια δίχως τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα:Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του
10.09.26 , 13:22 «Avengers: Doomsday»: 50 εκ. δολ. σε προπωλήσεις 3 μήνες πριν την πρεμιέρα
10.09.26 , 13:19 Μαζωνάκης: «Θέλω να κάνω τη ζωή μου ταινία» – Το όνειρο που είχε μοιραστεί
10.09.26 , 13:04 Σάρον Στόουν: «Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό»
10.09.26 , 13:00 «Μωρά στη Φωτιά»: Γιορτάζουν 40 χρόνια δισκογραφίας, στην Τεχνόπολη
10.09.26 , 12:56 Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» Ολυμπιακού και Ιωνικού στον τραγουδιστή
10.09.26 , 12:54 AI: Εργαζόμενοι της Anthropic φοβούνται αφανισμό της ανθρωπότητας
10.09.26 , 12:48 Η Dat Lilly ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος: «Μπαίνω στον τέταρτο μήνα»
10.09.26 , 12:44 Γιώργος Μαζωνάκης: Ο καλλιτέχνης που επανέφε την τόλμη στις πίστες
10.09.26 , 12:35 Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
10.09.26 , 12:35 Μαζωνάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συλλήψεων - Η περιγραφή της γιατρού
10.09.26 , 12:34 «Έτσι ένιωθε o Γιώργος Μαζωνάκης» - Η άγνωστη ιστορία για τις «Επιπτώσεις»
10.09.26 , 12:15 Νέο Audi Q4 e-tron Design: Δείτε τις τιμές
10.09.26 , 12:12 Σχολεία: Τι ισχύει με τη γονική άδεια - Ποιοι τη δικαιούνται
Πτώση Phantom: Σπαραγμός στην κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια
Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
«Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του τραγουδιστή στο star.gr
Μαζωνάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συλλήψεων - Η περιγραφή της γιατρού
«Ο Μαζωνάκης μού είπε ότι δεν αισθανόταν καλά» - Αυτοψία στο ιατρείο
Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν σε υπερδιέργερση, ήξερα γιατί»
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο λόγος που μετέβη στην κλινική στο Κολωνάκι
Γαρμπή - Σχοινάς: «Ήττα» στο Εφετείο - Καλούνται να πληρώσουν 100.000 ευρώ
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
«Έτσι ένιωθε o Γιώργος Μαζωνάκης» - Η άγνωστη ιστορία για τις «Επιπτώσεις»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από το Κεντρικό Δελτίο του STAR (9/9)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών από καρδιακή ανακοπή.
  • Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και τους θαυμαστές του.
  • 12 χρόνια πριν, ο Μαζωνάκης είχε δώσει το μικρόφωνο στον Παντελή Παντελίδη σε νυχτερινό κέντρο.
  • Το βίντεο της στιγμής αναδημοσιεύεται μαζικά στα social media μετά τον θάνατό του.
  • Χρήστες εκφράζουν συγκίνηση και μνήμες για τους δύο τραγουδιστές.

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους θαυμαστές του να ανατρέχουν σε στιγμές από την πολυετή και ξεχωριστή διαδρομή του στο ελληνικό τραγούδι.

Μαζωνάκης: Όταν έβγαινε απ'το μαγαζί & κερνούσε σφηνάκια τους θαυμαστές του

Ο αγαπημένος ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε τη θλίψη σε ολόκληρη την Ελλάδα και τα social media έχουν «κατακλυστεί» από τραγούδια και στιγμές του.

Η στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε το μικρόφωνο στον Παντελή Παντελίδη

Ανάμεσα στα βίντεο που επανήλθαν στο προσκήνιο είναι και ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο του Γιώργου Μαζωνάκη με τον αείμνηστο Παντελή Παντελίδη.

μαζωνακης παντελιδης

Το βίντεο, που είχε καταγραφεί 12 χρόνια πριν και συγκεκριμένα, στις 14 Ιουνίου 2014, δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη να βρίσκεται στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν και να δίνει το μικρόφωνο στον Παντελή Παντελίδη, ο οποίος είχε βρεθεί εκεί για να τον απολαύσει από κοντά.

Μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, το συγκεκριμένο απόσπασμα άρχισε να αναδημοσιεύεται μαζικά στα social media, προκαλώντας συγκίνηση στους χρήστες που θυμήθηκαν τους δύο αγαπημένους τραγουδιστές.

Δες το βίντεο:

«Ας τραγουδήσουν μαζί στη γειτονιά των αγγέλων», «Αυτό το σχήμα θα το δούμε όλοι από ψηλά… RIP» και «Απίστευτο ότι και οι δύο είναι στον ουρανό πλέον… καλό παράδεισο Γιώργο» ήταν μερικά από τα μηνύματα που συνόδευσαν το βίντεο.

 

@pantelis__pantelidis #pantelispantelidis #mazw #mazwnakis #riplegends #rip ♬ πρωτότυπος ήχος - Pantelis Pantelidis

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρία-Κλάρα Μαχαιρίτσα
Celebrities & Gossip Νεα
7 χρόνια δίχως τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα:Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: «Θέλω να κάνω τη ζωή μου ταινία» – Το όνειρο που είχε μοιραστεί
Σάρον Στόουν: «Απέχω Από Το Σεξ Εδώ Και Αρκετό Καιρό»
Celebrities & Gossip Νεα
Σάρον Στόουν: «Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό»
Η Dat Lilly Ανακοίνωσε Ότι Είναι Έγκυος
Celebrities & Gossip Νεα
Η Dat Lilly ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος: «Μπαίνω στον τέταρτο μήνα»
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο καλλιτέχνης που επανέφε την τόλμη στις πίστες
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
«Έτσι ένιωθε o Γιώργος Μαζωνάκης» - Η άγνωστη ιστορία για τις «Επιπτώσεις»
Celebrities & Gossip Νεα
«Έτσι ένιωθε o Γιώργος Μαζωνάκης» - Η άγνωστη ιστορία για τις «Επιπτώσεις»
Έλληνες Καλλιτέχνες Που «Έφυγαν» Τη Φετινή Χρονιά
Celebrities & Gossip Νεα
2026, μία χρονιά που πήρε μαζί της σπουδαίους καλλιτέχνες
Οικονομόπουλος: Ακύρωσε Τη Συναυλία Μετά Τον Θάνατο Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Οικονομόπουλος: Ανέβαλε τη συναυλία του μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top