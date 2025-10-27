O χυμός ποιου φρούτου είναι σύμμαχος σου στο αδυνάτισμα;

Το φρούτο που βοηθά στο αδυνάτισμα και το έντερο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.25 , 15:17 Όλα όσα έγιναν στο 6ο επεισόδιο του GNTM 2025
27.10.25 , 14:37 Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού στο γλέντι
27.10.25 , 14:20 Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
27.10.25 , 14:16 O χυμός ποιου φρούτου είναι σύμμαχος σου στο αδυνάτισμα;
27.10.25 , 14:12 Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
27.10.25 , 13:59 Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 11χρονος μετά από πτώση από πατίνι
27.10.25 , 13:42 Aυτά είναι τα τέσσερα πιο σκληρά ζώδια του κύκλου
27.10.25 , 13:40 Vaginahood: Μια παράσταση γι’ αυτά που λένε οι γυναίκες μεταξύ τους
27.10.25 , 13:38 Βραζιλία: Ήθελε να επιστρέψει μόνιμα στη Ρόδο ο 18χρονος που δολοφονήθηκε
27.10.25 , 13:08 Καινούργιου: Η αποκάλυψη για το σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της
27.10.25 , 13:06 Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
27.10.25 , 13:05 Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του
27.10.25 , 13:04 Προβλήματα στατικότητας στον σταθμό του ηλεκτρικού στο «Μοναστηράκι»
27.10.25 , 12:55 Παπαργυρόπουλος: «Νόμιζαν ότι κρατούσα όπλο, τους έριξα πέντε φάσκελα»
27.10.25 , 12:11 Το Release Athens 2026 παρουσιάζει δύο κορυφαίες ημέρες σκληρού ήχου!
Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού στο γλέντι
Γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Καινούργιου: Η αποκάλυψη για το σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Πηγή: φωτογραφία από Pexels
Αυτό Το Φρούτο Θα Γίνει Ο Σύμμαχός Σου Στο Αδυνάτισμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πριν από έναν χρόνο άρχισα να πίνω ένα ποτήρι χυμό ρόδι κάθε πρωί. Ξεκίνησε σαν ένα πείραμα — μια ελπιδοφόρα προσπάθεια να προσθέσω κάτι απλό και υγιεινό στη μέρα μου. Αυτό που δεν περίμενα ήταν πόσο γρήγορα θα γινόταν τελετουργικό, μια μικρή πράξη φροντίδας που έδινα στον εαυτό μου πριν η μέρα με τραβήξει σε άπειρες διφορετικές κατευθύνσεις. Αν αναρωτιέσαι για το χυμό ρόδι και αν αξίζει τον θόρυβο, εδώ είναι η ειλικρινής, προσωπική μου μαρτυρία για το τι άλλαξε σε μένα.

Ρόδι/ φωτογραφία από pexels

Ρόδι/ φωτογραφία από pexels

Πρώτες εβδομάδες: γεύση, προσαρμογή και μικρές εκπλήξεις

Την πρώτη εβδομάδα με εντυπωσίασε η γεύση: ζωηρή, ξινή και απροσδόκητα πολύπλοκη. Προτίμησα χυμό ρόδι 100% — χωρίς πρόσθετα σάκχαρα — και έμαθα να τον πίνω αργά. Αρχικά παρατήρησα μικρές αλλαγές: λιγότερες λιγούρες για γλυκά στα μέσα του πρωινού και μία διακριτική αίσθηση ενυδάτωσης που ήταν διαφορετική από το νερό. Ήταν αρκετό κίνητρο για να συνεχίσω.

Ενέργεια και νοητική διαύγεια: μια απαλή άνοδος, όχι ένα πυροτέχνημα

Μετά από μερικούς μήνες, η πιο μεγάλη αλλαγή που πρόσεξα δεν ήταν ένα ενεργειακό σπριντ αλλά μια σταθερότερη βάση ενέργειας. Τα πρωινά ένιωθα λιγότερο νωθρή. Σε φορτωμένες μέρες είχα καθαρότερο μυαλό για μεγαλύτερα διαστήματα, και το μεσημεριανό «φρενοκομείο» ήταν λιγότερο έντονο. Δεν μπορώ να πω ότι ο χυμός κάνει θαύματα στην εγκεφαλική ομίχλη, αλλά σε συνδυασμό με καλό ύπνο και καλύτερη ενυδάτωση, ένιωσα ότι με βοήθησε να διατηρήσω πιο συνεπή συγκέντρωση.

Πρωινό για το παιδί: Υγιεινά και νόστιμα γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις

Πέψη και άνεση στο έντερο: μικρές νίκες που μετρούν

Η πεπτική άνεση ήταν άλλη μια περιοχή ήσυχης βελτίωσης. Είμαι κάποια που παλεύει με περιστασιακό φούσκωμα και ακανόνιστη λειτουργία, και μετά από λίγες εβδομάδες καθημερινής κατανάλωσης χυμού ρόδι παρατήρησα ότι η πέψη μου ήταν πιο ήρεμη. Δηλαδή, ο ρυθμός του σώματός μου φάνηκε πιο σταθερός. Υποψιάζομαι ότι οι φυσικές ίνες (όταν πρόσθετα μερικούς σπόρους φρέσκους) και οι πολυφαινόλες βοήθησαν το μικροβίωμα. Αν έχεις ευαίσθητη πέψη, εισήγαγε τον αργά και παρατήρησε πώς αντιδρά το σώμα σου.

Επιδερμίδα: λαμπερότερη, καταπραϋσμένη και ομοιόμορφη

Άρχισα να παίρνω κομπλιμέντα για την επιδερμίδα μου — πιο πολλά από το σύνηθες — και αυτό με εξέπληξε. Με από τους πρώτους μήνες, το δέρμα μου φαινόταν διακριτικά πιο λαμπερό και ομοιόμορφο στο χρωματισμό. Κάποια ερυθρότητα που φαινόταν μετά από κουραστικές μέρες ηρέμησε. Δεν το αποδίδω φυσικά μόνο στον χυμό ρόδι– η ενυδάτωση, το αντηλιακό και μια απλή ρουτίνα περιποίησης βοήθησαν επίσης. Αλλά ο χυμός έμοιαζε σαν ένα θρεπτικό εσωτερικό συμπλήρωμα που υποστήριζε όσα έκανα εξωτερικά. Αν θέλεις λαμπερή επιδερμίδα, σκέψου επιλογές βασισμένες στη διατροφή που δουλεύουν μαζί με τη φροντίδα του δέρματος και όχι αντί για αυτήν.

Διάθεση και συναισθηματική ανθεκτικότητα: άνεση σε ένα ποτήρι

Υπήρχαν μέρες που το τελετουργικό είχε μεγαλύτερη αξία. Το να βάζω στο ποτήρι εκείνο το βαθύ κόκκινο χυμό, να κάθομαι για πέντε λεπτά, να ανασαίνω — έγινε μια στιγμή συναισθηματικής επαναφοράς. Σε στρεσογόνες μέρες, εκείνη η μικρή παύση με βοήθησε να νιώθω πιο γειωμένη. Παρατήρησα την υπομονή μου να ανεβαίνει σε μικρά βήματα: ήταν λιγότερο πιθανό να νευριάσω για μικρές ενοχλήσεις και ήμουν πιο ικανή να πλησιάσω τα προβλήματα με πιο απαλό τόνο.

Καρδιακή υγεία και φλεγμονή: διακριτικές αλλαγές που μπορούσα να νιώσω

Έχω οικογενειακό ιστορικό που με κάνει να προσέχω για την καρδιακή υγεία, οπότε ήμουν περίεργη για τη φήμη του ροδιού ότι υποστηρίζει την κυκλοφορία και μειώνει τη φλεγμονή. Μέσα στο χρόνο, οι τακτικές εξετάσεις έδειξαν σταθερές τιμές πίεσης και χοληστερόλης. Δεν μπορώ να πω ότι ο χυμός άλλαξε τα εργαστηριακά μου αποτελέσματα μόνος του, αλλά σε συνδυασμό με περπάτημα, διαχείριση στρες και καλύτερο ύπνο, ένιωθα πως ήταν ένας σύμμαχος για την καρδιά. Επίσης ένιωθα λιγότερο πόνο στις αρθρώσεις τις κρύες πρωινές ώρες — ένα διακριτικό σημάδι ότι η φλεγμονή ίσως ήταν χαμηλότερη.

Διαχείριση βάρους και λιγούρες: ένας χρήσιμος σύμμαχος, όχι λύση

Δεν έπινα τον χυμό ροδιού για να χάσω κιλά, αλλά παρατήρησα ότι με βοηθούσε με τις λιγούρες. Το να πιω κάτι γευστικό στα μέσα του πρωινού ή το απόγευμα αντικαθιστούσε πιο συχνά την ανάγκη μου για επεξεργασμένα σνακ. Αυτή η μικρή αντικατάσταση βοήθησε να σταθεροποιήσω την πρόσληψη θερμίδων χωρίς να νιώθω στέρηση. Σημαντική σημείωση: ο χυμός ρόδι έχει φυσικά σάκχαρα και θερμίδες, οπότε δεν είναι μηδενικής θερμιδικής αξίας. Η ισορροπία και ο έλεγχος μερίδας είναι σημαντικά.

Υποστήριξη ανοσοποιητικού: λιγότερες ήμερες αρρώστιας

Φέτος ένιωσα ότι απέφυγα κάποια κρυολογήματα, και όταν αρρώστησα, ανάρρωνα πιο γρήγορα. Τα ρόδια περιέχουν αντιοξειδωτικά που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, και παρότι ένα φλιτζάνι χυμός δεν σε κάνει αήττητη, σε συνδυασμό με ύπνο, τροφές πλούσιες σε βιταμίνες και σωστό πλύσιμο χεριών, μου έδωσε ένα μικρό προβάδισμα.

Τι δεν μου άρεσε

Θέλω να είμαι ειλικρινής: ο χυμός ρόδι δεν είναι τέλειος. Μπορεί να είναι ακριβός, ειδικά αν αγοράζεις βιολογικές, στυμμένες ποικιλίες. Καμιά φορά ένιωθα μια ελαφριά ενόχληση στο στομάχι όταν τον έπινα νηστική, οπότε άρχισα να τον παίρνω μετά το πρωινό. Όταν καταναλώνεται σε υπερβολή προσθέτει σάκχαρα και θερμίδες στην καθημερινότητά σου. Επίσης, αν παίρνεις κάποια φάρμακα (όπως αντιπηκτικά), μίλησε με τον γιατρό σου — το ρόδι μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα.

Πρακτικές συμβουλές

Επίλεξε χυμό ρόδι 100% ή στύψε φρέσκους σπόρους αν μπορείς. Απόφυγε μίγματα με πρόσθετα σάκχαρα.
Ξεκίνα με 120–180 ml την ημέρα και παρατήρησε πώς νιώθεις πριν αυξήσεις.
Συνδύασέ τον με το πρωινό ή μετά το φαγητό για να αποφύγεις στομαχικές ενοχλήσεις.
Εναλλαγή με άλλα χυμούς και ολόκληρα φρούτα για ποικιλία και ευρύτερα θρεπτικά συστατικά.
Ψάξε για προσφορές ή αγόρασε χύμα και κατάψυξε μερίδες αν το κόστος σε ανησυχεί.

Τι να προσέξεις

Αν έχεις διαβήτη, παρακολουθείς θερμίδες, είσαι έγκυος, θηλάζεις ή παίρνεις συγκεκριμένα φάρμακα, μίλα πρώτα με τον γιατρό σου. Και αν έχεις ευαίσθητο στομάχι, εισήγαγε τον σταδιακά.

Μπορεί να σε ενδιαφέρει

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: www.allyou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ
 |
ΡΟΔΙ
 |
ΦΡΟΥΤΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top