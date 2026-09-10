«Gucci φόρεμα»... Δύο λέξεις που ήταν αρκετές για να φέρουν στο μυαλό τον Γιώργο Μαζωνάκη, τη διαφορετική του αισθητική και εκείνη την εποχή που ο τραγουδιστής δεν φοβόταν να δοκιμάσει τίποτα.

Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει το 2003 και είχε ξεχωρίσει από τα πρώτα ακούσματα. Ήταν διαφορετικό, πιο rap, πιο urban, με έναν ήχο που δε θύμιζε τα κλασικά λαϊκά τραγούδια της εποχής. Και ταίριαζε απόλυτα στον Μαζωνάκη, έναν καλλιτέχνη που είχε μάθει το κοινό του να περιμένει πάντα κάτι απρόβλεπτο από εκείνον.

Κι αν κάτι χαρακτήριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ήταν ακριβώς αυτό: δε φοβόταν να είναι διαφορετικός. Η μόδα για εκείνον δεν ήταν απλώς ένα κομμάτι της εμφάνισής του. Ήταν ένας τρόπος να εκφράζεται.

Άλλοτε με ιδιαίτερα ρούχα, άλλοτε με έντονα αξεσουάρ και άλλοτε με looks που σχολιάζονταν, ο ίδιος είχε δημιουργήσει τη δική του αισθητική. Δεν ακολουθούσε απλώς τις τάσεις. Τις έφερνε στα μέτρα του.

Η συνεργασία του Γιώργου Μαζωνακη με τον Φοίβο/ NDP

Η έμπνευση του Φοίβου είχε έρθει, μάλιστα, από τη rap σκηνή της εποχής. Η σύζυγός του, Αμαλία Καντερέ, τον είχε παροτρύνει να ακούσει τι συνέβαινε τότε μουσικά στο εξωτερικό και ανάμεσα στα τραγούδια που τον επηρέασαν ήταν το «I Know What You Want» των Busta Rhymes και Mariah Carey. Και κάπως έτσι «γεννήθηκε» η ιδέα να γραφτεί ένα ελληνικό τραγούδι, που να συνδυάζει και τη raρ.

Η δεύτερη ιδέα ήταν να μπει στους ελληνικούς στίχους ένα μεγάλο όνομα της μόδας. Το Gucci έγινε τελικά το κεντρικό στοιχείο του τραγουδιού, καθώς ήταν ένα brand που ο Μαζωνάκης προτιμούσε, και το «Gucci φόρεμα» απέκτησε τη δική του θέση στη μουσική των 00s.

Σήμερα, το συγκεκριμένο τραγούδι θυμίζει όχι μόνο μια μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και έναν καλλιτέχνη που είχε πάντα το θάρρος να κάνει την ανατροπή, το κάτι παραπάνω.