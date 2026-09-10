Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρούσε μια βαθιά πνευματική σχέση με τον Άθωνα. Σε μια προσωπική συζήτηση που είχε με τον δημοσιογράφο και εκδότη του «Βήματος Ορθοδοξίας», Γιώργο Θεοχάρη, ο αγαπημένος ερμηνευτής είχε προχωρήσει σε μια εκ βάσεων εξομολόγηση. Όπως είχε αποκαλύψει, κατά την παραμονή του εκεί βίωσε μια εμπειρία σχεδόν «υπερφυσική», η οποία τον συγκλόνισε και χάραξε ανεξίτηλα την ψυχή του.

Ο τραγουδιστής δεν έκρυβε την επιθυμία του να είχε γνωρίσει πολύ νωρίτερα το Περιβόλι της Παναγίας και τους φωτισμένους Γέροντες, από τις κουβέντες των οποίων αντλούσε τεράστια εσωτερική δύναμη και παρηγοριά για τις δυσκολίες της ζωής.

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«Η πίστη και η πίστα με έσωσαν»

Η σχέση του με τη θρησκεία δεν ήταν μια ευκαιριακή αναφορά, αλλά ο βασικός του φάρος. «Η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, αυτό να μην το ξεχνάμε», συνήθιζε να λέει, ενώ η χαρακτηριστική του ατάκα «Η πίστη και η πίστα με έσωσαν» αποτύπωνε πλήρως τους δύο κόσμους που τον κρατούσαν όρθιο: την εσωτερική του αναζήτηση και την επαφή με το κοινό του.

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Η πνευματική αυτή διαδρομή είχε βαθιές ρίζες. Ήδη από το 2024, σε συνέντευξή του στην Κατερίνα Καινούργιου, είχε αποκαλύψει πως από μικρό παιδί ήθελε να γίνει παπαδοπαίδι. Αργότερα, τον Ιούλιο του 2026, στη μεγάλη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος, αναφέρθηκε ανοιχτά στις πιο δύσκολες στιγμές του -τη ρήξη με την οικογένειά του και την περιπέτεια της ακούσιας νοσηλείας του- βλέποντας τα πάντα μέσα από το πρίσμα της πίστης: «Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις, αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Μόνο ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Παλεύω να συγχωρέσω κάποια στιγμή».

Η σκέψη για τον μοναχισμό

Η αναζήτηση της γαλήνης τον είχε οδηγήσει ακόμη και σε σκέψεις ολοκληρωτικής αφοσίωσης. Στον Τάσο Τρύφωνος είχε εξομολογηθεί ανοιχτά την επιθυμία του να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού στα γηρατειά του: «Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές θέλω να γίνω ιερομόναχος. Προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ. Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό. Πηγαίνω στο Άγιο Όρος όχι σαν τουρίστας, αλλά για τη βαθιά μου πίστη».

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Το τελευταίο ταξίδι στον Άθωνα και το συγκινητικό βίντεο

Τον Μαΐο του 2026, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί για τελευταία φορά το Άγιο Όρος αναζητώντας ηρεμία. Στις 7 Μαΐου, είχε μοιραστεί ένα βίντεο μέσα από την κουζίνα Μονής, όπου χαμογελαστός, φοράει ποδιά, κρατά την κουτάλα και μαγειρεύει μαζί με τους φιλοξενούμενους, στέλνοντας τις ευχές του για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου με το παλαιό ημερολόγιο. Παρά τις φήμες που κυκλοφορούσαν τότε πως η επίσκεψή του συνδεόταν με κάποιο τάμα, ο ίδιος κρατούσε πάντα χαμηλούς τόνους.

Λίγους μόλις μήνες μετά από εκείνες τις στιγμές γαλήνης, η είδηση της απώλειάς του στα 54 του χρόνια προκάλεσε πανελλήνιο σοκ. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς» μετά από ανακοπή καρδιάς, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η εικόνα του από τη μοναστηριακή κουζίνα -απλός, αυθεντικός και χαμογελαστός- μένει πλέον ως η τελευταία, δυνατή ανάμνηση ενός σπουδαίου καλλιτέχνη που αναζητούσε πάντα το ουσιαστικό φως.