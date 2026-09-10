Μπρούνο Τσερέλα: Η ηλικία, το ύψος και ο γάμος με την Αθηνά Οικονομάκου

Το βιογραφικό του Ιταλοαργεντινού επιχειρηματία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Οι όρκοι αγάπης & το τριήμερο γλέντι στην Πάρο / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μπρούνο Τσερέλα, 40 ετών, πρώην μπασκετμπολίστας και επιχειρηματίας, παντρεύτηκε την Αθηνά Οικονομάκου το 2026 σε λιτή τελετή στην Πλάκα.
  • Ο Τσερέλα έχει ύψος 1,94 μ. και ασχολείται με το real estate και την προπονητική.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε σε περίοδο προσωπικών αλλαγών και επιβεβαιώθηκε δημόσια το 2024.
  • Το ζευγάρι διατηρεί τη σχέση του παρά την απόσταση, με ταξίδια σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία.
  • Ο Τσερέλα έχει δημιουργήσει γυμναστήριο και μεσιτικό γραφείο που ενισχύει το γυναικείο στοιχείο.

Ο Μπρούνο Τσερέλα, είναι πρώην μπασκετμπολίστας της Emporio Armani Milano και επιχειρηματίας, ενώ το τελευταίο διάστημα ο 40χρονος Ιταλοαργεντινός έχει μαγνητίσει τα βλέμματα, στο πλευρό της Ελληνίδας ηθοποιού Αθηνάς Οικονομάκου.

Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά

Ο Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος ασχολείται ως επί το πλείστον με το ιταλικό real estate, ενώ διαθέτει και το δικό του προπονητικό κέντρο, παντρεύτηκε το 2026 την εκλετή της καρδιάς του, σε μία λιτή τελετή στην Πλάκα.

Λίγο καιρό μετά, το αγαπημένο ζευγάρι διοργάνωσε ένα εντυπωσιακό γαμήλιο πάρτι στην Πάρο, όπου βρέθηκαν μεταξύ 400 καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γιορτάζοντας μαζί τους αυτό το ξεχωριστό, νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Γνωρίζοντας τον Μπρούνο Τσερέλα - Το βιογραφικό του Ιταλοαργεντινού επιχειρηματία

  • Γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1986, στην Bahía Blanca της Αργεντινής, είναι 40 χρόνων, με ύψος 1,94 και ανήκει στο δώδιο του Λέοντα
  • Ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι @brunocerella.30, με πάνω από 100 χιλιάδες followers

 

 

  • Σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στην Ιταλία και απέκτησε ιταλική υπηκοότητα
  • Ξεχώρισε στο μπάσκετ λόγω του ύψους, της αμυντικής συνέπειας και του ομαδικού του πνεύματος
  • Από το 2013 έως το 2017 αγωνίστηκε στην EA7 Emporio Armani Milano
  • Κατέκτησε τρία Πρωταθλήματα Ιταλίας, τρία Κύπελλα και το Ευρωπαϊκό Κύπελλο FIBA το 2018, επιτυχίες που τον καθιέρωσαν στον ιταλικό αθλητισμό

 

 

  • Από το 2013 ασχολείται με το real estate, ιδρύοντας τη δική του εταιρεία ακινήτων και συνεχίζοντας το όραμα του Ισπανού παππού του και της μητέρας του, οι οποίοι διατηρούσαν μεσιτικό γραφείο. «Η μητέρα μου ήταν πάντα σύμβουλός μου. Στην ηλικία των 25, της ζήτησα να με βοηθήσει να καταλάβω πώς να κάνω τις πρώτες μου επενδύσεις στην Ιταλία», έχει δηλώσει σε συνέντευξή του

 

 

  • Επιπρόσθετα, έχει δημιουργήσει ένα μεσιτικό γραφείο, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στο γυναικείο φύλο. Όπως έχει αναφέρει στο παρελθόν ο Μπρούνο Τσερέλα: «Πιστεύω ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετική ευαισθησία και είναι προικισμένες με μεγάλες δυνατότητες», εξηγώντας πως στόχος του ήταν να ενισχύσει το θηλυκό στοιχείο στην επαγγελματική του πορεία
  • Τέλος, ο 40χρονος επιχειρηματίας διατηρεί γυμναστήριο που αναπαράγει το πρόγραμμα προπόνησης των επαγγελματιών αθλητών στο ευρύ κοινό. όπως έχει δηλώσει: «Έως σήμερα έχουμε 105 νέους με αθλητικές υποτροφίες και αυτό μας γεμίζει χαρά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα αθλητικής πειθαρχίας και ευεξίας. Στόχος μας δεν είναι να ανακαλύψουμε ταλέντα, αλλά να χτίσουμε γέφυρες που θα απομακρύνουν τα παιδιά από την πορνεία, τα ναρκωτικά και το έγκλημα. Αυτό για μένα είναι κοινωνική επιχειρηματικότητα».

 

 

Μπρούνο Τσερέλα: Ο έρωτας και ο γάμος με την Αθηνά Οικονομάκου

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας γνώρισε τον διεθνή πρώην μπασκετμπολίστα σε μια περίοδο μεγάλων προσωπικών αλλαγών. Από την πρώτη στιγμή, η χημεία τους ήταν εμφανής, προσπαθώντας να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρόλα αυτά, η παρουσία τους στη συναυλία των Coldplay τον Ιούνιο του 2024 στο ΟΑΚΑ «πρόδωσε» τον έρωτά τους. Τα πρώτα κοινά πλάνα έκαναν αμέσως τον γύρο των ΜΜΕ, προκαλώντας το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού.

 

 

Παρά τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση που τους χώριζε (εκείνος Ιταλία, εκείνη Ελλάδα) και την Αθηνά Οικονομάκου να ασχολείται παράλληλα με την ανατροφή των δύο παιδιών της -από τον πρώτο γάμο που είχε κάνει με τον Φίλιππο Μιχόπουλο- το ζευγάρι κατάφερε να διατηρήσει τη φλόγα δυνατή, με συχνά ταξίδια που προαγματοποιούσαν αμφότεροι. 

Συγκεκριμένα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία έγιναν οι σταθμοί όπου το ζευγάρι έχτισε τις ομορφότερες αναμνήσεις του, με τα social media τους να πλημμυρίζουν από στιγμιότυπα.

Έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας, ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου, έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, αναεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας το 2026. 

Η αναγγελία του γάμου τους κυκλοφόρησε στις 8 Μαΐου και σύμφωνα με αυτή: «Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στην Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».

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