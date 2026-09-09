Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο

«Αντίο σε μένα», σχολίασε η influencer

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.26 , 12:31 Λιονέλ Μέσι: γίνεται ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας στην Ισπανία
09.09.26 , 12:22 Η Hyundai παίζει μεγάλη μπάλα
09.09.26 , 12:19 First Dates: Η γλώσσα του έρωτα και το «Ρεσπεκτάρω» - Τι σημαίνει;
09.09.26 , 12:08 Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
09.09.26 , 12:01 Πολυχρονίδης: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα για το trailer του 1% Club
09.09.26 , 12:00 Aυτά είναι τα διατροφικά λάθη που κάνεις, αν και πηγαίνεις γυμναστήριο
09.09.26 , 11:48 Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο
09.09.26 , 11:43 Η Mazda στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
09.09.26 , 11:29 «Βραχιολάκι» σε όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία
09.09.26 , 11:20 Δίκη Βαλυράκη: Την ενοχή των κατηγορουμένων ζήτησε ο εισαγγελέας
09.09.26 , 11:15 Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο Nissan PIXO ξεκίνησε
09.09.26 , 11:00 Όταν η γυναίκα γίνεται χρώμα: Η Αλεξία Κουδιγκέλη στη Θεσσαλονίκη
09.09.26 , 10:59 Νεκρή σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια στίβου
09.09.26 , 10:55 Σμαράγδα Καρύδη: «Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου»
09.09.26 , 10:49 Πρίγκιπας Tζορτζ: Πρώτη μέρα του 13χρονου στο Eton College
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας
Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
Πρίγκιπας Τζορτζ: Οι κανόνες του περίφημου Eton College όπου θα φοιτήσει
Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο
Νεκρή σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια στίβου
Η Εύα έπιασε… κουτάλα: Η μαγειρική δημιουργία που εντυπωσίασε τη Λασκαράκη
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη με χιούμορ, χρησιμοποιώντας σκόρδο και emoji σε ανάρτησή της.
  • Η influencer συνέχισε το διαδικτυακό παιχνίδι με δύο αναρτήσεις που δημιούργησε με τεχνητή νοημοσύνη, δείχνοντας τον Μητσοτάκη στο νέο της κατάστημα στο Παρίσι.
  • Ο Μητσοτάκης απάντησε σε story της Τούνη σχετικά με την πρόσκληση της να μην επισκεφθεί το κατάστημα της.
  • Η Ιωάννα Τούνη ετοιμάζεται να ανοίξει κατάστημα με κρουασάν στο Παρίσι, προσφέροντας καφέ στους Έλληνες πελάτες.
  • Ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, με πιθανή συνάντηση με τον Μακρόν.

Με ένα… σκόρδο και το σχόλιο «αντίο σε μένα» απάντησε η Ιωάννα Τούνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνοντας συνέχεια στο απρόσμενο και χιουμοριστικό διαδικτυακό τους πινγκ πονγκ.

Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο

Η influencer- επιχειρηματίας πρόσθεσε ένα emoji που γελάει αλλά και το χαρακτηριστικό σκόρδο, σε μια ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο Μητσοτάκης απάντησε με χιούμορ στην Τούνη για το κατάστημα στο Παρίσι

Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο

Και το διαδικτυακό παιχνίδι δε σταμάτησε εκεί. Η influencer συνέχισε με δύο ακόμη αναρτήσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτές εμφανίζεται η ίδια να βρίσκεται στο νέο της κατάστημα στο Παρίσι και να σερβίρει κρουασάν και καφέ στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ιωάννα Τούνη: Άνοιξε croissanterie σε διάσημο δρόμο στο Παρίσι

Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο

Το απρόσμενο διαδικτυακό τετ α τετ προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, σχόλια, με την Ιωάννα Τούνη να αξιοποιεί με χιούμορ τη γνωστή συζήτηση περί… γκαντεμιάς που συνοδεύει εδώ και χρόνια τον πρωθυπουργό.

Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να απαντήσει σε story της Ιωάννας Τούνη, με αφορμή το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Παρίσι.

Η influencer ετοιμάζεται να ανοίξει κατάστημα με κρουασάν στη γαλλική πρωτεύουσα και, με χιουμοριστική διάθεση, είχε απευθύνει μια ιδιαίτερη… πρόσκληση στον πρωθυπουργό.

Η Ιωάννα Τούνη τού είχε ζητήσει ουσιαστικά να μην περάσει από το κατάστημά της, καθώς είχε ανακοινώσει ότι θα κερνάει καφέ όλους τους Έλληνες που θα αγοράσουν κρουασάν.

Ιωάννα Τούνη: Η επική απάντηση στον Μητσοτάκη με ένα… σκόρδο

Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, είδε την ανάρτησή της και μπήκε στο παιχνίδι, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη, στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Το αν θα βρεθεί τελικά και στο νέο μαγαζί της Ιωάννας Τούνη για κρουασάν, μένει να φανεί.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πολυχρονίδης: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα για το trailer του 1% Club
Celebrities & Gossip Νεα
Πολυχρονίδης: Backstage βίντεο από τα γυρίσματα για το trailer του 1% Club
Σμαράγδα Καρύδη
Celebrities & Gossip Νεα
Σμαράγδα Καρύδη: «Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου»
Πρίγκιπας Tζορτζ: Πρώτη μέρα του 13χρονου στο Eton College
Celebrities & Gossip Νεα
Πρίγκιπας Τζορτζ: Οι κανόνες του περίφημου Eton College όπου θα φοιτήσει
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Κολωνία
Κρουζ- Μπαρδέμ: Η λαμπερή εμφάνιση του ζευγαριού στο Φεστιβάλ της Βενετίας
Celebrities & Gossip Νεα
Κρουζ- Μπαρδέμ: Η λαμπερή εμφάνιση του ζευγαριού στο Φεστιβάλ της Βενετίας
Μάρκος Σεφερλής
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρκος Σεφερλής: Η μακροσκελής ανάρτηση για τα 58α γενέθλιά του
Αθηνά Οικονομάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Ντορεττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδακης
Celebrities & Gossip Νεα
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top