Με ένα… σκόρδο και το σχόλιο «αντίο σε μένα» απάντησε η Ιωάννα Τούνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνοντας συνέχεια στο απρόσμενο και χιουμοριστικό διαδικτυακό τους πινγκ πονγκ.

Η influencer- επιχειρηματίας πρόσθεσε ένα emoji που γελάει αλλά και το χαρακτηριστικό σκόρδο, σε μια ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Και το διαδικτυακό παιχνίδι δε σταμάτησε εκεί. Η influencer συνέχισε με δύο ακόμη αναρτήσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτές εμφανίζεται η ίδια να βρίσκεται στο νέο της κατάστημα στο Παρίσι και να σερβίρει κρουασάν και καφέ στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το απρόσμενο διαδικτυακό τετ α τετ προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, σχόλια, με την Ιωάννα Τούνη να αξιοποιεί με χιούμορ τη γνωστή συζήτηση περί… γκαντεμιάς που συνοδεύει εδώ και χρόνια τον πρωθυπουργό.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να απαντήσει σε story της Ιωάννας Τούνη, με αφορμή το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Παρίσι.

Η influencer ετοιμάζεται να ανοίξει κατάστημα με κρουασάν στη γαλλική πρωτεύουσα και, με χιουμοριστική διάθεση, είχε απευθύνει μια ιδιαίτερη… πρόσκληση στον πρωθυπουργό.

Η Ιωάννα Τούνη τού είχε ζητήσει ουσιαστικά να μην περάσει από το κατάστημά της, καθώς είχε ανακοινώσει ότι θα κερνάει καφέ όλους τους Έλληνες που θα αγοράσουν κρουασάν.

Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, είδε την ανάρτησή της και μπήκε στο παιχνίδι, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη, στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Το αν θα βρεθεί τελικά και στο νέο μαγαζί της Ιωάννας Τούνη για κρουασάν, μένει να φανεί.

