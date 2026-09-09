Κρουζ- Μπαρδέμ: Η λαμπερή εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας/ ΑΡ

Πρεμιέρα έκανε στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας η ταινία «Bunker» του Φλοριάν Ζέλερ, με πρωταγωνιστές την Πενέλοπε Κρουζ και τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Το χολυγουντιανό ζευγάρι στη ζωή υποδύεται το ζευγάρι και στην ταινία.

Χαβιέ Μπαρδέμ - Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Κρουζ- Μπαρδέμ: Η λαμπερή εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί

Το ζευγάρι τράβηξε αναπόφευκτα τα φλας των φωτογράφων στο κόκκινο χαλί. Πόζαραν χαμογελααστοί κι αγκαλιασμένοι.

Κρουζ- Μπαρδέμ: Η λαμπερή εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Η Πενέποπε Κρουζ φόρεσε ένα εντυπωσιακό, εφαρμοστό κόκκινο maxi φόρεμα με αμάνικες τιράντες και ανοιχτή λαιμόκοψη.

Η λαμπερή εμφάνιση της Πενέλοπε Κρουζ στο κόκκινο χαλί/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Στο ύψος της μέσης υπήρχε ανάγλυφη διακόσμηση με φούντες και διακριτικά κουμπιά κατά μήκος ενός ψηλού σκισίματος στο μπροστινό μέρος, το οποίο αποκάλυπτε το πόδι της καθώς περπατούσε. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με κόκκινες γόβες, εντυπωσιακά σκουλαρίκια και δαχτυλίδι.

Κρουζ- Μπαρδέμ: Η λαμπερή εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Ο Μπαρδέμ επέλεξε ένα κλασικό, κομψό μαύρο σμόκιν με μαύρα σατέν πέτα, λευκό επίσημο πουκάμισο και μαύρο παπιγιόν.

Κρουζ- Μπαρδέμ: Η λαμπερή εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Πενέλοπε Κρουζ- Χαβιέ Μπαρδέμ: Η εμφάνιση πριν την επίσημη πρεμιέρα

Η άφιξή τους στην ιταλική πόλη έγινε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η 52χρονη Ισπανίδα ηθοποιός φορούσε μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, σουέντ τσάντα σε ανοιχτή απόχρωση, μαύρες γόβες και γυαλιά ηλίου. Ο 57χρονος Χαβιέ Μπαρδέμ επέλεξε μπλε πουκάμισο, τζιν παντελόνι και λευκά παπούτσια.

Πριν την επίσημη πρεμιέρα και το κόκκινο χαλί, πόζαραν για τους φωτογράφους, με την Κρουζ να επιλέγει ξανά total black σύνολο.

Χαβιέ Μπαρδέμ - Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Ειδικότερα, φόρεσε μακρύ μαύρο αμάνικο φορέα με λεπτομέρειες από φτερά στις τιράντες. Κρατούσε μια μικρή μαύρη τσάντα ώμου με αλυσίδα και ολοκλήρωσε το look της με ψηλοτάκουνα μαύρα πέδιλα, ενώ έχει τοποθετήσει τα γυαλιά ηλίου της πάνω στα μαλλιά της.

Χαβιέ Μπαρδέμ - Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Ο σύζυγός της εμφανίστηκε με κοστούμι σε ανοιχτό μπεζ χρώμα, συνδυασμένο με ριγέ πουκάμισο χωρίς γραβάτα.

Η υπόθεση της νέας ταινίας και η συνέντευξη τύπου

Στο «Bunker», η Κρουζ και ο Μπαρδέμ υποδύονται τη Σοφία και τον Μιγκέλ, ένα παντρεμένο ζευγάρι. Η ιστορία ακολουθεί τον αρχιτέκτονα Μιγκέλ και τον γάμο του με τη Σοφία, όταν εκείνος δέχεται να κατασκευάσει ένα υπόγειο καταφύγιο επιβίωσης για έναν δισεκατομμυριούχο.

Στη σύνοψη της ταινίας αναφέρεται ότι «το Bunker» είναι ένα δραματικό θρίλερ που «εξετάζει τις συναισθηματικές και ηθικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι, διερευνώντας τις ανησυχίες, τις αμφιβολίες και τα ηθικά διλήμματα που χαρακτηρίζουν την εποχή μας».

Χαβιέ Μπαρδέμ - Πενέλοπε Κρουζ: H άφιξή τους με θαλάσσιο ταξί στη συνέντευξη τύπου/ βίντεο ΑΡ

«Δε χρειάζεται να συμφωνούμε με τους χαρακτήρες μας, ούτε πάντα με την ιστορία, αλλά αυτή η ταινία αγγίζει τόσες πολλές πλευρές του κόσμου όπως είναι σήμερα, πράγματα που επηρεάζουν όλους μας και τις μελλοντικές γενιές», ανέφερε στη συνέντευξη τύπου η Πενέλοπε Κρουζ.

Η Κρουζ είπε ότι ήταν πολύ χαρούμενη που η ταινία, η οποία είναι στα αγγλικά και τα ισπανικά, απεικόνιζε ένα αυθεντικό δίγλωσσο νοικοκυριό. Η οικογένεια στην ταινία, η οποία μετακόμισε από τη Μαδρίτη με τα παιδιά της, ζει στο Λονδίνο αλλά μιλάει ισπανικά στο σπίτι.

Ο Ζέλερ έγραψε την ταινία, εμπνευσμένος από μια πραγματική ιστορία που διάβασε, ειδικά για τους πρωταγωνιστές του, οι οποίοι έχουν εμφανιστεί μαζί σε ταινίες πολλές φορές.

Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ είναι παντρεμένοι εδώ και 16 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 15χρονο γιο τους Λεονάρντο και τη 13χρονη κόρη τους Λούνα.