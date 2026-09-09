30.000 λιγότερα παιδιά στην Α’ Δημοτικού μέσα σε μια δεκαετία, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη / Βίντεο Σκάι

Λίγο πριν «χτυπήσει» το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν το δημογραφικό πρόβλημα, όπως αυτό αποτυπώνεται στις σχολικές αίθουσες.

Την ώρα που η Ελλάδα καταγράφει σταθερή μείωση των μαθητών, η Τουρκία κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, με τον αριθμό των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.

Όπως φαίνεται στον πίνακα της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή πορεία συρρίκνωσης του αριθμού των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με την πτώση να γίνεται εντονότερη τα τελευταία χρόνια.

Στην Ελλάδα, μέσα σε μόλις δύο χρόνια, ο αριθμός των μαθητών μειώθηκε κατά 21.717, από 588.376 το 2022 σε 566.659 το 2024. Αντίθετα, στην Τουρκία, την ίδια περίοδο, ο μαθητικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 210.485 μαθητές, από 5.433.901 σε 5.644.386.

2022: Ελλάδα 588.376 μαθητές – Τουρκία 5.433.901

2023: Ελλάδα 578.574 μαθητές – Τουρκία 5.535.531

2024: Ελλάδα 566.659 μαθητές – Τουρκία 5.644.386

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τον αριθμό μαθητών σε Ελλάδα και Τουρκία

Δημογραφικό: Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας μειώθηκαν περισσότερο οι γεννήσεις

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το έτος 2025 ανήλθαν σε 65.594 (33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια), σε σύγκριση με 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια)το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 2.873 γεννήσεις (-4,2%).

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων κατά Περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας για το έτος 2025 σε σχέση με το 2024, παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις δεκατρείς 13 Περιφέρειες της Χώρας.

Οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις Περιφέρειες:

Αττικής - 1.007 γεννήσεις

Κεντρικής Μακεδονίας - 656 γεννήσεις

Πελοποννήσου - 273 γεννήσεις

Αύξηση παρατηρείται μόνο στην Περιφέρεια Κρήτης, κατά 129 γεννήσεις.

Ζαχαράκη: «30.000 λιγότερα παιδιά στην Α’ Δημοτικού μέσα σε μια δεκαετία»

Κατά 30.000 παιδιά έχει μειωθεί μέσα σε μία δεκαετία ο αριθμός των μαθητών που εγγράφονται στην Α’ Δημοτικού, όπως αποκάλυψε πρόσφατα η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

«Να ξέρετε ότι επαναλαμβάνω γιατί είναι η καθημερινότητά μας στο Υπουργείο. Είναι ότι μειώνονται πολύ τα παιδιά. Μειώνονται πάρα πολύ τα παιδιά. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην Α’ Δημοτικού. 30.000 λιγότερα από το 2016», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Σκάι.

Η μεγάλη αυτή μείωση φέρνει σε ορισμένες περιπτώσεις συγχωνεύσεις και κλείσιμο σχολείων. Όπως υποστήριξε η κ. Ζαχαράκη, οι συγχωνεύσεις, οι υποβιβασμοί σχολείων και οι αναστολές λειτουργίας εφαρμόζονται μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού και πάντα στο πλαίσιο της νομοθεσίας.

«Η αλήθεια είναι ότι γίνεται πάρα πολύ κουβέντα χρόνια και για τις συγχωνεύσεις και για τις πολλές φορές αναστολές λειτουργίας σχολείων. Αυτό να ξέρετε ότι είναι το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου. Ποτέ δε συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβιβασμοί σχολείων, δηλαδή από ένα θεσμό να πάει τετραθέσιο, αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα και, επαναλαμβάνω, ως έσχατο μέτρο, ο αριθμός των παιδιών», σημείωσε.