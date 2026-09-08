Νυχτερινές τουρκικές παραβιάσεις με drones – Έφτασαν έως τη Θάσο

Αύριο η συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν

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STAR.GR
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Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (8/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυξημένες τουρκικές παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο με drones, καταγράφονται και τη νύχτα.
  • Τουρκικό drone πλησίασε τη Θάσο, καταγράφοντας οκτώ παραβιάσεις την προηγούμενη ημέρα.
  • Η νυχτερινή δραστηριότητα των τουρκικών drones γίνεται επαναλαμβανόμενο φαινόμενο.
  • Σημαντική συνάντηση Μητσοτάκη - Μακρόν στο Παρίσι για το ζήτημα του ηλεκτρικού καλωδίου.
  • Η γαλλική εταιρεία Meridiam αναλαμβάνει το έργο και συνεργάζεται στενά με το Γαλλικό Προεδρικό Μέγαρο.

Αυξημένη είναι η τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο, με τις παραβιάσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη να καταγράφονται ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο Γιώργος Ευγενίδης. 

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 7/9, όπως καταγράφηκε από το Flightradar. Τουρκικό drone πραγματοποίησε μεγάλη διαδρομή στον ελληνικό εναέριο χώρο, προσεγγίζοντας την περιοχή λίγο πριν από τη Θάσο, πριν αλλάξει πορεία και επιστρέψει προς την Τουρκία.

Γερμανία: Δύο συλλήψεις υπόπτων για την επίθεση με drone στη Λειψία

Τουρκικό drone πραγματοποίησε μεγάλη διαδρομή στον ελληνικό εναέριο χώρο, προσεγγίζοντας την περιοχή λίγο πριν από τη Θάσο.

Η νυχτερινή δραστηριότητα των τουρκικών drones φαίνεται να αποτελεί πλέον επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, χθες καταγράφηκαν συνολικά οκτώ παραβιάσεις από drones. Τέσσερις είχαν σημειωθεί μέχρι τις 8 το βράδυ περίπου, και ακολούθησαν ακόμη τέσσερις.

Σήμερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, έχουν καταγραφεί δύο παραβιάσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Προκαλεί και στο πεδίο η Τουρκία: Κατακόρυφη αύξηση παραβιάσεων

Ραντεβού Μητσοτάκη - Μακρόν αύριο στο Παρίσι

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η αυριανή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, στο περιθώριο της Συνόδου για το Διάστημα που συγκαλεί ο Γάλλος Πρόεδρος.

Ραντεβού Μητσοτάκη - Μακρόν αύριο στο Παρίσι

Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθεί και το ζήτημα του ηλεκτρικού καλωδίου, καθώς στόχος είναι να διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για την έναρξη των εργασιών το συντομότερο δυνατό.

Καθοριστικός είναι ο ρόλος της γαλλικής εταιρείας Meridiam, η οποία έχει αναλάβει το έργο και διατηρεί στενούς δεσμούς με το Γαλλικό Προεδρικό Μέγαρο. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να προχωρήσουν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες και να ξεκινήσουν οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου.

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