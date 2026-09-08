Γενέθλια για τον Νίκο Καρβέλα: Η αφιέρωση της Έλενας Φερεντίνου

Η τραγουδίστρια και ο μουσικοσυνθέτης φωτογραφήθηκαν αγκαλιά

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Επιμέλεια STAR.GR
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Tι είχε πει σε συνέντευξή του στο ΜΕGA για την ηλικία του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Καρβέλας γιορτάζει τα γενέθλιά του στις 8 Σεπτεμβρίου.
  • Η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου, του αφιέρωσε δημόσιο μήνυμα αγάπης στα social media.
  • Η Έλενα και ο Νίκος είναι μαζί επτά χρόνια και έχουν έναν γιο 4,5 ετών.
  • Ο Νίκος έχει δηλώσει ότι η Έλενα δεν τον ενοχλεί και ταιριάζουν πολύ.
  • Ο γιος τους δείχνει ενδιαφέρον για τη μουσική, μαθαίνοντας πιάνο από τον πατέρα του.

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καρβέλας και η σύντροφός του Έλενα Φερεντίνου του εξέφρασε την αγάπη της μέσα από τα social media.

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Η τραγουδίστρια, η οποία το 2019, ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον συνθέτη, όταν της έγραψε το τραγούδι «Δεν Πας Καλά», δημοσίευσε μία φωτογραφία που τους απεικονίζει αγκαλιά γράφοντας στην λεζάντα: Χρόνια πολλά Νίκο μου, σ΄αγαπώ!

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Στο ίδιο story της, η Έλενα Φερεντίνου που είναι μαζί με τον μουσικοσυνθέτη εφτά χρόνια έχει βάλει ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Τι Είν' Αυτό Που Το Λένε Αγάπη». 

Γενέθλια για τον Νίκο Καρβέλα: Η αφιέρωση της Έλενας Φερεντίνου

Ο Νίκος Καρβέλας σε συνέντευξή του στη Νίκη Λυμπεράκη είχε αναφερθεί στη σύντροφό λέγοντας πως  δεν τον ενοχλεί.

Η Έλενα Φερεντίνου και ο Νίκος Καρβέλας/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η Έλενα Φερεντίνου και ο Νίκος Καρβέλας/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

«Δεν είναι σύντροφος, ούτε συνοδοιπόρος, είναι μία γυναίκα με την οποία ταιριάζω γιατί δεν με ενοχλεί. Είναι μεγάλο προτέρημα και ικανότητα να μπορεί ένας άνθρωπος να μην ενοχλεί έναν άνθρωπο άλλον, όταν είναι τόσες πολλές ώρες μαζί.» είχε δηλώσει. 

Νίκος και Έλενα έχουν αποκτήσει έναν γιο ο οποίος σήμερα είναι 4, 5 ετών ο οποιός φέρεται να ακολουθεί τα χνάρια του μπαμπά του καθώς σε ηλικία τριών ετών καθόταν στο πιάνο με τον μπαμπά του και εκείνος του έκανε μαθήματα. 

Η Έλενα Φερεντίνου, τους είχε απαθανατίσει επί το έργο. 

 

 

 «Θα αγαπούσες τη μαμά σου, αν δεν ήταν μαμά σου, θα την έκανες παρέα; Πες μου τι έχει ο μπαμπάς σου και λες πως είναι ο ήρωάς σου;Τι είναι εκείνα που σε εμένα θαυμάζεις, που το έχουν όλοι οι άλλοι και όμως δεν τους θαυμάζεις» τραγουδούσε ο Νίκος Καρβέλας. 


 

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ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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ΕΛΕΝΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
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