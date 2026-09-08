Χάος στις πτήσεις στη Βρετανία λόγω τεχνικού προβλήματος

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Χάος Στις Πτήσεις Στη Βρετανία
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Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν σήμερα σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα, με τα αεροδρόμια Χίθροου, Γκάτγουικ, Μάνστεστερ, Στάνστεντ, Εδιμβούργου και Δουβλίνου να είναι μεταξύ αυτών που επηρεάζονται με ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

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«Έχουμε εντοπίσει ότι το πρόβλημα βρισκόταν στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων. Οι μηχανικοί μας βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται επειγόντως για να επαναλάβουν την κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατό», τόνισε η NATS σε ανακοίνωσή της.

«Οι πτήσεις εξακολουθούν να αναχωρούν και ο εναέριος χώρος είναι ανοιχτός, αλλά η αποκατάσταση θα χρειαστεί λίγο χρόνο», πρόσθεσε. 

Το Χίθροου, ο μεγαλύτερος αεροπορικός κόμβος της Βρετανίας, τόνισε ότι συνεργάζεται με την NATS για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

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Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 ανέφερε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αφίξεις και αναχωρήσεις ρυθμίζονται στα αεροδρόμια στην περιοχή πληροφοριών πτήσεων λόγω του προβλήματος.

Περίπου 100 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο Χίθροου και 367 έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με στοιχεία στην πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Περίπου 250 πτήσεις έχουν καθυστερήσει στο Γκάτγουικ, περίπου το 31% του συνόλου, σύμφωνα με τα στοιχεία.
Άλλα αεροδρόμια που ανέφεραν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις περιλαμβάνουν το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου και το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, καθώς και του Αμπερντίν και της Γλασκώβης. 

Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου ανακοίνωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επηρεάσει τις δραστηριότητές του. Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου της Ιρλανδίας ανέφερε ότι οι πτήσεις που αναχωρούν και φτάνουν από εκεί έχουν επίσης διαταραχθεί.

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Η British Airways δήλωσε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στις πτήσεις λόγω του προβλήματος.
«Αυτό είναι εντελώς εκτός ελέγχου μας και είμαστε σε επαφή με τους πελάτες μας, ενώ οι ομάδες μας εργάζονται για να τους φέρουν σε επαφή το συντομότερο δυνατό», τόνισε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η EasyJet δήλωσε ότι το πρόβλημα προκαλεί καθυστερήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Η WIZZ AIR δήλωσε «εξαιρετικά απογοητευμένη» από μια ακόμη τεχνική βλάβη του NATS  που προκάλεσε προβλήματα μεγάλης κλίμακας σε όλο το αεροπορικό δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Οι Ryanair και Virgin Atlantic δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχόλια.

Αυτό είναι το τελευταίο πρόβλημα που πλήττει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.

Το 2024, η ρυθμιστική αρχή αεροπορίας της Βρετανίας δήλωσε ότι ο NATS έπρεπε να επανεξετάσει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για διακοπές λειτουργίας, μετά τη δυσλειτουργία της αυτόματης επεξεργασίας σχεδίων πτήσεων ένα χρόνο νωρίτερα, που προκάλεσε χάος σε όλα τα αεροδρόμια της Βρετανίας.

 

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