Μεγάλη διαδήλωση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στο Πόρτσμουθ της Μεγάλης Βρετανίας. Βάρκα με εκατοντάδες μετανάστες έφτασε στην περιοχή και οι κάτοικοι οργισμένοι ξεχύθηκαν στους δρόμους και συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Δέσποινας Μανδελενάκη.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν γραμμή και απώθησαν με τις ασπίδες τους διαδηλωτές, οι οποίοι θέλησαν να εκφράσουν την οργή και την ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη μεταναστευτική πίεση.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μετά την άφιξη περίπου 140 παράτυπων μεταναστών, που είχαν διασχίσει τη Μάγχη από τη Γαλλία, και επιχείρησαν να εμποδίσουν τη μεταφορά τους. Ήταν η δεύτερη κινητοποίηση μέσα σε δύο ημέρες, μετά το Ντόβερ.

Η άφιξη πλοιαρίου στο Πόρτσμουθ εντείνει την ανησυχία των κατοίκων, καθώς δείχνει ότι οι διακινητές αναζητούν πλέον νέες και μεγαλύτερες διαδρομές προς τις βρετανικές ακτές.