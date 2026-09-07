Πόρτσμουθ: Οργή και συγκρούσεις για την άφιξη παράτυπων μεταναστών

Επιχείρησαν να μπλοκάρουν τη μεταφορά 140 ατόμων

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (7/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλη διαδήλωση σημειώθηκε στο Πόρτσμουθ στις 7 Σεπτεμβρίου λόγω άφιξης παράτυπων μεταναστών.
  • Κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν και συγκρούστηκαν με την αστυνομία, εκφράζοντας την οργή τους για τη μεταναστευτική πίεση.
  • Περίπου 140 μετανάστες έφτασαν από τη Γαλλία, εντείνοντας τις ανησυχίες των κατοίκων.
  • Η κινητοποίηση αυτή ήταν η δεύτερη σε δύο ημέρες, μετά το Ντόβερ.
  • Η άφιξη πλοιαρίου υποδεικνύει νέες διαδρομές που χρησιμοποιούν οι διακινητές.

Μεγάλη διαδήλωση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στο Πόρτσμουθ της Μεγάλης Βρετανίας. Βάρκα με εκατοντάδες μετανάστες έφτασε στην περιοχή και οι κάτοικοι οργισμένοι ξεχύθηκαν στους δρόμους και συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Δέσποινας Μανδελενάκη. 

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Μεγάλη διαδήλωση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στο Πόρτσμουθ της Μεγάλης Βρετανίας.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν γραμμή και απώθησαν με τις ασπίδες τους διαδηλωτές, οι οποίοι θέλησαν να εκφράσουν την οργή και την ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη μεταναστευτική πίεση.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μετά την άφιξη περίπου 140 παράτυπων μεταναστών, που είχαν διασχίσει τη Μάγχη από τη Γαλλία, και επιχείρησαν να εμποδίσουν τη μεταφορά τους. Ήταν η δεύτερη κινητοποίηση μέσα σε δύο ημέρες, μετά το Ντόβερ.

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Η άφιξη πλοιαρίου στο Πόρτσμουθ εντείνει την ανησυχία των κατοίκων, καθώς δείχνει ότι οι διακινητές αναζητούν πλέον νέες και μεγαλύτερες διαδρομές προς τις βρετανικές ακτές.

Η άφιξη πλοιαρίου στο Πόρτσμουθ εντείνει την ανησυχία των κατοίκων, καθώς δείχνει ότι οι διακινητές αναζητούν πλέον νέες και μεγαλύτερες διαδρομές προς τις βρετανικές ακτές.

 

 

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