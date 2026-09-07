AfD: Ιστορική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ με 43,8%, αλλά χωρίς αυτοδυναμία

Βαριά ήττα για τον Μερτς

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Η AfD πέτυχε ιστορική εκλογική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ, βγαίνοντας πρώτη δύναμη στις εκλογές της Κυριακής με 43,8% των ψήφων. Το ακροδεξιό κόμμα, ωστόσο, δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών και πλέον ανοίγει ένα δύσκολο πολιτικό παζλ για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης του ανατολικογερμανικού κρατιδίου.

Γερμανία: Το AfD «σαρώνει» στα exit polls με 44,5% στη Σαξονία- Άνχαλτ

Η AfD καταλαμβάνει 39 από τις συνολικά 83 έδρες του κρατιδιακού κοινοβουλίου, ενώ για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται 42. Έτσι, παρά το ποσοστό - ρεκόρ, ο επικεφαλής της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δεν μπορεί να σχηματίσει μόνος του κυβέρνηση.

AfD: Ιστορική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ με 43,8%, αλλά χωρίς αυτοδυναμία

Ιστορική νίκη του AfD στις ομοσπονδιακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλντ

Το αποτέλεσμα αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα εκλογική επίδοση της AfD στις ομοσπονδιακές εκλογές, διπλασιάζοντας σχεδόν το 20,8% που είχε λάβει το 2021. Παράλληλα, η νίκη έρχεται σε ένα κρατίδιο όπου το CDU κυριαρχούσε επί δεκαετίες.

Εκλογές Σαξονία-Άνχαλντ: Κατάρρευση του CDU

Το CDU υπέστη βαριά ήττα, περιοριζόμενο στο 17,2%, από 37,1% το 2021. Πρόκειται για ιστορικά χαμηλή επίδοση για το κόμμα στη Σαξονία-Άνχαλτ και ένα αποτέλεσμα που ενισχύει την πίεση προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είναι και πρόεδρος του CDU.

Γερμανία: Συντριπτική πλειoψηφία του AfD σε νέους και ηλικίες 35-44 

Το SPD συγκέντρωσε 9,3%, οι Πράσινοι 8,9% και η Αριστερά 8,6%, ενώ το BSW της Σάρα Βάγκενκνεχτ εξασφάλισε 5,3% και πέντε έδρες. Το FDP έμεινε εκτός κοινοβουλίου, καθώς δεν κατάφερε να περάσει το όριο του 5%.

Το AfD σχεδόν διπλασία τα ποσοστά του από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρη το 2021, αλλά δεν κέρδισε την αυτοδυναμία

Το AfD σχεδόν διπλασία τα ποσοστά του από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρη το 2021, αλλά δεν κέρδισε την αυτοδυναμία

Η συμμετοχή έφτασε περίπου στο 78%, σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο για τα δεδομένα του κρατιδίου. Η αυξημένη προσέλευση στις κάλπες αποτυπώνει το μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από την αναμέτρηση και την άνοδο της AfD.

Ποιος θα κυβερνήσει τη Σαξονία-Άνχαλτ;

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση.

Η AfD είχε θέσει ως στόχο την αυτοδυναμία, όμως το εκλογικό αποτέλεσμα την αφήνει τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία. Τα CDU, SPD, Πράσινοι και Αριστερά έχουν επαναλάβει ότι δεν προτίθενται να συνεργαστούν με την AfD, διατηρώντας τη λεγόμενη «πολιτική του τείχους προστασίας» απέναντι στο κόμμα.

Το ερώτημα τώρα είναι με ποιο κόμμα θα μπορέσει να συγκυβερνήσει το AfD στη Σαξονία-Άνχαλντ

Το ερώτημα τώρα είναι με ποιο κόμμα θα μπορέσει να συγκυβερνήσει το AfD στη Σαξονία-Άνχαλντ

CDU, SPD και Πράσινοι διαθέτουν συνολικά 31 έδρες και θα μπορούσαν αριθμητικά να αποτελέσουν έναν συνασπισμό, όμως αυτό δεν αρκεί για την πλειοψηφία των 42 εδρών. Η Αριστερά διαθέτει ακόμη οκτώ έδρες, ενώ το BSW πέντε.

Η κατάσταση καθιστά πιθανές δύσκολες και παρατεταμένες διαπραγματεύσεις. Το ενδεχόμενο κυβέρνησης μειοψηφίας υπό το CDU είναι μία από τις επιλογές που συζητούνται, αν και προσκρούει στις εσωτερικές και πολιτικές δεσμεύσεις του κόμματος.

Η Σαξονία-Άνχαλντ θεωρούνταν προπύργιο των Χριστιανοδημοκρατών, οι οποίοι κατέγραψαν πολύ χαμηλές πτήσεις στις χθεσινές ομοσπονδιακές εκλογές στο κρατίδιο της Γερμανίας

Η Σαξονία-Άνχαλντ θεωρούνταν προπύργιο των Χριστιανοδημοκρατών, οι οποίοι κατέγραψαν πολύ χαμηλές πτήσεις στις χθεσινές ομοσπονδιακές εκλογές στο κρατίδιο της Γερμανίας

Ο ίδιος ο Ζίγκμουντ δήλωσε ότι η AfD «δεν θα συμβιβαστεί και δεν θα εγκαταλείψει τις θέσεις του για χάρη ενός συνασπισμού», ενώ υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα αποτελεί μήνυμα για ολόκληρη τη Γερμανία.

Εκλογές Σαξονία-Άνχλαντ: Πίεση στον Φρίντριχ Μερτς

Η εκλογική βραδιά εξελίχθηκε σε σοβαρή πολιτική δοκιμασία και για τον Φρίντριχ Μερτς. Η ήττα του CDU στη Σαξονία-Άνχαλτ τροφοδότησε ήδη συζητήσεις στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών για την ηγεσία του καγκελάριου. Το ARD έκανε λόγο για πρώτες εκκλήσεις παραίτησης από στελέχη των «πίσω εδράνων» CDU/CSU.

Ο Τιμ Μπραντ, μέλος της διοίκησης της Ένωσης Νέων του Βρανδεμβούργου, ζήτησε «νέα αρχή, σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο» και υποστήριξε ότι ο Μερτς «πρέπει επομένως να παραιτηθεί από τη θέση του καγκελάριου και από τη θέση του προέδρου του CDU και να διεξαχθούν νέες εκλογές».

Τα συνεχώς αυξανόμενα ποστοστά του ακροδεξιού AfD προκαλούν ανησυχία στην Ευρώπη

Τα συνεχώς αυξανόμενα ποστοστά του ακροδεξιού AfD προκαλούν ανησυχία στην Ευρώπη

Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU Τόρστεν Φράι απέρριψε το ενδεχόμενο παραίτησης του καγκελάριου ή ανασχηματισμού. «Ο καγκελάριος εκλέγεται για τέσσερα χρόνια», δήλωσε, προσθέτοντας: «Όχι. Είμαστε σε καλή θέση».

Ο Μερτς απέφυγε μέχρι στιγμής δημόσια τοποθέτηση για το αποτέλεσμα. Η επιτελάρχης της καγκελαρίας, Νίνα Βάρκεν, χαρακτήρισε την επίδοση «πολύ δύσκολο αποτέλεσμα», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να το «καταπιεί έτσι απλά».

Εκλογές Σαξονία-Άνχαλντ: Η AfD πλησιάζει την εξουσία, αλλά δεν την κατακτά

Η εκλογική νίκη της AfD έχει ήδη προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση στη Γερμανία για τα όρια της πολιτικής αποκλεισμού του κόμματος. Η AfD της Σαξονίας-Άνχαλτ χαρακτηρίζεται από την αρμόδια υπηρεσία προστασίας του Συντάγματος του κρατιδίου ως «σίγουρα ακροδεξιά εξτρεμιστική» οργάνωση από το 2023, ενώ η σχετική δικαστική διαμάχη βρίσκεται σε αναστολή.

Οι πολιτικές εξελίξεις στη Σαξονία-Άνχαλντ αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον

Οι πολιτικές εξελίξεις στη Σαξονία-Άνχαλντ αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον

Το αποτέλεσμα, επομένως, έχει διπλή σημασία. Η AfD πέτυχε μια πρωτοφανή εκλογική επίδοση και έγινε η ισχυρότερη πολιτική δύναμη στη Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με το «τείχος προστασίας» των υπόλοιπων κομμάτων.

Η επόμενη μάχη θα δοθεί πλέον στο επίπεδο του σχηματισμού κυβέρνησης. Και παράλληλα, το CDU θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας εκλογικής ήττας που δεν αφορά μόνο τη Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά ενισχύει τη συζήτηση για την πολιτική πορεία του Μερτς και τη θέση της AfD στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό.

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