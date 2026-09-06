Κυψέλη: «Χτυπούσαν το βρέφος με δύο μαχαίρια στον ύπνο του»

Το στοιχείο που ανατρέπει τους ισχυρισμούς του 43χρονου κατηγορούμενου στην υπόθεση της Κυψέλης/ ρεπορτάζ Κεντριού δελτίου ειδήσεων Star

Νέα στοιχεία από τη νεκροψία του βρέφους, που δολοφονήθηκε στην Κυψέλη, ρίχνουν περισσότερο φως στις συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φρικτό έγκλημα.

Τα ευρήματα δείχνουν πως το άτυχο αγοράκι δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα με δύο διαφορετικά μαχαίρια, διαψεύδοντας για μια ακόμη φορά τους ισχυρισμούς του πατέρα, όπως αποκαλύπτεται στο ρεπορτάζ της Μαρίας Αλεβιζοπούλου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

«O κατηγορούμενος είπε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία αποδεικνύεται από την ιατροδικαστική ότι δεν ισχύουν. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν μόνος του. Ήταν και με άλλο άτομο, προφανώς με τη σύζυγό του, διότι δύο μαχαίρια λένε οι αρχές, δύο χέρια. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ σοβαρό και ιδιαίτερο έγκλημα, από δύο ανθρώπους με δύο διαφορετικά μαχαίρια, το ένα από αυτά πριονωτό. Το βρέφος κοιμόταν εκείνη τη στιγμή και ήταν μπρούμυτα», είπε στο Star o ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Θάνατος βρέφους στην Κυψέλη: Το στοιχείο που ανατρέπει τους ισχυρισμούς του 43χρονου κατηγορούμενου

Η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει να διαψεύδει πλήρως τους ισχυρισμούς του πατέρα πως τα χτυπήματα στο μωρό είναι μεταθανάτια και από την προσπάθειά του, να αφαιρέσει τον πάγο από το άψυχο κορμάκι του.

«Ανιψιός μου είναι. Στεναχωρήθηκα πολύ. Εντάξει, τρώγανε τα παιδιά , δε μένανε νηστικά, ούτε τα κακομεταχειρίζονταν , μια χαρά ήτανε. Τα αγάπαγε τα παιδιά του , αλλά αυτό που έκανε δεν το περίμενα. Δεν ξέρω, όταν είσαι σε βαθιά ναρκωτικά...», είπε ο θείος του 43χρονου κατηγορούμενου, Δημήτρης Λυγγόπουλος.

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν στις 2/9 ο 43χρονος Έλληνας, η 37χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός/ Eurokinissi Δαυλοπούλου Δανάη

Κυψέλη: Την Τρίτη η απολογίες του ζευγαριού για τον θάνατο του βρέφους

Ο 43χρονος Έλληνας και η 37χρονη Γερμανίδα σύντροφος του, οι οποίοι κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη 8/9.

Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος Αφγανός, που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το 15χρονο κορίτσι της οικογένειας και αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με ανήλικο.

