Θρήνος στη Ζαχάρω: Άνδρας πέθανε από ηλεκτροπληξία μπροστά στον γιο του

Είχε μετακομίσει στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους

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Ελλαδα
Ζαχάρω: Νεκρός 58χρονος από ηλεκτροπληξία στην Αθήνα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος 58χρονου από ηλεκτροπληξία στη Ζαχάρω, μπροστά στον γιο του.
  • Ο άνδρας είχε μετακομίσει πρόσφατα στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους.
  • Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου, αγαπητός στην τοπική κοινωνία.
  • Εργαζόταν σκληρά για την οικογένειά του, είχε ασχοληθεί με πολλές δουλειές στη Ζαχάρω.
  • Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στους γνωστούς του.

Στο πένθος βυθίστηκε η Ζαχάρω με το άκουσμα του θανάτου ενός 58χρονου, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία

Σύμφωνα με το patrisnews.gr το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αθήνα, όπου ο 58χρονος είχε μετακομίσει τον τελευταίο καιρό μαζί με την οικογένειά του για επαγγελματικούς λόγους. 

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Μάλιστα, όλα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε μπροστά στα μάτια του παιδιού του, το οποίο και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Ο 58χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου, ενώ ήταν πολύ αγαπητός στην κοινωνία της Ζαχάρως. Όλοι όσοι τον γνώριζαν, είχαν να πουν για την εργατικότητά του, αφού είχε ασχοληθεί με αρκετές εργασίες και για πολλά χρόνια στην περιοχή της Ζαχάρως και προσπαθούσε να συντηρήσει με σκληρή δουλειά την οικογένειά του, κάτι που τον οδήγησε και στην μετακόμισή του στην Αθήνα.

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Όμως η μοίρα στάθηκε άδικη μαζί του, αφού έφυγε από τη ζωή με αυτό τον τραγικό τρόπο, σκορπίζοντας την θλίψη σε όλους όσοι τον γνώριζαν.
 

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