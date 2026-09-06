Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση θαλαμηγού με μικρό αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσθμια, στον Κόλπο Κεγχρεών. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, όταν η θαλαμηγός με σημαία Μάλτας, στην οποία επέβαιναν έξι επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες με μικρό σκάφος στο οποίο βρίσκονταν δύο Έλληνες.

Οι δύο άνδρες που επέβαιναν στη λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμηγού και μεταφέρθηκαν στη στεριά. Στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται τραυματισμένος. Από τις έως τώρα πληροφορίες προκύπτει ότι ο ένας διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ για τον δεύτερο αναφέρεται ότι φέρει κατάγματα.

Σύγκρουση θαλαμηγού στα Ίσθμια: Τι ερευνούν οι λιμενικές αρχές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από το Λιμενικό Σώμα, η θαλαμηγός έφερε σημαία Μάλτας και σε αυτή επέβαιναν 6 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος. Στο μικρό σκάφος επέβαιναν δύο Έλληνες.

Σε μία από τις πηγές το μικρό σκάφος περιγράφεται ως λέμβος, ενώ σε άλλη ως μικρό αλιευτικό. Επίσης αναφέρεται ότι οι δύο επιβαίνοντες φέρεται να είχαν βγει για ψάρεμα. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει στα ακριβή αίτια της σύγκρουσης και η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η διερεύνηση επικεντρώνεται στις συνθήκες υπό τις οποίες τα δύο σκάφη βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης. Αναμένεται να εξεταστούν στοιχεία από τη θαλάσσια κυκλοφορία, τα διαθέσιμα συστήματα ναυσιπλοΐας και επιτήρησης, καθώς και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων.

Στο ίδιο πλαίσιο της έρευνας, θα ελεγχθούν και οι προβλεπόμενες βάρδιες στη γέφυρα της θαλαμηγού, ώστε να αποσαφηνιστεί αν υπήρξε έγκαιρος εντοπισμός του μικρού σκάφους. Οι ακριβείς ευθύνες δεν έχουν αποδοθεί και θα προκύψουν από την έρευνα των λιμενικών αρχών και τη δικογραφία.

Συνελήφθη ο κυβερνήτης της θαλαμηγού

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο κυβερνήτης της θαλαμηγού συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι λιμενικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων. Παράλληλα, η θαλαμηγός φέρεται να ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Ισθμού όσο εξελίσσεται η διαδικασία διερεύνησης.