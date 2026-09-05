#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα Ηλείας. Επιχειρούν45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 6 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος του Δήμου Ορεστιάδας. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026