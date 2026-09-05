Φωτιά τώρα σε Διάσελλα Ηλείας, Βάλτο Ορεστιάδας & Μισόκαμπο Ευβοίας

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε Διάσελλα Ηλείας, Βάλτο Ορεστιάδας και Μισόκαμπο Ευβοίας.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση των πυρκαγιών.
  • Η κατάσταση είναι κρίσιμη και απαιτεί άμεσες ενέργειες.
  • Προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω των πυρκαγιών αναφέρονται σε περιοχές κοντά στις εστίες.
  • Καλούνται οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

 

 

 

 

 

 

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