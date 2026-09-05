Φωτιές σε Άγιο Όρος και Ηλεία: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμόςσε Κάτω Σαμικό, Αγρίδι και Παπαρνίκα

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Φωτιές σε Άγιο Όρος και Ηλεία – Μεγάλη κινητοποίηση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυρκαγιά ξέσπασε στο Άγιο Όρος, κινητοποιώντας 32 πυροσβέστες και 9 οχήματα, με αεροπορική υποστήριξη από 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Δύο φωτιές εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα στη Νότια Ηλεία, σε Κάτω Σαμικό και Αγρίδι, με 23 πυροσβέστες και 5 οχήματα να συμμετέχουν στην κατάσβεση.
  • Η φωτιά στο Κάτω Σαμικό περιορίζεται γρήγορα, ενώ η φωτιά στο Αγρίδι είναι μικρότερης έκτασης.
  • Και οι δύο περιοχές βρίσκονται σε κατηγορία κινδύνου 3 για πυρκαγιές.
  • Εξετάζονται οι αιτίες των πυρκαγιών από τα ανακριτικά κλιμάκια των αντίστοιχων περιοχών.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παπαρνίκα, στο Άγιον Όρος, ενώ δύο ακόμη φωτιές εκδηλώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στη Νότια Ηλεία, σε Κάτω Σαμικό και Αγρίδι.

Στο Άγιον Όρος, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 14:30. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

Σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος, καθώς κινητοποιήθηκαν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην περιοχή έχει καταγραφεί υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Δύο φωτιές σχεδόν ταυτόχρονα στην Ηλεία

Την ίδια ώρα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Νότια Ηλεία, σε Κάτω Σαμικό και Αγρίδι.

Στο Κάτω Σαμικό η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε περίπου στις 13:45 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν με υδροφόρες ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων και η Περιφέρεια Ηλείας.

Σύμφωνα με το IliaLive, η φωτιά στο Κάτω Σαμικό δεν έλαβε μεγάλες διαστάσεις και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από τα πρώτα λεπτά για τον περιορισμό της.

Στο Αγρίδι, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε δίπλα στον δρόμο και είναι μικρότερης έκτασης. Αντιμετωπίζεται από επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Και η Ηλεία βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 3, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς στο Κάτω Σαμικό έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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