Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η 68χρονη και ο γιος της, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της υπόθεσης με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη κατοικίας στον Μαραθώνα.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία, εάν ζούσε σήμερα, θα ήταν περίπου 90 ετών. Τα οστά εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου, σε αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού, τυλιγμένα με νάιλον, χαρτιά και σεντόνια.

Μαραθώνας: «Είχα χρέη και γι’ αυτό δε δήλωσα τον θάνατό της»

Μιλώντας στο Live News, η 68χρονη αναφέρθηκε αναλυτικά στα οικονομικά προβλήματα που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε, καθώς και στον λόγο για τον οποίο δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της.

Η γυναίκα ανέφερε ότι είχε αρκετά χρέη, τα οποία κατάφερε να αποπληρώσει με δόσεις. Όταν ρωτήθηκε γιατί ήθελε τόσο τη σύνταξη της μητέρας της, η οποία, όπως είπε, ανερχόταν τότε περίπου στα 1.000 ευρώ, απάντησε:

«Γιατί δεν είχα άλλη δουλειά. Σας λέω την αλήθεια».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε ευθέως εάν αποφάσισε να μην δηλώσει τον θάνατο της μητέρας της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τα χρήματα της σύνταξης, καθώς και εάν ο γιος της γνώριζε τι είχε συμβεί.

«Και αποφασίσατε να μην την δηλώσετε για να παίρνετε αυτά τα λεφτά. Ο γιος σας το ήξερε;», ήταν η ερώτηση που δέχθηκε, με την ίδια να απαντά θετικά.

Η 68χρονη υποστήριξε ακόμη ότι δε θυμάται ακριβώς τι συνέβη την ημέρα που πέθανε η 90χρονη μητέρα της. Όπως ανέφερε, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε προβλήματα και, σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, ο θάνατος επήλθε έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο η μητέρα της έπεσε.

«Δεν ήταν καλά στα μυαλά της και κάπου έπεσε. Εγώ, της έδινα να φάει. Δεν μπορούσα συνέχεια. Ήταν γηρατειά και έπεφτε κάτω. Έτρωγε, έτρωγε και έπεφτε κάτω και κοιμόταν», είπε η γυναίκα στην κάμερα του Live News.

Η ίδια φέρεται να είχε υποδείξει στις Αρχές σημείο στην αυλή του σπιτιού όπου, σύμφωνα με όσα δήλωσε, είχε θάψει τη μητέρα της. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την υπόδειξη του σημείου, απάντησε:

«Ναι, το είπα. Και μου είπαν: "Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα"».

Πράγματι, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην αυλή δεν οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού. Στη συνέχεια οι Αρχές επέκτειναν την έρευνα στο εσωτερικό της κατοικίας, όπου τελικά εντοπίστηκαν τα ανθρώπινα οστά σε υπόγεια αποθήκη.

Η 68χρονη, πάντως, αρνήθηκε όσα, όπως είπε, έχουν ειπωθεί σε βάρος της και επέμεινε ότι αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

«Έχουν πει πολλά για μένα. Δεν έχω κάνει τίποτα», σημείωσε, προσθέτοντας: «Δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η γυναίκα ρωτήθηκε ξανά για την ημέρα που πέθανε η μητέρα της και για όσα ακολούθησαν. Υποστήριξε ότι δε θυμάται ακριβώς την ημέρα, ενώ ανέφερε ότι ο γιος της γνώριζε πως η ηλικιωμένη είχε πεθάνει.

«Όχι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο γιος μου ήξερε. Δεν με βοήθησε εκείνος. Φώναξα εργάτη για να τη μεταφέρω. Ήταν αργά αλλά όχι νύχτα», είπε στην κάμερα του Mega.

Ειδικός ανθρωπολόγος κλήθηκε στο σημείο προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα. Οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να συμβάλουν στην ταυτοποίηση των οστών και, στον βαθμό που είναι εφικτό, στον προσδιορισμό του χρόνου και των αιτίων του θανάτου.

Μαραθώνας: Η καταγγελία της εγγονής

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης, η οποία είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου μία δεκαετία.

Η καταγγελία οδήγησε τις Αρχές στην αναζήτηση στοιχείων για την ηλικιωμένη και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν για την υπόθεση, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί.

Η έρευνα επεκτάθηκε και στα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο υλικό της υπόθεσης, ο τραπεζικός λογαριασμός της παρέμενε ενεργός και εμφάνιζε κινήσεις ακόμη και τον Αύγουστο του 2026.

Η 68χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα και ότι η σύνταξη εξακολουθούσε να καταβάλλεται.

Μαραθώνας: Τι υποστηρίζει ο γιος της

Ο γιος της 68χρονης, ο οποίος επίσης οδηγήθηκε στις Αρχές, έχει υποστηρίξει ότι η μητέρα του τού είχε πει πως «την τακτοποίησα», χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Μιλώντας στο Mega, ανέφερε:

«Εμένα μου είχε πει ότι "την τακτοποίησα" και λοιπά. Εγώ ήμουν στον πατέρα μου στα Τρίκαλα, μαζί του. Δεν ξέρω τώρα. Αυτή μου είπε ότι "την τακτοποίησα" και λοιπά. Δεν... Μετά δεν ήξερα. Πού να ξέρω; Με όλα αυτά τώρα έπαθα σοκ. Κάτι είχα ψυλλιαστεί. Έπαιρνε κάποια χρήματα. Δεν μου είχε πει κι εμένα τι ακριβώς».

Μαραθώνας: Τι έλεγε η οικογένεια για την ηλικιωμένη

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, στην οικογένεια είχε δοθεί η εικόνα ότι η ηλικιωμένη είχε μεταφερθεί σε γηροκομείο στην περιοχή της Πεντέλης.

Ο πατέρας της εγγονής που έκανε την καταγγελία ανέφερε ότι η κόρη του δεν γνώριζε πως η γιαγιά της είχε πεθάνει, καθώς βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός Ελλάδας.

«Μια ζωή προβλήματα είχε. Τρελοκομείο. Μια ζωή βλακείες έκανε. Τέτοια έκανε. Μας έλεγε παραμύθια. Ότι την είχε στο γηροκομείο. Είχε πάρει είκοσι χιλιάδες από τον πρώην σύζυγό της. Αυτά τα λεφτά έμαθα ότι είχε. Πού να βρεις άκρη; Άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Χαμός γίνεται εκεί πέρα. Του είπε του παιδιού ότι "την τακτοποίησα". Πού την τακτοποίησε; Δεν υπήρχε άλλος σατανάς χειρότερος από αυτήν», είπε ένας από τους πρώην συζύγους της 68χρονης.

Το βασικό ερώτημα είναι πλέον πότε και από τι πέθανε η ηλικιωμένη, καθώς και τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή του θανάτου της μέχρι τον εντοπισμό των οστών.

Η ιατροδικαστική και εργαστηριακή έρευνα αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις.