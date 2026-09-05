Μαραθώνας: «Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά»

Στον εισαγγελέα η 68χρονη και ο γιος της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.26 , 14:00 Summer Perfume: τα αρώματα που αξίζουν μια θέση στη βαλίτσα σου
05.09.26 , 13:56 Μάνδρα: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 31χρονος που πυροβολήθηκε στο Α.Τ
05.09.26 , 13:56 Αθηνά Οικονομάκου: Το νοσταλγικό throwback από τον γάμο της στην Πάρο
05.09.26 , 13:55 Ford Puma: Ήρθαν οι νέες εκδόσεις Black Edition
05.09.26 , 13:30 «Σχέδιο Διάσωσης»: Δες την παιδική ταινία on demand έως τις 12 Σεπτεμβρίου
05.09.26 , 13:05 Μαραθώνας: «Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά»
05.09.26 , 13:02 Αναστασιάδης - Θεωνά: Βάφτισαν τους γιους τους με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη
05.09.26 , 12:02 Μητσοτάκης ΔΕΘ: Από τη Formula 4 και την αφιλτράριστη ρετσίνα στα ρομπότ
05.09.26 , 12:00 Sleeping beauty: μπορείς να ανανεώνεις την επιδερμίδα σου, ενώ κοιμάσαι
05.09.26 , 11:55 Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή γυναίκα που έπεσε με το ΙΧ της στη θάλασσα
05.09.26 , 11:55 Εμμανουήλ Καραλής: Κοιμήθηκε αγκαλιά με το τρόπαιο του Diamond League!
05.09.26 , 11:37 Διόνυσος: Νεκρός ψάλτης μέσα σε κλειδωμένο κοντέινερ στην αυλή εκκλησίας
05.09.26 , 10:59 Φωτιά τώρα στη Λέσβο - Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα
05.09.26 , 10:57 Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο και η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού
05.09.26 , 10:17 Ιράν: Εκρήξεις στο Χαργκ – Αναφορές ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικό τάνκερ
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο και η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού
Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη
Αναστασιάδης - Θεωνά: Βάφτισαν τους γιους τους με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη
Διόνυσος: Νεκρός ψάλτης μέσα σε κλειδωμένο κοντέινερ στην αυλή εκκλησίας
Βικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τα παιδιά της στον τόπο καταγωγής της
Αθηνά Οικονομάκου: Το νοσταλγικό throwback από τον γάμο της στην Πάρο
Ατύχημα για τον Θανάση Αναγνωστόπουλο: «Η αιμορραγία κράτησε 24 ώρες»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η 68χρονη και ο γιος της, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της υπόθεσης με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη κατοικίας στον Μαραθώνα.

Μαραθώνας: Πρόσωπα «κλειδιά» η εγγονή του θύματος και ο πατριός της

Μαραθώνας: «Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά»

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία, εάν ζούσε σήμερα, θα ήταν περίπου 90 ετών. Τα οστά εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου, σε αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού, τυλιγμένα με νάιλον, χαρτιά και σεντόνια. 

Μαραθώνας: «Είχα χρέη και γι’ αυτό δε δήλωσα τον θάνατό της»

Μιλώντας στο Live News, η 68χρονη αναφέρθηκε αναλυτικά στα οικονομικά προβλήματα που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε, καθώς και στον λόγο για τον οποίο δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της.

Μαραθώνας: Συνελήφθησαν κόρη και εγγονός μετά την εύρεση των λειψάνων

Η γυναίκα ανέφερε ότι είχε αρκετά χρέη, τα οποία κατάφερε να αποπληρώσει με δόσεις. Όταν ρωτήθηκε γιατί ήθελε τόσο τη σύνταξη της μητέρας της, η οποία, όπως είπε, ανερχόταν τότε περίπου στα 1.000 ευρώ, απάντησε:

Μαραθώνας: «Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά»

«Γιατί δεν είχα άλλη δουλειά. Σας λέω την αλήθεια».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε ευθέως εάν αποφάσισε να μην δηλώσει τον θάνατο της μητέρας της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τα χρήματα της σύνταξης, καθώς και εάν ο γιος της γνώριζε τι είχε συμβεί.

«Και αποφασίσατε να μην την δηλώσετε για να παίρνετε αυτά τα λεφτά. Ο γιος σας το ήξερε;», ήταν η ερώτηση που δέχθηκε, με την ίδια να απαντά θετικά.

Μαραθώνας: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξή της

Η 68χρονη υποστήριξε ακόμη ότι δε θυμάται ακριβώς τι συνέβη την ημέρα που πέθανε η 90χρονη μητέρα της. Όπως ανέφερε, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε προβλήματα και, σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, ο θάνατος επήλθε έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο η μητέρα της έπεσε.

Μαραθώνας: «Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά»

«Δεν ήταν καλά στα μυαλά της και κάπου έπεσε. Εγώ, της έδινα να φάει. Δεν μπορούσα συνέχεια. Ήταν γηρατειά και έπεφτε κάτω. Έτρωγε, έτρωγε και έπεφτε κάτω και κοιμόταν», είπε η γυναίκα στην κάμερα του Live News.

Η ίδια φέρεται να είχε υποδείξει στις Αρχές σημείο στην αυλή του σπιτιού όπου, σύμφωνα με όσα δήλωσε, είχε θάψει τη μητέρα της. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την υπόδειξη του σημείου, απάντησε:

«Ναι, το είπα. Και μου είπαν: "Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα"».

Μαραθώνας: «Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά»

Πράγματι, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην αυλή δεν οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού. Στη συνέχεια οι Αρχές επέκτειναν την έρευνα στο εσωτερικό της κατοικίας, όπου τελικά εντοπίστηκαν τα ανθρώπινα οστά σε υπόγεια αποθήκη.

Η 68χρονη, πάντως, αρνήθηκε όσα, όπως είπε, έχουν ειπωθεί σε βάρος της και επέμεινε ότι αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

«Έχουν πει πολλά για μένα. Δεν έχω κάνει τίποτα», σημείωσε, προσθέτοντας: «Δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα».

Μαραθώνας: «Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η γυναίκα ρωτήθηκε ξανά για την ημέρα που πέθανε η μητέρα της και για όσα ακολούθησαν. Υποστήριξε ότι δε θυμάται ακριβώς την ημέρα, ενώ ανέφερε ότι ο γιος της γνώριζε πως η ηλικιωμένη είχε πεθάνει.

«Όχι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο γιος μου ήξερε. Δεν με βοήθησε εκείνος. Φώναξα εργάτη για να τη μεταφέρω. Ήταν αργά αλλά όχι νύχτα», είπε στην κάμερα του Mega.

Ειδικός ανθρωπολόγος κλήθηκε στο σημείο προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα. Οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να συμβάλουν στην ταυτοποίηση των οστών και, στον βαθμό που είναι εφικτό, στον προσδιορισμό του χρόνου και των αιτίων του θανάτου.

Μαραθώνας: Η καταγγελία της εγγονής

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης, η οποία είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και περίπου μία δεκαετία.

Μαραθώνας: «Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά»

Η καταγγελία οδήγησε τις Αρχές στην αναζήτηση στοιχείων για την ηλικιωμένη και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν για την υπόθεση, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί.

Η έρευνα επεκτάθηκε και στα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο υλικό της υπόθεσης, ο τραπεζικός λογαριασμός της παρέμενε ενεργός και εμφάνιζε κινήσεις ακόμη και τον Αύγουστο του 2026.

Η 68χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα και ότι η σύνταξη εξακολουθούσε να καταβάλλεται.

Μαραθώνας: Τι υποστηρίζει ο γιος της

Ο γιος της 68χρονης, ο οποίος επίσης οδηγήθηκε στις Αρχές, έχει υποστηρίξει ότι η μητέρα του τού είχε πει πως «την τακτοποίησα», χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Μαραθώνας: «Η μητέρα μου έλεγε ότι είχε τακτοποιήσει το θέμα»

Μαραθώνας: «Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά»

Μιλώντας στο Mega, ανέφερε:

«Εμένα μου είχε πει ότι "την τακτοποίησα" και λοιπά. Εγώ ήμουν στον πατέρα μου στα Τρίκαλα, μαζί του. Δεν ξέρω τώρα. Αυτή μου είπε ότι "την τακτοποίησα" και λοιπά. Δεν... Μετά δεν ήξερα. Πού να ξέρω; Με όλα αυτά τώρα έπαθα σοκ. Κάτι είχα ψυλλιαστεί. Έπαιρνε κάποια χρήματα. Δεν μου είχε πει κι εμένα τι ακριβώς».

Μαραθώνας: Τι έλεγε η οικογένεια για την ηλικιωμένη

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, στην οικογένεια είχε δοθεί η εικόνα ότι η ηλικιωμένη είχε μεταφερθεί σε γηροκομείο στην περιοχή της Πεντέλης.

Ο πατέρας της εγγονής που έκανε την καταγγελία ανέφερε ότι η κόρη του δεν γνώριζε πως η γιαγιά της είχε πεθάνει, καθώς βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός Ελλάδας.

«Μια ζωή προβλήματα είχε. Τρελοκομείο. Μια ζωή βλακείες έκανε. Τέτοια έκανε. Μας έλεγε παραμύθια. Ότι την είχε στο γηροκομείο. Είχε πάρει είκοσι χιλιάδες από τον πρώην σύζυγό της. Αυτά τα λεφτά έμαθα ότι είχε. Πού να βρεις άκρη; Άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Χαμός γίνεται εκεί πέρα. Του είπε του παιδιού ότι "την τακτοποίησα". Πού την τακτοποίησε; Δεν υπήρχε άλλος σατανάς χειρότερος από αυτήν», είπε ένας από τους πρώην συζύγους της 68χρονης.

Το βασικό ερώτημα είναι πλέον πότε και από τι πέθανε η ηλικιωμένη, καθώς και τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή του θανάτου της μέχρι τον εντοπισμό των οστών.

Η ιατροδικαστική και εργαστηριακή έρευνα αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΤΑΦΗ
 |
ΣΥΝΤΑΞΗ
 |
ΛΕΙΨΑΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά Στον Άγιο Στέφανο - Συναγερμός Στην Πυροσβεστική
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο
Μάνδρα: Διασωληνωμένος ο 31χρονος που πυροβολήθηκε στο ΑΤ
Ελλαδα
Μάνδρα: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 31χρονος που πυροβολήθηκε στο Α.Τ
Κάσος: ΙΧ έπεσε στη θάλασσα - Νεκρή μια γυναίκα
Ελλαδα
Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή γυναίκα που έπεσε με το ΙΧ της στη θάλασσα
Διόνυσος: Νεκρός ψάλτης σε κλειδωμένο κοντέινερ
Ελλαδα
Διόνυσος: Νεκρός ψάλτης μέσα σε κλειδωμένο κοντέινερ στην αυλή εκκλησίας
Φωτιά Τώρα Στη Λέσβο - Επιχειρούν 8 Εναέρια Μέσα
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στη Λέσβο - Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα
Φωτιά στην Achaia Clauss: Καταστράφηκε πέτρινο κτίριο
Ελλαδα
Πάτρα: Φωτιά στο ιστορικό οινοποιείο Achaia Clauss
Φρεγάτα ΚΙΜΩΝ στη Σούδα
Ελλαδα
Εντυπωσιακή υποδοχή της Φρεγάτας «Κίμων» στην Κρήτη
Nεκρό Βρέφος Κυψέλη: Τι Κρύβουν Τα Παιδιά Της Οικογένειας
Ελλαδα
Nεκρό βρέφος Κυψέλη: Τι «κρύβουν» τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας
Eurojackpot Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 4/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 23.000.000 ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top