Αθηνά Οικονομάκου: «Θα σκάσετε από τη ζήλια σας αν δείτε πού θα πάω αύριο»

Η ηθοποιός είναι με τον σύζυγό της στην Ιταλία

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«Θα βρεθώ κάπου που πολλοί θα σκάσετε από τη ζήλια σας» ήταν η ατάκα που έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου στο Instagram της.

Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις

Αθηνά Οικονομάκου: «Θα σκάσετε από τη ζήλια σας αν δείτε πού θα πάω αύριο»

Η ηθοποιός πόζαρε ευδιάθετη και κλείνοντας το μάτι στους θαυμαστές της αποκάλυψε πως θα βρεθεί στο Μιλάνο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. 

Η Αθηνά Οικονομάκου έχει κάνει το Μιλάνο “δεύτερο σπίτι της” καθώς εκεί μένει και δραστηριοποιείται ο σύζυγό της Μπρούνο Τσερέλα. 

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα στο Pre wedding party στην Πάρο, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα στο Pre wedding party στην Πάρο, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το ζευγάρι που αντάλλαξε το περασμένο καλοκαίρι όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα, κάνει συχνά πολλά ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πριν από λίγο καιρό ταξίδεψαν στην παραθαλάσσια πόλη Giulianova της Ιταλίας, έχοντας μαζί τους για πρώτη φορά τα παιδιά της ηθοποιού, Μάξιμο και Σιέννα.

Ο Μπρούνο Τσερέλα με την Αθηνά Οικονομάκου στην Μπόρα Μπόρα/ φωτογραφία από Instagram

Ο Μπρούνο Τσερέλα με την Αθηνά Οικονομάκου στην Μπόρα Μπόρα/ φωτογραφία από Instagram.
 

Νωρίτερα, είχαν βρεθεί στην  Γαλλική Πολυνησία και έκαναν τις βουτιές τους στα ονειρικά νησιά Μουρέα και Μπόρα Μπόρα. To ζευγάρι, είχε κάνει θαλάσσιες δραστηριότητες και περιήγηση στη λιμνοθάλασσα, αλλά και βουτιές ανάμεσα σε τροπικά ψάρια, σαλάχια και μικρούς καρχαρίες. 

Αθηνά Οικονομάκου: «Θα σκάσετε από τη ζήλια σας αν δείτε πού θα πάω αύριο»
 

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
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