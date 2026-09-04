«Ασημένιος» ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League

Πρώτος ο Τζαμαϊκανός Τατζάι Γκέιλ

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STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Μίλτος Τεντόγλου: Ασημένιο Στο Diamond League
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Τη δεύτερη θέση στον τελικό του μήκους ανδρών του Diamond League, στις Βρυξέλλες, κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, με καλύτερο άλμα στα 8,40 μ. στο τέταρτο, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στην τελευταία προσπάθεια.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεκίνησε με 8,07μ. και στη δεύτερη προσπάθειά του βελτιώθηκε στα 8,12μ., πριν φτάσει στα 8,31μ. στο τρίτο άλμα, επίδοση που τον έφερε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης.

Στην πέμπτη προσπάθεια ο Τεντόγλου επέλεξε να μην επιχειρήσει άλμα, αφήνοντας την τελική του απάντηση για την έκτη και τελευταία προσπάθεια. Ωστόσο, ο Τζαμαϊκανός Τατζάι Γκέιλ πραγματοποίησε το μεγάλο άλμα, φτάνοντας στα 8,46 μ. και ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση, αφήνοντας τον Έλληνα πρωταθλητή δεύτερο.

Ο Τεντόγλου προσπάθησε να απαντήσει στην τελευταία του ευκαιρία, αλλά άφησε το άλμα στη μέση και δεν κατάφερε να βελτιώσει την επίδοσή του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα στα 8,40 μ. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί την 18η φορά στην καριέρα του που ξεπερνά τα 8,40μ.

Ο Ελβετός Σίμον Εχάμερ κατέλαβε την τρίτη θέση με 8,23 μ.

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ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
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