Μάνδρα: Ποιος είναι ο 31χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς

Γνώριμος στις αρχές - Πώς έγινε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 31χρονος δράστης είχε ιστορικό με τις Αρχές, με προηγούμενες συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία και απειλές.
  • Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική λόγω σοβαρών ψυχικών προβλημάτων.
  • Η επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής, όπου επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς.
  • Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά και ο δράστης τραυματίστηκε στον θώρακα από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής του.
  • Διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Γνώριμος στις Αρχές φαίνεται πως ήταν ο άνδρας που επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διαφορετικές υποθέσεις. 

Μάνδρα: Άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στο Α.Τ. - Τον πυροβόλησαν στην κοιλιά

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο 31χρονος δράστης είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, καθώς φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. 

Τον Δεκέμβριο του 2025 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία. Τότε, φέρεται να είχε απειλήσει με μαχαίρι τη σύντροφό του και τη μητέρα της, μέσα στο σπίτι τους στις Αχαρνές. 

Είχε προηγηθεί, τον Οκτώβριο του 2025, ακόμη μία σύλληψή του για απειλές. Αυτή τη φορά φέρεται να είχε απειλήσει τους γείτονές του στη Μάνδρα, χρησιμοποιώντας αεροβόλο πιστόλι. 

Μάλιστα, λίγους μήνες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια νοσηλείας του σε ψυχιατρική κλινική, φέρεται να είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του, χωρίς επιτυχία. 

Μάνδρα: Ποιος είναι ο 31χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς

Το χρονικό της επίθεσης στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας 

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:50 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας εισέβαλε ο 31χρονος, σε κατάσταση αμόκ, κρατώντας μαχαίρι και απειλούσε αστυνομικούς. 

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο αξιωματικός υπηρεσίας και ο σκοπός του Τμήματος τον κάλεσαν να αφήσει το μαχαίρι οικιακής χρήσης που κρατούσε, αλλά εκείνος επιτέθηκε εναντίον τους με αποτέλεσμα να σπάσει μια τζαμαρία και να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός. Την ίδια στιγμή ακινητοποίησαν τον δράστη πυροβολώντας τον και τραυματίζοντάς τον στον θώρακα. 

Ο δράστης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο. 

Διενεργείται έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. 

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