Γνώριμος στις Αρχές φαίνεται πως ήταν ο άνδρας που επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διαφορετικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο 31χρονος δράστης είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, καθώς φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

Τον Δεκέμβριο του 2025 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία. Τότε, φέρεται να είχε απειλήσει με μαχαίρι τη σύντροφό του και τη μητέρα της, μέσα στο σπίτι τους στις Αχαρνές.

Είχε προηγηθεί, τον Οκτώβριο του 2025, ακόμη μία σύλληψή του για απειλές. Αυτή τη φορά φέρεται να είχε απειλήσει τους γείτονές του στη Μάνδρα, χρησιμοποιώντας αεροβόλο πιστόλι.

Μάλιστα, λίγους μήνες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια νοσηλείας του σε ψυχιατρική κλινική, φέρεται να είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του, χωρίς επιτυχία.

Το χρονικό της επίθεσης στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:50 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας εισέβαλε ο 31χρονος, σε κατάσταση αμόκ, κρατώντας μαχαίρι και απειλούσε αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο αξιωματικός υπηρεσίας και ο σκοπός του Τμήματος τον κάλεσαν να αφήσει το μαχαίρι οικιακής χρήσης που κρατούσε, αλλά εκείνος επιτέθηκε εναντίον τους με αποτέλεσμα να σπάσει μια τζαμαρία και να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός. Την ίδια στιγμή ακινητοποίησαν τον δράστη πυροβολώντας τον και τραυματίζοντάς τον στον θώρακα.

Ο δράστης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Διενεργείται έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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