Τραγική κατάληξη στην Κρήτη: Νεκρός ο 71χρονος σέρφερ που αγνοούταν

Τον αναγνώρισαν οι συγγενείς του

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Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (4/9/2026)

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Τραγική ήταν η κατάληξη των ερευνών για τον 71χρονο σέρφερ που είχε εξαφανιστεί στη θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου. Ο άνδρας είχε χάσει τα ίχνη του από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, όταν μπήκε στη θάλασσα με την ιστιοσανίδα του από την περιοχή της Αμμουδάρας. Από εκείνη τη στιγμή δεν είχε δώσει κανένα σημάδι ζωής, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους δικούς του ανθρώπους.

Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Στις έρευνες συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού, εναέρια μέσα, αλλά και εθελοντές που προσπάθησαν να ερευνήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη θαλάσσια περιοχή. Οι έρευνες επεκτάθηκαν από τον κόλπο του Ηρακλείου μέχρι και την περιοχή της Ντίας.

Κρήτη: Αγωνία για σέρφερ που αγνοείται - Βρέθηκαν τα αντικείμενά του

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε η ιστιοσανίδα του 71χρονου, χωρίς όμως να βρεθεί ο ίδιος. Παράλληλα, είχαν εντοπιστεί τα προσωπικά του αντικείμενα στην Αμμουδάρα, γεγονός που ενίσχυσε την αγωνία της οικογένειάς του.

Το απόγευμα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, περίπου τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή του, λουόμενοι στις Γούβες είδαν μια σορό να επιπλέει στη θάλασσα και ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Το Λιμενικό έσπευσε στο σημείο και ανέσυρε τη σορό.

Λίγο αργότερα, συγγενικά πρόσωπα του αγνοούμενου κλήθηκαν να προχωρήσουν στην αναγνώριση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναγνώρισαν τον 71χρονο από προσωπικά αντικείμενα που φορούσε, όπως το ρολόι και το περιδέραιό του.

Ο 71χρονος ήταν γνωστός στο Ηράκλειο ως επιχειρηματίας, ενώ αγαπούσε ιδιαίτερα το σερφ και την αναρρίχηση. Η εξαφάνισή του είχε κινητοποιήσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν στις προσπάθειες εντοπισμού του.

 

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