Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 4/9 σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 10:00.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων απο την 1η ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. O Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, καθώς και ο Δήμος Ασπροπύργου, συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες, αλλά και η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής έχει διαθέσει μηχάνημα έργου.

Φωτιά στη Μάνδρα: Εστάλη μήνυμα του 112

Λίγο πριν τις 11 το πρωί, ήχησε και το 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής σε ετοιμότητα και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηροπήγαδο #Μάνδρας της Π.Ε. #Δυτικής_Αττικής



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2026

Για λόγους ασφαλείας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην είσοδο του οικισμού Ξηροπήγαδο, από το ύψος της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου στην περιοχή της Μάνδρας.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή είναι σήμερα (4/9) σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.