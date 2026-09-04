Φωτιά στη Μάνδρα: Μήνυμα του 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Διακοπή της κυκλοφορίας στην είσοδο του οικισμού Ξηροπήγαδο

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Φωτιά στη Μάνδρα: Μήνυμα του 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου 2026 σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο Μάνδρας.
  • 32 πυροσβέστες και 13 οχήματα επιχειρούν στην κατάσβεση, με τη βοήθεια των Δήμων Μάνδρας και Ασπροπύργου.
  • Εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και σε εσωτερικούς χώρους λόγω καπνών.
  • Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην είσοδο του οικισμού Ξηροπήγαδο για λόγους ασφαλείας.
  • Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και διερευνώνται οι αιτίες της φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 4/9 σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 10:00.

Μάνδρα: Άνδρας απειλούσε να πέσει από ταράτσα

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων απο την 1η ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. O Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, καθώς και ο Δήμος Ασπροπύργου, συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες, αλλά και η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής έχει διαθέσει μηχάνημα έργου.

Φωτιά στη Μάνδρα: Εστάλη μήνυμα του 112

Λίγο πριν τις 11 το πρωί, ήχησε και το 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής σε ετοιμότητα και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. 

Για λόγους ασφαλείας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην είσοδο του οικισμού Ξηροπήγαδο, από το ύψος της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου στην περιοχή της Μάνδρας. 

Μάνδρα: Καρέ καρέ η εισβολή κακοποιών σε εργοστάσιο - Βίντεο

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή είναι σήμερα (4/9) σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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