Η 58χρονη Κάιλι Μινόγκ στην ξαπλώστρα λέει «αντίο στο ευρωπαϊκό καλοκαίρι»

Θα εμφανιστεί στον τελικό του Australian Football League

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Tί είχε πει σε συνέντευξή της για την Ελλάδα/ πηγή από MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κάιλι Μινόγκ δημοσίευσε βίντεο στο Instagram λέγοντας «αντίο» στο ευρωπαϊκό καλοκαίρι.
  • Στο βίντεο, η 58χρονη pop star χαλαρώνει σε ξαπλώστρα φορώντας κίτρινο μπικίνι.
  • Η ανάρτηση της προκάλεσε σχόλια για τη σιλουέτα της.
  • Η Κάιλι ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Γαλλία.
  • Τώρα προετοιμάζεται για τον τελικό του Australian Football League στη Μελβούρνη.

Το δικό της «αντίο» στο καλοκαίρι και συγκεκριμένα, στο ευρωπαϊκό καλοκαίρι, είπε η Κάιλι Μινόγκ, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Γνωστή τραγουδίστρια: «Ο καρκίνος είναι ένα ταχύρυθμο μάθημα»

Στο στιγμιότυπο, η 58χρονη pop star χαλαρώνει και ξεκουράζεται ξαπλωμένη σε μια ξαπλώστρα, φορώντας ένα κίτρινο μπικίνι. Η εμφάνισή της, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους διαδικτυακούς της φίλους, με τα σχόλια να επικεντρώνονται στη σιλουέτα της.

«Αντίο ευρωπαϊκό καλοκαίρι 😔. Γεια σου, σεζόν του αυστραλιανού ποδοσφαίρου 😊», έγραψε η Κάιλι Μινόγκ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δες την ανάρτηση της Κάιλι Μινόγκ:

Τις προηγούμενες ημέρες, η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στη Γαλλία, ολοκληρώνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ευρώπη. Πλέον, η Κάιλι Μινόγκ έχει στρέψει την προσοχή της στην Αυστραλία, καθώς προετοιμάζεται για την εμφάνισή της στον μεγάλο τελικό του Australian Football League, που θα πραγματοποιηθεί στη γενέτειρά της, τη Μελβούρνη.

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