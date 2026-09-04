Tί είχε πει σε συνέντευξή της για την Ελλάδα/ πηγή από MEGA

Το δικό της «αντίο» στο καλοκαίρι και συγκεκριμένα, στο ευρωπαϊκό καλοκαίρι, είπε η Κάιλι Μινόγκ, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο, η 58χρονη pop star χαλαρώνει και ξεκουράζεται ξαπλωμένη σε μια ξαπλώστρα, φορώντας ένα κίτρινο μπικίνι. Η εμφάνισή της, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους διαδικτυακούς της φίλους, με τα σχόλια να επικεντρώνονται στη σιλουέτα της.

«Αντίο ευρωπαϊκό καλοκαίρι 😔. Γεια σου, σεζόν του αυστραλιανού ποδοσφαίρου 😊», έγραψε η Κάιλι Μινόγκ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δες την ανάρτηση της Κάιλι Μινόγκ:

Τις προηγούμενες ημέρες, η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στη Γαλλία, ολοκληρώνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ευρώπη. Πλέον, η Κάιλι Μινόγκ έχει στρέψει την προσοχή της στην Αυστραλία, καθώς προετοιμάζεται για την εμφάνισή της στον μεγάλο τελικό του Australian Football League, που θα πραγματοποιηθεί στη γενέτειρά της, τη Μελβούρνη.