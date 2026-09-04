Το δικό της «αντίο» στο καλοκαίρι και συγκεκριμένα, στο ευρωπαϊκό καλοκαίρι, είπε η Κάιλι Μινόγκ, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
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Στο στιγμιότυπο, η 58χρονη pop star χαλαρώνει και ξεκουράζεται ξαπλωμένη σε μια ξαπλώστρα, φορώντας ένα κίτρινο μπικίνι. Η εμφάνισή της, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους διαδικτυακούς της φίλους, με τα σχόλια να επικεντρώνονται στη σιλουέτα της.
«Αντίο ευρωπαϊκό καλοκαίρι 😔. Γεια σου, σεζόν του αυστραλιανού ποδοσφαίρου 😊», έγραψε η Κάιλι Μινόγκ στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δες την ανάρτηση της Κάιλι Μινόγκ:
Τις προηγούμενες ημέρες, η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στη Γαλλία, ολοκληρώνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ευρώπη. Πλέον, η Κάιλι Μινόγκ έχει στρέψει την προσοχή της στην Αυστραλία, καθώς προετοιμάζεται για την εμφάνισή της στον μεγάλο τελικό του Australian Football League, που θα πραγματοποιηθεί στη γενέτειρά της, τη Μελβούρνη.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.