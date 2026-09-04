BMW Neue Klasse: «Απογειώνει» τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δείτε πόσα πουλήθηκαν και ο ρόλος που έπαιξε η νέα BMW iX3

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.26 , 10:42 Marfin: Ο εισαγγελέας απέρριψε την προσφυγή της 46χρονης
04.09.26 , 10:34 Μιχάλης Χατζηγιάννης: Παίζει κιθάρα & τραγουδά στο σπίτι του το Όλα Μαγικά
04.09.26 , 10:33 Φωτιά τώρα στη Μάνδρα
04.09.26 , 10:18 Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα μπουν τα ποσά στους λογαριασμούς
04.09.26 , 10:06 Νέα σχολικά βιβλία Δημοτικού παρουσιάζουν οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου
04.09.26 , 10:05 Η 58χρονη Κάιλι Μινόγκ στην ξαπλώστρα λέει «αντίο στο ευρωπαϊκό καλοκαίρι»
04.09.26 , 10:00 Συνταγή για λαχταριστό σπιτικό γαλακτομπούρεκο με σιρόπι πορτοκάλι
04.09.26 , 09:59 Σίντι Κρόφορντ: Η κούκλα κόρη της έγινε 25 ετών- «Είμαι τόσο περήφανη»
04.09.26 , 09:44 Σάκης Κατσούλης: Ο τρυφερός «διάλογος» με τον τριών μηνών γιο του
04.09.26 , 09:36 Σχολεία: Σε απεργία προχωρούν οι δάσκαλοι στις 30 Σεπτεμβρίου
04.09.26 , 09:20 Ευθύμης Ζησάκης: Επέτειος γάμου για τον ηθοποιό
04.09.26 , 09:10 ΔΕΘ 2026: Πακέτο 2 δισ. ευρώ σε βάθος 4ετίας θα εξαγγείλει ο Κ. Μητσοτάκης
04.09.26 , 09:05 BMW Neue Klasse: «Απογειώνει» τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων
04.09.26 , 09:03 Μπιγιονσέ: Η Queen B είναι η σταρ με τα περισσότερα μουσικά βραβεία grammy!
04.09.26 , 08:59 Μαραθώνας: «Η μητέρα μου έλεγε ότι είχε τακτοποιήσει το θέμα»
Φωτιά τώρα στη Μάνδρα
Γιώργος Λιάγκας: Ταξίδι-έκπληξη στην Ισλανδία με τους γιους του
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Νέες φωτογραφίες με τη μκρή Ξένια στο Παρίσι
Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Κολωνία και η φωτογραφία με τον Άντονι Ρόμπινς
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Κλέλια Ρένεση: Ποζάρει αγκαλιά με την κόρη της κάτω από καταρράκτη
Ελεονώρα Μελέτη: Απαθανατίζει τη μικρή Αλεξάνδρα με τη σχολική της τσάντα
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Μαραθώνας: «Η μητέρα μου έλεγε ότι είχε τακτοποιήσει το θέμα»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 03.09.26, 09:05
BMW Neue Klasse: «Απογειώνει» τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Neue Klasse αυξάνει τη δυναμική των πωλήσεων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων: Έχουν παραδοθεί στους πελάτες δύο εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) από την έναρξη των πωλήσεων της πρώτης BMW i3 στα τέλη του 2013. Συνυπολογίζοντας τα plug-in υβριδικά, από το 2013 έχουν παραδοθεί συνολικά περίπου 3,5 εκατομμύρια ηλεκτροκίνητα οχήματα στους πελάτες παγκοσμίως. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, περισσότερα από ένα στα τέσσερα οχήματα που πωλήθηκαν υιοθετούσαν ηλεκτροκίνηση.

BMW Neue Klasse: «Απογειώνει» τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις οχημάτων BEV στην Ευρώπη σημείωσαν σημαντική άνοδο, καθώς αυξήθηκε η διαθεσιμότητα της BMW iX3, με την εταιρεία να καταγράφει αύξηση 38%, στις 81.445 μονάδες. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευαν περίπου το 28% των συνολικών πωλήσεων στην Ευρώπη. Από την παγκόσμια πρεμιέρα της BMW iX3, μία στις τρεις παραγγελίες αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου BMW στην Ευρώπη είναι για την BMW iX3. Στην οικογένεια X3, ένα στα δύο οχήματα που παραγγέλνονται είναι ήδη η αμιγώς ηλεκτρική iX3.

Το 2.000.000ό αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, η BMW i5 M60 xDrive, κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο του Dingolfing και παραδόθηκε σε πελάτη στην Ισπανία. Το εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή της νέας BMW i3 τον Αύγουστο. Η υψηλή ζήτηση επιταχύνει την αύξηση της παραγωγής στο εργοστάσιο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW NEUE KLASSE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

MG Motor: Τα μοντέλα που παρουσιάζει στο Athens Flying Week 2026
Αυτοκινητο
MG Motor: Τα μοντέλα που παρουσιάζει στο Athens Flying Week 2026
Toyota Hellas: Τι θα παρουσιάσει στην 90ή ΔΕΘ
Αυτοκινητο
Toyota Hellas: Τι θα παρουσιάσει στην 90ή ΔΕΘ
Mazda: Δίνει δυναμικό «παρών» στη ΔΕΘ
Αυτοκινητο
Mazda: Δίνει δυναμικό «παρών» στη ΔΕΘ
CUPRA RAVAL: Πήρε «παράσημο» 5 αστέρων στην ασφάλεια
Αυτοκινητο
CUPRA RAVAL: Πήρε «παράσημο» 5 αστέρων στην ασφάλεια
Jeep Compass: To αμιγώς ηλεκτρικό με τιμή 37990 ευρώ
Αυτοκινητο
Jeep Compass: To αμιγώς ηλεκτρικό με τιμή 37990 ευρώ
Η Pirelli στο επίκεντρο του Grand Prix στη Μόντσα
Αυτοκινητο
Η Pirelli στο επίκεντρο του Grand Prix στη Μόντσα
Lexus ΝΧ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
Αυτοκινητο
Lexus ΝΧ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
AION UT: Κορυφαία διάκριση ασφάλειας με 5 αστέρια στο Euro NCAP 2026
Αυτοκινητο
AION UT: Κορυφαία διάκριση ασφάλειας με 5 αστέρια στο Euro NCAP 2026
KGM Korando: Ένα C-SUV που τα κάνει όλα με τιμές από 22.900 ευρώ
Αυτοκινητο
KGM Korando: Ένα C-SUV που τα κάνει όλα με τιμές από 22.900 ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top