Η Neue Klasse αυξάνει τη δυναμική των πωλήσεων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων: Έχουν παραδοθεί στους πελάτες δύο εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) από την έναρξη των πωλήσεων της πρώτης BMW i3 στα τέλη του 2013. Συνυπολογίζοντας τα plug-in υβριδικά, από το 2013 έχουν παραδοθεί συνολικά περίπου 3,5 εκατομμύρια ηλεκτροκίνητα οχήματα στους πελάτες παγκοσμίως. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, περισσότερα από ένα στα τέσσερα οχήματα που πωλήθηκαν υιοθετούσαν ηλεκτροκίνηση.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις οχημάτων BEV στην Ευρώπη σημείωσαν σημαντική άνοδο, καθώς αυξήθηκε η διαθεσιμότητα της BMW iX3, με την εταιρεία να καταγράφει αύξηση 38%, στις 81.445 μονάδες. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευαν περίπου το 28% των συνολικών πωλήσεων στην Ευρώπη. Από την παγκόσμια πρεμιέρα της BMW iX3, μία στις τρεις παραγγελίες αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου BMW στην Ευρώπη είναι για την BMW iX3. Στην οικογένεια X3, ένα στα δύο οχήματα που παραγγέλνονται είναι ήδη η αμιγώς ηλεκτρική iX3.

Το 2.000.000ό αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, η BMW i5 M60 xDrive, κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο του Dingolfing και παραδόθηκε σε πελάτη στην Ισπανία. Το εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή της νέας BMW i3 τον Αύγουστο. Η υψηλή ζήτηση επιταχύνει την αύξηση της παραγωγής στο εργοστάσιο.