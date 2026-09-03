Η Pirelli στο επίκεντρο του Grand Prix στη Μόντσα

Το τρόπαιο και το συλλεκτικό καπέλο

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Η Pirelli στο επίκεντρο του Grand Prix στη Μόντσα
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Πρόκειται για τον εντός έδρας αγώνα της Pirelli και ένα από τα πιο αγαπημένα γεγονότα στο πρόγραμμα της Formula 1, χάρη στο πάθος των φιλάθλων και στην πλούσια ιστορία της πίστας που το φιλοξενεί. Το Σαββατοκύριακο, θα διεξαχθεί στη Μόντσα το 77ο Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026. Ο δεσμός της Pirelli με τον «Ναό της Ταχύτητας», την πιο ιστορική πίστα της Ευρώπης, εκτείνεται πολύ πέρα από τη γειτνίαση των κεντρικών γραφείων της ιταλικής εταιρείας με το αυτοκινητοδρόμιο. Έχει βαθιές ρίζες στις πολλές νίκες που επιτεύχθηκαν με ελαστικά Pirelli στη Μόντσα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η νίκη του Pietro Bordino με ένα Fiat 804 στο Grand Prix που εγκαινίασε τη νεότευκτη πίστα στις 10 Σεπτεμβρίου 1922. Η Pirelli είναι χορηγός ονόματος (Title Sponsor) του αγωνιστικού τριημέρου και θα γιορτάσει τη σχέση της με το Ιταλικό Grand Prix τόσο μέσα από το τρόπαιο —δημιούργημα ενός ιταλικού καλλιτεχνικού διδύμου, το οποίο θα σηκώσουν οι τρεις πρώτοι του αγώνα της Κυριακής— όσο και μέσα από μια ειδική έκδοση των καπέλων του βάθρο.

Η Pirelli στο επίκεντρο του Grand Prix στη Μόντσα

Οι τρεις οδηγοί που θα ανέβουν στο βάθρο την Κυριακή, μαζί με έναν εκπρόσωπο της νικήτριας ομάδας, θα πανηγυρίσουν την έκβαση του αγώνα σηκώνοντας το «FRAGILE», ένα τρόπαιο που σχεδιάστηκε ως έργο τέχνης από το καλλιτεχνικό δίδυμο vedovamazzei. Το τρόπαιο του Ιταλικού Grand Prix ανατίθεται κάθε χρόνο σε Ιταλούς καλλιτέχνες στο πλαίσιο ενός πολυετούς εγχειρήματος, στην έκτη πλέον έκδοσή του, το οποίο ξεκίνησε από την Pirelli σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Pirelli HangarBicocca. Για την έκδοση του 2026, η ανάθεση δόθηκε στους vedovamazzei, το δίδυμο που αποτελείται από τους Stella Scala και Simeone Crispino, των οποίων η καλλιτεχνική προσέγγιση συνδυάζει την ειρωνεία με την ικανότητα να αποτυπώνουν τις αντιφάσεις και τις πολυπλοκότητες της πραγματικότητας. Τα έργα τους συχνά επανερμηνεύουν καθημερινά αντικείμενα, αναδεικνύοντας τις παράδοξες πτυχές του κόσμου.

Η Pirelli στο επίκεντρο του Grand Prix στη Μόντσα

Για το τριήμερο στη Μόντσα, το Pirelli Design δημιούργησε ένα καπέλο βάθρου ειδικής έκδοσης, το οποίο θα φορεθεί από τους οδηγούς που θα τερματίσουν στο βάθρο στον «Ναό της Ταχύτητας». Σχεδιασμένο από τον Denis Dekovic, το καπέλο διαθέτει το εμβληματικό χρώμα Azzurro του ιταλικού αθλητισμού και είναι διακοσμημένο με χρυσά κεντήματα και τα αλάνθαστα δάφνινα στεφάνια που συνδέονται με το βάθρο. Το γείσο, σε μαύρο χρώμα που δημιουργεί αντίθεση, φέρει κεντημένη τη λέξη «Monza». Στο πλάι, το κέντημα «Italia 2026» με τέσσερα χρυσά αστέρια συνοδεύεται από τις ημερομηνίες του αγωνιστικού τριημέρου. Η ειδική έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη για αγορά στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου https://store.pirelli.com .

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