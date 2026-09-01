MG Motor Greece: «Πετάει» στο Athens Flying Week 2026

Η MG Motor Greece έχει την ιδιαίτερη χαρά να συμμετέχει ως Επίσημος Αυτοκινητικός Χορηγός στο Athens Flying Week 2026, το κορυφαίο αεροπορικό γεγονός της χώρας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2026 στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η MG υποστηρίζει ενεργά τη διοργάνωση διαθέτοντας οχήματα της σύγχρονης γκάμας της για τις μετακινήσεις των αεροπορικών πληρωμάτων και των συντελεστών της εκδήλωσης. Παράλληλα, οχήματα της μάρκας θα αξιοποιηθούν ως follow-me cars εντός της αεροπορικής βάσης κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων, συμβάλλοντας στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή ενός από τα σημαντικότερα αεροπορικά θεάματα της Ευρώπης.

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