Ελεύθερος, αλλά με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο Κώστας Τζιωρτζιώτης, περίπου έξι μήνες μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Βιολάντα. Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς από το τραγικό περιστατικό έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες.

Ο Τζιωρτζιώτης βρέθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει σχετικά με την έκρηξη. Κατά την απολογία του ο επιχειρηματίας είχε αρνηθεί ότι γνώριζε για την οσμή υγραερίου στο εργοστάσιο και δήλωσε συγκλονισμένος για τον χαμό των εργατριών. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, καθώς και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Μετά την απολογία του, αποφασίστηκε να μην οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά να παραμείνει ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ήταν προφυλακισμένος από τις 18 Φεβρουαρίου.