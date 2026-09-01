Χριστίνα Κοντοβά: Το εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων και η ιδιαίτερη τούρτα

Το πείραγμα του Κωνσταντίνου Βασάλου στην καλή του φίλη

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Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Χριστίνα Κοντοβά, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και ανθρώπους από το στενό της περιβάλλον.

Χριστίνα Κοντοβά: Κολύμπησε με την κόρη της πάνω από ναυάγιο

Η γνωστή σχεδιάστρια πέρασε τη βραδιά της σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Κωνσταντίνο Βασάλο να βρίσκονται ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» στη γιορτή της. Πρόκειται για κολλητούς της φίλους.

Μέσα από τα social media, οι φίλοι της Χριστίνας Κοντοβά μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη βραδιά των γενεθλίων, αποκαλύπτοντας δημόσια μερικές από τις όμορφες στιγμές της παρέας.  Η Χριστίνα Κοντοβά έκλεψε τις εντυπώσεις με τη stylish & elegant εμφάνισή της με το κομψό μαύρο στράπλες φόρεμα.

Η τούρτα με το μήνυμα για το «επόμενο κεφάλαιο»

Αυτό που ξεχώρισε ήταν η ιδιαίτερη τούρτα που είχε ετοιμάσει η παρέα για την εορτάζουσα. Στο σχέδιό της υπήρχαν δύο φιγούρες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ φωτογραφίες, λουλούδια και μικρές λεπτομέρειες δημιουργούσαν ένα ιδιαίτερα προσωποποιημένο αποτέλεσμα.

Την παράσταση έκλεψε, όμως, η φράση που συνόδευε την τούρτα: «Το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου θα είναι υπέροχο», ένα μήνυμα με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη Χριστίνα Κοντοβά.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, μάλιστα, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και σχολίασε με το δικό του χιουμοριστικό ύφος το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Δημοσιεύοντας βίντεο από την τούρτα, έγραψε: «Γιορτάζει και παντρεύεται (ακόμα δεν ξέρει ποιον)».

κοντοβά

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά:

 

Κοντοβά: Το Πάρτι Γενεθλίων Και Η Ιδιαίτερη Τούρτα

Κοντοβά: Το Πάρτι Γενεθλίων Και Η Ιδιαίτερη Τούρτα

Κοντοβά: Το Πάρτι Γενεθλίων Και Η Ιδιαίτερη Τούρτα

Κοντοβά: Το Πάρτι Γενεθλίων Και Η Ιδιαίτερη Τούρτα

Κοντοβά: Το Πάρτι Γενεθλίων Και Η Ιδιαίτερη Τούρτα

Κοντοβά: Το Πάρτι Γενεθλίων Και Η Ιδιαίτερη Τούρτα

Κοντοβά: Το Πάρτι Γενεθλίων Και Η Ιδιαίτερη Τούρτα

Κοντοβά: Το Πάρτι Γενεθλίων Και Η Ιδιαίτερη Τούρτα

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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΒΑ
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