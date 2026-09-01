Στο «μικροσκόπιο» το παρελθόν της οικογένειας του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη / Το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Την ώρα που ο 43χρονος αρνείται ότι το παιδί είναι δικό του, η μητέρα λέει το αντίθετο και δίνει τη δική της εξήγηση για το πώς το μωρό βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.

Ο 43χρονος υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ότι δε γνωρίζει πώς σκοτώθηκε. Ωστόσο, υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτό το παιδί δεν ήταν δικό του: «Δεν ήταν δικό μου παιδί, έκλαιγε 23 ώρες το 24ωρο. Όταν ήμασταν στο μαιευτήριο ήρθαν οι Ιλλουμινάτι και μου το άλλαξαν. Το παιδί έφευγε. Όταν έφευγε το παιδί, το σπίτι μας ηρέμησε», φέρεται να είπε ο άνδρας.

Kυψέλη: «Η μητέρα δίνει τη δική της εξήγηση για το τι έγινε με το παιδί της»

Ο δικηγόρος της Γερμανίδας μητέρας που έχει συλληφθεί, Χρήστος Ψαρράς, μιλώντας στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, αναφέρθηκε σε όσα του είπε η εντολέας του για την υπόθεση.

Όπως είπε, το νεκρό βρέφος ήταν δικό της παιδί, ενώ του έδωσε και εξήγηση για το πώς και γιατί εντοπίστηκε στη βαλίτσα.

«Δε λέω ότι αυτή η εξήγηση που δίνεται είναι λογική, αλλά θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογήσουν και οι δικαστικές αρχές και θα το λάβει φαντάζομαι υπόψιν της και η ανακρίτρια αύριο, το οποίο συνίσταται στο εξής ότι είναι χρόνια χρήστης ναρκωτικών. Ξεκίνησε τις ναρκωτικές ουσίες λόγω του γεγονότος ότι έχασε το παιδί της», εξήγησε ο κ. Ψαρράς.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια θανάτου του βρέφους, ο Χρήστος Ψαρράς ανέφερε ότι στη δικογραφία που έχει στα χέρια του δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, κατηγορία για ανθρωποκτονία σε βάρος της πελάτισσάς του.

Όσα είπε ο δικηγόρος της μητέρας Χρήστος Ψαρράς μιλώντας στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Κυψέλη: Η οικογένεια άλλαζε συνεχώς σπίτια - Βρέθηκε και φτυάρι

Την ίδια ώρα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται και ένα μικρό φτυάρι που, σύμφωνα με πληροφορίες του Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, εντοπίστηκε σε δεύτερη βαλίτσα.

Το εύρημα εξετάζεται σε σχέση με το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να είχαν σχέδιο να εξαφανίσουν τη σορό του μωρού, θάβοντάς το.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του Star, η οικογένεια μετακινούνταν συχνά από σπίτι σε σπίτι, παραμένοντας συνήθως για μικρό χρονικό διάστημα σε κάθε κατοικία. Σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να είχε μείνει ακόμη και σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

Πριν από τη μετακόμιση στην Κυψέλη, η οικογένεια είχε νοικιάσει διαμέρισμα στην οδό Φυλής. Κάτοικοι των προηγούμενων πολυκατοικιών φέρεται να μην είχαν αντιληφθεί την παρουσία των παιδιών, καθώς δεν είχαν ακούσει παιδικά κλάματα ούτε είχαν δει την οικογένεια να κυκλοφορεί με καρότσι.

Κυψέλη: Το παρελθόν του 43χρονου

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται και το παρελθόν του 43χρονου που κρατείται από τις Αρχές.

Ο άνδρας είχε απασχολήσει τις Αρχές και το 2020, όταν είχε κατηγορηθεί για υπόθεση αρπαγής και μαστροπείας με θύμα Γερμανίδα γυναίκα. Σύμφωνα με την τότε καταγγελία, η γυναίκα βρισκόταν σε σπίτι στην περιοχή της Αχαρνών και είχε καταφέρει να διαφύγει, ζητώντας στη συνέχεια βοήθεια από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί και αργότερα αποφυλακίστηκε, ενώ η συγκεκριμένη υπόθεση φέρεται να τέθηκε στη συνέχεια στο αρχείο.

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