Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημερι της Τρίτης (1/9/2026) σε σχολικό λεωφορείο στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15 το μεσημέρι Τρίτης.
Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου. Από τη φωτιά το σχολικό λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς.
Το σχολικό δε μετέφερε μαθητές, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.