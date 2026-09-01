Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημερι της Τρίτης (1/9/2026) σε σχολικό λεωφορείο στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15 το μεσημέρι Τρίτης.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου. Από τη φωτιά το σχολικό λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το σχολικό δε μετέφερε μαθητές, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.