Η ταινία «CAPONE» σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star

Ένας αδίστακτος επιχειρηματίας χάνει την επαφή με την πραγματικότητα

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία «ΚΑΠΟΝΕ (CAPONE)» προβάλλεται σήμερα 1 Σεπτεμβρίου στις 23:40 από το Star.
  • Η ταινία είναι βιογραφική και αναφέρεται στον Αλφόνς Καπόνε, τον πιο διαβόητο μαφιόζο της Αμερικής.
  • Ο Καπόνε, μετά από 10 χρόνια φυλάκισης, παραφρονεί και χάνει την επαφή με την πραγματικότητα.
  • Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Τζος Τρανκ και πρωταγωνιστούν οι Τομ Χάρντι, Λίντα Καρντελίνι και Ματ Ντίλον.

Τη βιογραφική ταινία «ΚΑΠΟΝΕ (CAPONE)» θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήμερα Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στις 23:40 
 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή οι τηλεθεατές του Star.

Η ταινία «CAPONE» σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star

Yπόθεση ταινίας 

Έχοντας υπάρξει ο πιο αδίστακτος επιχειρηματίας και λαθρέμπορος του Σικάγου, ο Αλφόνς Καπόνε, γνωστός ως Αλ Καπόνε,  ήταν ο πιο ισχυρός και διαβόητος μαφιόζος της Αμερικής. Στα 47 του και έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια φυλάκισης, ο θρυλικός γκάνγκστερ παραφρονεί, χάνοντας σταδιακά  την επαφή του με την πραγματικότητα, ενώ οι μνήμες από το βίαιο παρελθόν του επιστρέφουν για να τον στοιχειώσουν…

Η ταινία «CAPONE» σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζος Τρανκ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τομ Χάρντι, Λίντα Καρντελίνι, Ματ Ντίλον


  
https://www.star.gr/tv/tainies/kapone-capone
 

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