Τη βιογραφική ταινία «ΚΑΠΟΝΕ (CAPONE)» θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήμερα Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στις 23:40

σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή οι τηλεθεατές του Star.

Yπόθεση ταινίας

Έχοντας υπάρξει ο πιο αδίστακτος επιχειρηματίας και λαθρέμπορος του Σικάγου, ο Αλφόνς Καπόνε, γνωστός ως Αλ Καπόνε, ήταν ο πιο ισχυρός και διαβόητος μαφιόζος της Αμερικής. Στα 47 του και έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια φυλάκισης, ο θρυλικός γκάνγκστερ παραφρονεί, χάνοντας σταδιακά την επαφή του με την πραγματικότητα, ενώ οι μνήμες από το βίαιο παρελθόν του επιστρέφουν για να τον στοιχειώσουν…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζος Τρανκ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τομ Χάρντι, Λίντα Καρντελίνι, Ματ Ντίλον





https://www.star.gr/tv/tainies/kapone-capone

