Ford Sfakianakis: Μια μεγάλη κοινωνική πρωτοβουλία

Προσκαλεί να συμμετέχετε στην FORD - Πρωτοβουλία Συλλογής Τροφίμων 2026

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 01.09.26, 12:18
Ford Sfakianakis: Μια μεγάλη κοινωνική πρωτοβουλία
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Αυτόν τον Σεπτέμβριο, οι έμποροι της Ford σε όλο τον κόσμο ενώνονται για να στηρίξουν τις τοπικές κοινότητες μέσω της «FORD - Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Συλλογής Τροφίμων», μιας κομβικής δράσης στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινωνικής πρωτοβουλίας Ford Building Together.Η παγκόσμια αυτή δράση αναδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν οι έμποροι, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι συνεργάτες συσπειρώνονται γύρω από έναν κοινό σκοπό, δημιουργώντας ουσιαστικό και άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες.

Ford Sfakianakis: Μια μεγάλη κοινωνική πρωτοβουλία

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ford Sfakianakis προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Περιστερίου, για τη συλλογή δωρεών τροφίμων που θα υποστηρίξουν άμεσα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Πελάτες, εργαζόμενοι και μέλη της κοινότητας μπορούν να επισκεφθούν το κατάστημα της Ford Sfakianakis στο Περιστέρι Λ. Κηφισού 146-148 και να προσφέρουν μη ευπαθή τρόφιμα, συμβάλλοντας με μια απλή αλλά ουσιαστική πράξη στην ενίσχυση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη.

Ford Sfakianakis: Μια μεγάλη κοινωνική πρωτοβουλία

Το Ford Building Together είναι η παγκόσμια πρωτοβουλία της Ford που επικεντρώνεται στη δημιουργία και την ενδυνάμωση κοινοτήτων μέσα από ουσιαστικές, τοπικές δράσεις.Για περισσότερα από 123 χρόνια, η Ford και το δίκτυο των εμπόρων της στέκονται δίπλα στις κοινότητες, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες τους, υποστηρίζοντας αξιόπιστους συνεργάτες και δημιουργώντας μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο.Μέσα από συνεργασίες με αξιόπιστους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τράπεζες τροφίμων, οι έμποροι της Ford μετατρέπονται σε σημεία υποστήριξης της κοινότητας, αποδεικνύοντας πως απλές ενέργειες, όπως μια δωρεά τροφίμων, μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική όταν πραγματοποιούνται συλλογικά.

 

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FORD - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2026
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