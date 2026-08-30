Η Dacia έχει καταφέρει να κάνει ακόμη και την «μαμά» Renault vα «ζηλέψει» με τα μοντέλα της που ξεχωρίζουν για την πολύ καλή σχέση αξίας και τιμής. ‘Ένα από τα πιο καλοπουλημένα μοντέλα της είναι το Sandero Stepway το οποίο πλέον εφοδιάζεται με νέο δυνατότερο κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης και υγραερίου, με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων , προσφέροντας ακόμη καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, με μια αναλογία τιμής/χαρακτηριστικών που εξακολουθεί να αποτελεί πρότυπο στην αγορά.



Το Sandero σχεδιαστικά «φωνάζει» από μακριά ότι είναι Dacia καθώς μπροστά ξεχωρίζει η νέα μάσκα με μεγάλα λευκά τετράγωνα στοιχεία που «δένει» με τα όμορφα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led .Τα τελευταία έχουν νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα «Υ» που δίνουν ακόμη πιο σύγχρονη εικόνα. Περιμετρικά τα νέα προστατευτικά είναι κατασκευασμένα από το υλικό Starkle, στα «φρύδια» των φτερών, στα χαμηλά μέρη του αμαξώματος, και στα πλαίσια των προβολέων ομίχλης.

Πρόκειται για ένα υλικό που ανακαλύφθηκε από τους μηχανικούς της Dacia και παράγεται από 20% ανακυκλωμένο πλαστικό. Χάρη σε αυτή τη σύνθεση το υλικό έχει μία σαγρέ εμφάνιση, με λευκά στίγματα. Το Starkle χρησιμοποιείται ακατέργαστο και άβαφο, έχει μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα στην παραγωγή του και είναι σαφώς πιο ανθεκτικό στις καθημερινές γρατζουνιές.

Στο πλαϊνό μέρος ξεχωρίζουν οι νέες μαύρες 16άρες ζάντες αλουμινίου, Στο πίσω μέρος τα νέα φωτιστικά σώματα συνδέονται οπτικά με μια μαύρη διακοσμητική λωρίδα επιλογή που συναντάμε μόνο στην έκδοση Stepway. Στην θέση της παλιάς ανάγλυφής επιγραφής Dacia υπάρχει νέο γκρι αυτοκόλλητο.

Η έκδοση Stepway έχει crossover χαρακτήρα που τονίζεται από την αυξημένη απόσταση από το έδαφος κοντά στα 20 εκατοστά και τις μπάρες οροφής, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να μετατραπούν σε εγκάρσιες δοκούς. Πάντως όλες αυτές οι αλλαγές και τα νέα χρώματα έχουν «εξαφανίζει» και οπτικά την αίσθηση ότι το Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 είναι ένα φθηνό αυτοκίνητο.



Περνώντας στο άνετο εσωτερικό βλέπουμε ότι οι άνθρωποι της Dacia σε μια προσπάθεια να κρατήσουν χαμηλά το κόστος, έχουν χρησιμοποιήσει σκληρά πλαστικά τα οποία όμως έχουν πολύ προσεγμένη συναρμογή κάτι που το καταλαβαίνεις όταν περνάς πάνω από χωματόδρομους, καθώς απουσιάζουν οι ενοχλητικοί τριγμοί. Ξεχωρίζουν οι νέοι αεραγωγοί στο ταμπλό, όπως και η φωτιστική υπογραφή, από το αντεστραμμένο 'T'.

Το ταμπλό και οι μπροστινές πόρτες διαθέτουν νέες λεπτομέρειες σε μπλε ύφασμα στις εκδόσεις expression και μπλε denim στην έκδοση journey, αλλά και πιο ανθεκτικές υφασμάτινες ταπετσαρίες στα καθίσματα, το ταμπλό και τις πόρτες. Ο outdoor χαρακτήρας του μοντέλου αντανακλάται και από τις νέες, πιο ανθεκτικές υφασμάτινες επενδύσεις των καθισμάτων, τα πατάκια από καουτσούκ, καθώς και από την επένδυση Microcloud TEP με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού, η οποία αποτελεί σήμα κατατεθέν της έκδοσης Extreme της δοκιμής μας.



Όπως και τα Duster και Jogger το Sandero Stepway Eco-G 120 έχει ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών ο οποίος διαθέτει interface νέας σχεδίασης και δυνατότητες παραμετροποιήσεων οι οποίες γίνονται από τα μπουτόν στο πολυλειτουργικό τιμόνι .

Η κεντρική οθόνη είναι 10 ιντσών με σύστημα πολυμέσων Media Display και προσφέρει ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, Το σύστημα Media Nav Live προσθέτει δικτυωμένη πλοήγηση, App Store και το σύστημα ήχου 3D της Arkamys. καθώς και επαγωγικό φορτιστή smartphone.

Πλέον με τον νέο κανονισμό GSR II υπάρχουν περισσότερα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας. Στον μακρύ κατάλογο συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Automated Emergency Braking - Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, Driver Monitoring System – Σύστημα ανίχνευσης απόσπασης προσοχής οδηγού με κάμερα.

Ακόμη υπάρχει κάμερα περιμετρικής θέασης «Multiview» με High beam assist και Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας φώτων και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες. Η προσθήκη του έξυπνου πλήκτρου “My safety” παρέχει εύκολη πρόσβαση στη διαμόρφωση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Μας άρεσαν οι φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό επιλογή που δεν σου αποσπά την προσοχή από τον δρόμο κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων. Τελείως αντίθετα δηλαδή από άλλα Κινέζικα μοντέλα όπου κυριολεκτικά «χάνεσαι» μέσα στο μενού και υπομενού της κεντρικής οθόνης.



Οι χώροι του ανανεωμένου μοντέλου δεν έχουν αλλάξει καθόλου προσφέροντας ευρυχωρία και σωστή στήριξη ειδικά στους μπροστινούς επιβάτες. Ακόμη και οι πίσω επιβάτες δεν θα αισθανθούν άβολα καθώς ο χώρος για γόνατα και κεφάλια το θέτουν στην κορυφή των supermini. Στον τομέα της πρακτικότητας υπάρχει η βασική αναδίπλωση κατά 70:30 των πίσω καθισμάτων.

Όσον αφορά τον χώρο αποσκευών παρά το μεγαλύτερο ρεζερβουάρ LPG είναι στα 410 λίρα μια τιμή που θεωρείται ανταγωνιστική για την συγκεκριμένη κατηγορία. Όταν αναδιπλώσεις τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκαζ αυξάνεται στα 1.455 λίτρα. Διαστάσεις (Μήκος/Πλάτος/Ύψος): 4.102/1.853/1.586 χλστ., 2.604 χλστ. μεταξόνιο.



Στην «καρδιά» του μοντέλου της δοκιμής μας υπάρχει ο νέος τρκύλινδρος turbo 1,2 λίτρων κινητήρας Eco-G 120: διπλού καυσίμου ο οποίος συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων το οποίο μπαίνει για πρώτη φορά σε τέτοιο μηχανικό σύνολο. Μας άρεσε και ο κομψός μικρός λεβιές του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων E-Shifter οποίος αποδείχθηκε και ιδιαίτερα εύχρηστος. Η εκκίνηση γίνεται με βενζίνη και στην συνέχεια μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα γυρνάει αυτόματα σε LPG όταν το σύστημα φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία. Φυσικά υπάρχει και διακόπτης για να το γυρνάς χειροκίνητα από βενζίνη σε LPG ή και το αντίστροφο

Ο νέος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας αποδίδει τώρα 120 ίππους στις 4.500-5.000 σ.α.λ. με 197 Nm ροπής στις 1.750-3.750 σ.α.λ. όταν ο κινητήρας χρησιμοποιεί ως καύσιμο το LPG, Όταν λειτουργεί με βενζίνη η απόδοση είναι 115 ίπποι με την ροπή στα 90 Nm. Στην πράξη τώρα ο κινητήρας συμπεριφέρεται πολιτισμένα και είναι πιο εύστροφος και με μεγαλύτερη ελαστικότητα σε σχέση με τον προηγούμενο των 100 ίππων

Οι σχέσεις του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων πέφτουν στον σωστό χρόνο ενώ αν επιθυμείς μεγαλύτερη συμμετοχή όπως είπαμε υπάρχουν τα «αυτάκια» πίσω από το τιμόνι για χειροκίνητες αλλαγές.

Το μοτέρ αν και τρικύλιδρο δεν ακούγεται παρά μόνο αν το πιέσεις στα «κόκκινα» ενώ οι επιδόσεις με LPG είναι καλύτερες από αυτές όταν «καίει» βενζίνη. Με το δεξί πόδι στο πάτωμα τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 10 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα. Στο πρόγραμμα οδήγησης ECO η μέση κατανάλωση κυμάνθηκε από 7 έως και 8 λίτρα /100 χλμ. Εκπομπές C02; 114 γρ./χλμ. (LPG) / 127 γρ./χλμ. (βενζίνη)



Με αυξημένη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ υγραερίου στα 50 λίτρα από 40 λίτρα, τα πλεονεκτήματα του LPG αξιοποιούνται πιο πολύ. Έτσι η αυτονομία σε οδήγηση με LPG αυξάνεται κατά 20%, ενώ η συνολική αυτονομία με βενζίνη και LPG φτάνει τα 1400 χιλιόμετρα και με μειωμένο κόστος σε καύσιμο.



Οι επιδόσεις μπορεί να μην έχουν σπορ αίσθηση, ωστόσο το Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 EDC κινείται με την άνεση τόσο μέσα στην πόλη όσο και στον ανοιχτό δρόμο εκεί όπου δείχνει πιο σταθερό και πιο «γεροδεμένο» σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Οι αναρτήσεις με γόνατα McPherson μπροστά και ημιάκαμπτο άξονας πίσω προσφέρει ποιοτική κύλιση απορροφά με ανάλαφρο τρόπο τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος.

Το σύστημα διεύθυνσης είναι ελαφρύ, κάτι που είναι ιδανικό για την καθημερινή χρήση, όπου κάνεις τα περισσότερα χιλιόμετρα Οι κλίσεις στις στροφές είναι ελεγχόμενες παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος .Όσον αφορά τα αυξημένα επίπεδα πρόσφυσης αυτή οφείλεται και στα ελαστικά Laufenn S-Fit 2 205/60-R16.

Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος στα 20 εκατοστά σε σπρώχνει να κινηθείς σε χωμάτινες διαδρομές, όμως η απουσία τετρακίνησης παρά το πρόγραμμα extended grip το οποίο παραμετροποιεί το ESP δεν σου επιτρέπει να κινηθείς σε πιο δύσκολα μονοπάτια.



Η ανανεωμένη γενιά του Dacia Sandero Stepway, Eco-G 120 EDC αποτελεί μια οικονομική πρόταση που συνδυάζει ιδανικά όπως είπαμε αξία και τιμή. Για να το αποκλτήσεις στην έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χρειάζεσαι 22100 ευρώ με εξοπλισμό που είναι πλούσιος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. και τα 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

