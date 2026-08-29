Μεσολόγγι: Oι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια θανάτου του αναισθησιολόγου

Υπηρετούσε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου - Αφήνει πίσω του ένα 8χρονο παιδί

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός βρέθηκε 48χρονος αναισθησιολόγος στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου το πρωί του Σαββάτου 29/8.
  • Ο θάνατός του πιθανόν προήλθε από ανακοπή ή έμφραγμα, με αναμονή τοξικολογικών εξετάσεων.
  • Δεν είχε επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό και δεν παρουσίαζε γνωστά προβλήματα υγείας.
  • Η έλλειψη προσωπικού και η εργασιακή εξουθένωση αναφέρονται ως πιθανοί παράγοντες του θανάτου.
  • Αφήνει πίσω του σύζυγο και 8χρονο παιδί.

Νεκρός βρέθηκε σήμερα Σάββατο 29/8 ένας 48χρονος αναισθησιολόγος στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Μεσολόγγι: Νέες πληροφορίες για τον αναισθησιολόγο που βρέθηκε νεκρός

Ο 48χρονος αναισθησιολόγος, εντοπίστηκε νεκρός, πεσμένος από κρεβάτι, γύρω στις 8.30 το πρωί, από μια συνάδελφό του που πήγαινε να τον αντικαταστήσει στη βάρδια.

Το προηγούμενο βράδυ συμμετείχε κανονικά στην εφημερία, χωρίς να δείχνει κάποιο περίεργο σύμπτωμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο Star, οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός του προήλθε από ανακοπή ή έμφραγμα.

Ωστόσο, περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες, μαζί με τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, θα δώσουν καθοριστικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του. 

Πάντως, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 48χρονος δεν είχε επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό ούτε αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.

«Η σκέψη μας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι στην εργασιακή εξουθένωση. Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούν μόνο δύο αναισθησιολόγοι. Αναρωτιόμαστε λοιπόν εάν δεν υπήρχε αυτή η έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία και δεν υπήρχε αυτή η εργασιακή εξάντληση μήπως τέτοια τραγικά συμβάντα αποφεύγονταν», ανέφερε στο Star ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. 

Δυστυχώς, ο 48χρονος αναισθησιολόγος, αφήνει πίσω του μια σύζυγο και ένα 8χρονο παιδάκι.

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