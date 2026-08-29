Η νέα σεζόν του Cash or Trash φέρνει θρύλους! Στο τρέιλερ για την επόμενη σεζόν της χρονιάς ακούγεται μία υποψήφια πωλητής να λέει πως το αντικείμενο που έχει φέρει στη δημοφιλή εκπομπή που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα είναι συνδεδεμένο με τον Αριστοτέλη Ωνάση.



Η Δέσποινα Μοιραράκη από την πλευρά της αναφέρει πως της προκαλεί δέος. Κι άλλοι όμως θρύλοι κάνουν την εμφάνισή τους στο Cash or Trash, όπως φαίνεται σε ένα από τα τρέιλερ.

Παρουσιάστρια του Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη



Ανάμεσα σ΄αυτούς και ο “Πάμπλο Πικάσο”, Ισπανός ζωγράφος, χαράκτης, γλύπτης, ποιητής, σκηνογράφος και δραματουργός.



Ο 6ος κύκλος της επιτυχημένης εκπομπής Cash or Trash στο Star, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, συνεχίζει την πορεία του επενδύοντας στην ίδια πετυχημένη συνταγή: μοναδικά αντικείμενα, συλλεκτικές ιστορίες και σκληρές διαπραγματεύσεις.

Οι υποψήφιοι αγοραστές στο Cash or Trash



Τα αντικείμενα που φτάνουν στο δωμάτιο εκτίμησης είναι ακόμη πιο ιδιαίτερα, καλύπτοντας μια γκάμα από αντίκες του 19ου αιώνα, vintage pop-culture memorabilia, μέχρι έργα τέχνης και ρετρό παιχνίδια.



Ο 6ος κύκλος αναμένεται να ξεχωρίσει για τις υψηλές εκτιμήσεις από τον εκτιμητή Θάνο Λούδο, αλλά και για τα ποσά-ρεκόρ που δίνουν οι αγοραστές προκειμένου να αποκτήσουν τα πιο σπάνια κομμάτια.



