O Γιώργος Λιάγκας έπειτα από τις καλοκαιρινές διακοπές του είναι πανέτοιμος για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ενώ οι προετοιμασίες για την επιστροφή της εκπομπής «το Πρωινό» έχουν ήδη ξεκινήσει.
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Φυσικά, δε θα λείψει και το νέο τρέιλερ της εκπομπής, το οποίο ήδη υλοποιείται, με τα γυρίσματα να έχουν ολοκληρωθεί πριν από λίγες εβδομάδες. Ο Γιώργος Λιάγκας, μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα στιγμιότυπο από τα παρασκήνια.
Όπως βλέπουμε στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ο γνωστός παρουσιαστής εμφανίζεται με ένα άκρως ιδιαίτερο και διαφορετικό look, από εκείνο που τον έχουμε συνηθίσει, καθώς για τις ανάγκες του τρέιλερ άφησε… γένια, προκαλώντας ο ίδιος τους followers του να μαντέψουν σε τι έχει μεταμορφωθεί για τις ανάγκες του νέου τρέιλερ της πρωινής εκπομπής και να σχολιάσουν την αλλαγή στην εμφάνισή του.
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Στην ανάρτησή του έγραψε: «Σε τι με «μετατρέπει» η μάγος @papamaria1900 για το treiler του @toprwino_ant1??? Ακούω🤣🤣🤣», ρωτώντας χιουμοριστικά τους ακολούθους του αν θυμίζει περισσότερο «ψαρά, μητροπολίτη ή οπλαρχηγό», θέλοντας να δώσει μια πιο ανάλαφρη γεύση από όσα θα δούμε στο νέο τρέιλερ του «Πρωινού».
Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα:
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