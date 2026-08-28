O Γιώργος Λιάγκας έπειτα από τις καλοκαιρινές διακοπές του είναι πανέτοιμος για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ενώ οι προετοιμασίες για την επιστροφή της εκπομπής «το Πρωινό» έχουν ήδη ξεκινήσει.

Φυσικά, δε θα λείψει και το νέο τρέιλερ της εκπομπής, το οποίο ήδη υλοποιείται, με τα γυρίσματα να έχουν ολοκληρωθεί πριν από λίγες εβδομάδες. Ο Γιώργος Λιάγκας, μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα στιγμιότυπο από τα παρασκήνια.

Όπως βλέπουμε στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ο γνωστός παρουσιαστής εμφανίζεται με ένα άκρως ιδιαίτερο και διαφορετικό look, από εκείνο που τον έχουμε συνηθίσει, καθώς για τις ανάγκες του τρέιλερ άφησε… γένια, προκαλώντας ο ίδιος τους followers του να μαντέψουν σε τι έχει μεταμορφωθεί για τις ανάγκες του νέου τρέιλερ της πρωινής εκπομπής και να σχολιάσουν την αλλαγή στην εμφάνισή του.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Σε τι με «μετατρέπει» η μάγος @papamaria1900 για το treiler του @toprwino_ant1??? Ακούω🤣🤣🤣», ρωτώντας χιουμοριστικά τους ακολούθους του αν θυμίζει περισσότερο «ψαρά, μητροπολίτη ή οπλαρχηγό», θέλοντας να δώσει μια πιο ανάλαφρη γεύση από όσα θα δούμε στο νέο τρέιλερ του «Πρωινού».

Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα: