Γιώργος Λιάγκας: Αγνώριστος στο νέο τρέιλερ της εκπομπής του!

Η αλλαγή στην εμφάνισή του και τα σχόλια των followers του

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Μαρία Αντωνά: «Ποτέ μη λες ποτέ για ένα project μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας είναι έτοιμος για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και την επιστροφή της εκπομπής "Το Πρωινό".
  • Έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα του νέου τρέιλερ της εκπομπής.
  • Ο παρουσιαστής εμφανίζεται με διαφορετικό look, έχοντας γένια για τις ανάγκες του τρέιλερ.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπο από τα παρασκήνια στα social media, προκαλώντας τους followers του να σχολιάσουν την αλλαγή στην εμφάνισή του.
  • Ρώτησε χιουμοριστικά τους ακολούθους του αν θυμίζει ψαρά, μητροπολίτη ή οπλαρχηγό.

O Γιώργος Λιάγκας έπειτα από τις καλοκαιρινές διακοπές του είναι πανέτοιμος για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ενώ οι προετοιμασίες για την επιστροφή της εκπομπής «το Πρωινό» έχουν ήδη ξεκινήσει.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βουτιές στα γαλάζια νερά του Ιονίου

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Giorgos Liagas (@gliagas)

 

Φυσικά, δε θα λείψει και το νέο τρέιλερ της εκπομπής, το οποίο ήδη υλοποιείται, με τα γυρίσματα να έχουν ολοκληρωθεί πριν από λίγες εβδομάδες. Ο Γιώργος Λιάγκας, μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα στιγμιότυπο από τα παρασκήνια.

Όπως βλέπουμε στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ο γνωστός παρουσιαστής εμφανίζεται με ένα άκρως ιδιαίτερο και διαφορετικό look, από εκείνο που τον έχουμε συνηθίσει, καθώς για τις ανάγκες του τρέιλερ άφησε… γένια, προκαλώντας ο ίδιος τους followers του να μαντέψουν σε τι έχει μεταμορφωθεί για τις ανάγκες του νέου τρέιλερ της πρωινής εκπομπής και να σχολιάσουν την αλλαγή στην εμφάνισή του.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Φωτογραφίζονται μαζί στην Κεφαλονιά

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Σε τι με «μετατρέπει» η μάγος @papamaria1900 για το treiler του @toprwino_ant1??? Ακούω🤣🤣🤣», ρωτώντας χιουμοριστικά τους ακολούθους του αν θυμίζει περισσότερο «ψαρά, μητροπολίτη ή οπλαρχηγό», θέλοντας να δώσει μια πιο ανάλαφρη γεύση από όσα θα δούμε στο νέο τρέιλερ του «Πρωινού».

Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Giorgos Liagas (@gliagas)

 

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