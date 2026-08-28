Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρτυρος Δάμωνος πρεσβυτέρου. 

Ιερομάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 28 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Δάμων.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Αυγούστου

Αναφορά στον Άγιο Δάμωνα γίνεται μόνο στο Σιναϊτικό Κώδικα 631. Στους Συναξαριστές είναι άγνωστος.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Δάμων, Δάμωνας
  • Εζεκία

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:51 και θα δύσει στις 20:01. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 10 λεπτά.

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