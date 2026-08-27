Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αρκαδίου βασιλέως, Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού, Αγίου Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης και Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος.

Επίσκοπος Αρσινόης Κύπρου, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 29 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αρκάδιος και Αρκαδία.

Ο Άγιος Αρκάδιος

Ο Αρκάδιος γεννήθηκε στη Μελάνδρα της Κύπρου και ήταν γιος ευσεβών και πλουσίων γονέων, του Μιχαήλ και της Άννας. Μορφώθηκε πολύ καλά στην Κωνσταντινούπολη και μετά τον θάνατο του Αγίου Νίκωνα τον διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο της Αρσινόης. Απέκτησε φήμη για τους ασκητικούς του αγώνες, τις μεγάλες του αρετές και τις θαυματουργικές του ικανότητες.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αρκάδιος, Αρκάδης

Αρκαδία, Αρκάδα

Λιβέριος, Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης

Όσιος

Οσία

Φανούριος, Φανούρης, Φάνης, Νούρης

Φανουρία, Φανή, Φανούλα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:50 και θα δύσει στις 20:02. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 12 λεπτά.

Σελήνη 14 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Λιμνών

Η Παγκόσμια Ημέρα Λιμνών (World Lake Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Θεσπίστηκε με το ψήφισμα A/RES/79/142, που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2024 από τη Γενική Συνέλευση του διεθνούς οργανισμού και στοχεύει στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των λιμνών και τη διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των λιμναίων και συναφών οικοσυστημάτων.

Οι λίμνες είναι από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους του πλανήτη μας. Αποτελούν ζωτική πηγή γλυκού νερού, υποστηρίζοντας την παροχή πόσιμου νερού, τη γεωργία και τη βιομηχανία. Οι λίμνες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, προσφέροντας βιότοπο για αμέτρητα είδη ψαριών, φυτών και άγριας ζωής.

Πέρα από την οικολογική τους σημασία, οι λίμνες συμβάλλουν στη ρύθμιση του κλίματος, διατηρώντας τον πλανήτη δροσερό, απορροφώντας τα νερά των πλημμυρών και αποθηκεύοντας άνθρακα. Επιπλέον, προσφέρουν ευκαιρίες αναψυχής και οικονομικές ευκαιρίες, προσελκύοντας τουρισμό, αλιεία και άλλες δραστηριότητες που στηρίζουν τις τοπικές κοινότητες.

Ωστόσο, οι λίμνες επηρεάζονται από τον συνδυασμό υπερβολικής χρήσης, ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής. Η ρύπανση των λιμνών προκαλείται συχνά από την εισροή λιπασμάτων, ρύπων και στερεών αποβλήτων που απορρίπτονται απευθείας ή καταλήγουν στις λίμνες μέσω των ποταμών, και αυτό επιδεινώνεται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, οδηγώντας, για παράδειγμα, σε πιο συχνές και έντονες πλημμύρες.

Τα επίπεδα των υδάτων των λιμνών επίσης αλλάζουν δραματικά. Η άνοδος της θερμοκρασίας και οι αλλαγές στη νεφοκάλυψη, που οδηγούν σε μείωση της παγοκάλυψης, αυξάνουν τον ρυθμό εξάτμισης του νερού.

Ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία

Οι φυσικές και τεχνητές λίμνες περιέχουν περισσότερο από το 90% του γλυκού νερού στην επιφάνεια της Γης.

Εκτιμάται ότι έως και το 80% των παγκόσμιων λυμάτων καταλήγει σε υδάτινα σώματα (λίμνες, ποτάμια, θάλασσες) χωρίς να έχει υποστεί επεξεργασία, με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και των οικοσυστημάτων.

Η βροχή μεταφέρει τα θρεπτικά συστατικά των λιπασμάτων σε υδάτινα ρεύματα και λίμνες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβή άνθηση φυκιών, η οποία προβλέπεται να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20% έως το 2050.

Στις μισές χώρες του κόσμου, ένα ή περισσότερα είδη οικοσυστημάτων γλυκού νερού έχουν υποβαθμιστεί, συμπεριλαμβανομένων ποταμών, λιμνών και υδροφορέων.