Η 44χρονη γυναίκα στη Ροδόπη, θύμα της άγριας γυναικοκτονίας, ετοιμαζόταν να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Το επόμενο πρωί επρόκειτο μαζί με τον σύζυγό της να επισκεφθούν δικηγόρο. Λίγες ώρες νωρίτερα, όμως, εκείνος τη δολοφόνησε μέσα στο σπίτι τους, μπροστά στα δύο από τα παιδιά τους.

Η γυναίκα εργαζόταν στη Θάσο και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Το ζευγάρι ήταν σε διάσταση τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ο 53χρονος γνώριζε ότι η σύζυγός του θα επέστρεφε στο σπίτι.

Το σπίτι όπου έγινε το φονικό / xronos.gr

Το μεσημέρι, περίπου στις 13:30, ξέσπασε ένταση μέσα στο σπίτι. Ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη 44χρονη με μαχαίρι και να την τραυμάτισε δύο φορές στον λαιμό. Τα τραύματα ήταν θανατηφόρα και η γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Ροδόπη: Τα παιδιά κάλεσαν την αστυνομία

Μπροστά στο περιστατικό βρίσκονταν η 16χρονη κόρη και ο 19χρονος γιος του ζευγαριού. Η κόρη ήταν εκείνη που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάλεσε την αστυνομία και ενημέρωσε τις Αρχές για όσα είχαν συμβεί. Η οικογένεια έχει συνολικά τρία παιδιά, ηλικίας 16, 19 και 22 ετών.

Η 44χρονη φέρεται να είχε μιλήσει σε κοντινούς της ανθρώπους για τη συμπεριφορά του συζύγου της και να είχε αναφέρει ότι τη ζήλευε υπερβολικά. Παράλληλα, από το 2022 είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του για απειλή, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ είχαν προηγηθεί και άλλες καταγγελίες για εξύβριση, απειλές και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ροδόπη: Οι καταγγελίες και η απόπειρα αυτοκτονίας

Τραγικός ο ρόλος των παιδιών της οικογένειας / xronos.gr

Η γυναίκα φέρεται επίσης να είχε απευθυνθεί στην εισαγγελία ζητώντας να νοσηλευτεί ο σύζυγός της. Οι Αρχές είχαν αποφασίσει να παρακολουθείται από ψυχίατρο, καθώς λάμβανε φαρμακευτική αγωγή τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, δεν είχε κριθεί απαραίτητος ο εγκλεισμός του.

Μετά τη δολοφονία, ο 53χρονος να τραυματίστηκε με μαχαίρι στην κοιλιά και να προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, καταναλώνοντας και εύφλεκτο υγρό. Μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο της Κομοτηνής, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.