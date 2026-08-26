Μετρό Θεσσαλονίκης: Ανοίγουν 5 νέοι σταθμοί - Δείτε φωτογραφίες

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοίγουν πέντε νέοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στις 27/8, με τα εγκαίνια να γίνονται από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Η νέα επέκταση προσθέτει 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής και συνδέει τη Μίκρα με το κέντρο της πόλης.
  • Επόμενος στόχος είναι η επέκταση προς βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, με την Οδό Πόντου να αναμένεται να ξεκινήσει εργασίες το καλοκαίρι.
  • Ο σταθμός της Αρετσούς είναι ιδιαίτερα βαθύς και θα επιτρέπει πληρωμή εισιτηρίου με κάρτα στις πύλες.
  • Η διαδικασία κατασκευής της Οδού Πόντου έχει μπει στην τελική ευθεία, αλλά η σύμβαση δεν έχει υπογραφεί ακόμα.

Από την Καλαμαριά... στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη: το Μετρό ανοίγει την Πέμπτη 27/8 νέο κεφάλαιο, με την επέκταση των πέντε σταθμών να εγκαινιάζονται και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην επόμενη ημέρα: Οδός Πόντου με «μπουλντόζες» το επόμενο καλοκαίρι και νέος στόχος η επέκταση προς Σταυρούπολη, Αμπελόκηπους, Μενεμένη, Κορδελιό και Εύοσμο.

«Το Μετρό θα πάει στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για μας», δηλώνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Στις 27/8, πάντως, η μεγάλη είδηση είναι στην Καλαμαριά: η νέα επέκταση μπαίνει και επισήμως στον χάρτη της Θεσσαλονίκης, με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον σταθμό της Μίκρας. Πέντε νέοι σταθμοί και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής προστίθενται στο ενιαίο δίκτυο, με τη Μίκρα να συνδέεται πλέον απευθείας με το κέντρο και τη βασική γραμμή του Μετρό.

Μετρό Θεσσαλονίκης

Φωτογραφίες Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)

Μετρό Θεσσαλονίκης - Ακόμα 5 στάσεις

Η επέκταση αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση ενός ακόμη έργου. Ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση των συγκοινωνιακών υποδομών της πόλης, με την Οδό Πόντου να βρίσκεται στην αναμονή για την έναρξη των εργασιών και τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη να αποτελεί πλέον τον επόμενο μεγάλο στόχο για το Μετρό.

Τα εγκαίνια στη Μίκρα και ο συμβολισμός

Τα εγκαίνια της επέκτασης πραγματοποιούνται στον σταθμό της Μίκρας, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης και μπορεί να φιλοξενήσει τον απαιτούμενο αριθμό προσκεκλημένων.

Ο κ. Ταχιάος αποδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην επιλογή της Μίκρας, καθώς πρόκειται για μία περιοχή που ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως. «Εκεί φαίνονται όλες οι αδυναμίες της έλλειψης της Οδού Πόντου και άλλες πολεοδομικές αδυναμίες της Καλαμαριάς», αναφέρει, σημειώνοντας ότι το Μετρό αναμένεται να δώσει αξία στις γειτονικές περιοχές, μεταξύ άλλων στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Ιωάννη και του Φοίνικα.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Στάση Νομαρχία

Εσωτερικό Μετρό Θεσσαλονίκκης

Πληρωμή εισιτηρίου και με τραπεζική κάρτα

Στους πέντε σταθμούς της επέκτασης ο σταθμός της Μίκρας είναι ο τερματικός. Η νέα γραμμή περνά από την (παλιά) Νομαρχία, τη Νέα Κρήνη, την Αρετσού και την Καλαμαριά .Οι σταθμοί απέχουν μεταξύ τους κατά μέσο όρο περίπου 900 μέτρα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Ταχιάος στον σταθμό της Αρετσούς, χαρακτηρίζοντάς τον ιδιαίτερα βαθύ και σημειώνοντας ότι η διαμόρφωσή του δίνει ήδη μία εικόνα για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί η περιοχή στο μέλλον.

Μετρό Θεσσαλονίκης εισιτήρια

Συρμός μετρό Θεσσαλονίκης

Μία από τις καινοτομίες που εμφανίζει ο κλάδος της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά είναι σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο ότι σε αυτόν όχι μόνο έχουν εγκατασταθεί τα εκδοτικά μηχανήματα εισιτηρίων, αλλά το επόμενο βήμα είναι η δυνατότητα απευθείας χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στις πύλες, χωρίς την ανάγκη προηγούμενης έκδοσης εισιτηρίου.

Στόχος είναι η εφαρμογή να μπορεί να επεκταθεί και στη βασική γραμμή, ώστε το σύστημα πληρωμών να λειτουργεί ενιαία σε ολόκληρο το δίκτυο, προσθέτει.

Ακριβώς έξω από τον σταθμό της Αρετσούς βρίσκεται μία από τις μεγάλες εκκρεμότητες του έργου της Καλαμαριάς: η Οδός Πόντου. Ο κ. Ταχιάος αποκαλύπτει ότι η διαδικασία για την κατασκευή της έχει μπει στην τελική ευθεία, αλλά η σύμβαση δεν έχει ακόμη υπογραφεί.

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