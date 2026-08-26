5 αποτελεσματικά βήματα για να μην φουντώνουν τα μαλλιά μετά το λούσιμο

Το φριζάρισμα είναι ο μεγάλος εχθρός κάθε γυναίκας. Δες πώς θα το μειώσεις

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Πηγή: Φωτογραφίες pixabay
Με μερικές απλές αλλαγές στη ρουτίνα σου, μπορείς να μειώσεις σημαντικά το φριζάρισμα

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Αν με το που βγεις από το μπάνιο τα μαλλιά σου δείχνουν σχετικά λεία και περιποιημένα αλλά μέσα σε λίγα λεπτά, αρχίζουν να φριζάρουν και να χάνουν το σχήμα τους, τότε χρειάζεται να εφαρμόσεις κάποια πρακτικά βήματα για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο.

5 αποτελεσματικά βήματα για να μην φουντώνουν τα μαλλιά μετά το λούσιμο

Αυτό συνήθως οφείλεται στην έλλειψη υγρασίας στην τρίχα, με την τριβή αλλά και με μικρές καθημερινές συνήθειες που χωρίς να το καταλαβαίνουμε επιβαρύνουν την υφή των μαλλιών.

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Με μερικές απλές αλλαγές στη ρουτίνα σου, μπορείς να μειώσεις σημαντικά το φριζάρισμα και να διατηρήσεις τα μαλλιά σου πιο λεία, απαλά και εύκολα στο styling.

Πώς να μην φουντώνουν τα μαλλιά μετά το μπάνιο:

Διάλεξε το σωστό σαμπουάν

5 αποτελεσματικά βήματα για να μην φουντώνουν τα μαλλιά μετά το λούσιμο

Η προστασία από το φριζάρισμα ξεκινάει ήδη από το λούσιμο. Επίλεξε σαμπουάν και conditioner που ενυδατώνουν σε βάθος και είναι ειδικά σχεδιασμένα για έλεγχο του φριζαρίσματος ή για ξηρά/ατίθασα μαλλιά κι απόφυγε τα πολύ «επιθετικά» προϊόντα που αφαιρούν όλα τα φυσικά έλαια της τρίχας, προκαλώντας περισσότερη ξηρότητα.

Μην τρίβεις τα μαλλιά με την πετσέτα

Μετά το λούσιμο τώρα, αντί να στεγνώσεις τα μαλλιά σου τρίβοντάς τα με την πετσέτα, προτίμησε να τα ταμπονάρεις απαλά με ένα βαμβακερό T-shirt έτσι ώστε να απορροφηθεί η υγρασία και να μην προκληθεί φριζάρισμα.

Εφάρμοσε προϊόντα styling όσο τα μαλλιά είναι νωπά

5 αποτελεσματικά βήματα για να μην φουντώνουν τα μαλλιά μετά το λούσιμο

Το timing στο styling είναι καθοριστικό. Τα leave-in conditioners και οι κρέμες κατά του φριζαρίσματος καλό είναι να εφαρμόζονται σε νωπά, όχι εντελώς στεγνά μαλλιά, έτσι ώστε να «κλειδώνουν» την υγρασία μέσα στην τρίχα και να βοηθούν να παραμείνει πιο λεία όσο στεγνώνει.

Πρόσεξε τον τρόπο που στεγνώνεις τα μαλλιά σου

5 αποτελεσματικά βήματα για να μην φουντώνουν τα μαλλιά μετά το λούσιμο

Αν χρησιμοποιείς σεσουάρ, απόφυγε τον πολύ καυτό αέρα και προτίμησε μεσαία θερμοκρασία. Ιδανικά, κατεύθυνε τον αέρα από τη ρίζα προς τις άκρες, ώστε να «κλείνεις» τα λέπια της τρίχας και κάνε ένα τελευταίο πέρασμα με κρύο αέρα έτσι ώστε να βοηθήσεις ακόμα περισσότερο στη μείωση του φριζαρίσματος.

Χρησιμοποίησε ένα serum ή λάδι μαλλιών

Μετά το styling, εφάρμοσε μικρή ποσότητα από ένα ελαφρύ serum ή ένα λαδάκι στις άκρες, έτσι ώστε να «σφραγίσεις» την ενυδάτωση και να μειώσεις άμεσα το φριζάρισμα.

Πηγή άρθρου: Mylife.com.cy

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